Олеся Балтусова: «ВООПИиК — это не юрлицо, это мы. Обязательно возобновим работу отделения в Татарстане»

«Дежурный по наследию»: авторская колонка помощника президента РТ, члена совета Общества охраны памятников

Фото: Пикет 13 января 2011 года / tatar-inform.ru

На этой неделе стало известно, что юридическое лицо «Татарстанское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» было ликвидировано по решению Минюста. В преддверии сентябрьской учредительной конференции, на которой отделение должно решить насущные вопросы, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова в авторской колонке специально для «Реального времени» рассказывает, чем ТРО ВООПИиК занималось последние 12 лет — и чем будет заниматься в будущем.

Что было? Что будет? Для чего это нужно?

С тех пор, как в Казани и Татарстане произошел решительный поворот политики в сторону сохранения наследия, прошло двенадцать лет. За эти годы многое менялось и в должностях руководства, и в лидерах мнений, и в пейзаже за окном. Важно помнить имена и даты, чтобы не утратить суть наших ценностей в дискуссиях. А дискуссий сейчас много. Одна из них началась после кончины Фариды Забировой в 2021 году и продолжается до этих дней — когда закрылось юрлицо ТРОВООПИиК. Что было? Что будет? Для чего это нужно? Мнения ученых разделились, народ тоже не безмолвствует, а время идет.

Так как поступает много вопросов о реорганизации общества, я поднимаю материал, в котором мы собрали всю историю защиты наследия с 1966 года, когда было создано общество (эти вехи опубликованы в журнале «Казань»). Прочитаем же внимательно современную часть хроник — начиная с создания Общества охраны памятников в 2009 году после долгого перерыва.

Выношу сюда несколько отрывков из публикации, которые отвечают на вопросы «что было» и «для это было нужно».

Хроники

2009 год, 14 апреля. Учредительная конференция Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Председателем отделения избран Рафаэль Хакимов, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, директор Института истории имени Шигабутдина Марджани. Зампредседателя — Фарида Забирова. Членами совета стали 18 человек, и столько же — учредителями.

2010. Татарстанское отделение ВООПИиК начинает волну сопротивления сносу архитектурного наследия. Каждую субботу идут экскурсии с Олесей Балтусовой на темы «Казань, которую мы теряем», «Реквием по утраченному». Приглашения распространяются в социальных сетях. Участвуют по 100—150 человек.

2010, февраль. Всероссийский День единых действий против поправок в Федеральный закон №73. Во всех крупных городах России проходят массовые шествия, и самое многочисленное — в Казани в форме экскурсии. По инициативе студентов КГАСУ Альбины Хайруллиной и Степана Новикова создается молодежная межвузовская организация «Красный щит».

2011, январь. Снос объектов культурного наследия на Дзержинского, 13; Театральной, 1; Чернышевского, 10 в Казани. 13 января в одиночный пикет на площади Свободы выходят, сменяя друг друга: социолог Искандер Ясавеев, экскурсовод Олеся Балтусова, юрист Андрей Железнов, программист Владимир Лужбин, социолог Наталья Чернова, поэт Наиль Сиразетдинов, экономист Андрей Тукмаков. На плакатах: «Остановите уничтожение исторического облика Казани!», «Нет памятника — нет проблемы?». После пикета проходит совещание в Министерстве культуры (министр — Зиля Валеева) совместно с участниками пикета, которое заканчивается договоренностью о конструктивном сотрудничестве и воссоздании разрушенных объектов.

2011, май. Татарстанское отделение ВООПИиК проводит митинг в защиту парка «Черное озеро» (памятник ландшафтной культуры) от застройки. Организаторы: Олеся Балтусова, Альбина Хайруллина, Степан Новиков, Фарида Забирова. Митинг и экскурсия в парке собирают сотни казанцев, письмо о недопустимости сноса парка для строительства паркинга собирает 4 500 живых подписей. Проект застройки отменен.

Выступление Фариды Забировой перед президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

2011, 25 августа. На совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова по подготовке к проведению Универсиады-2013 в Казани зампредседателя Татарстанского отделения Общества охраны памятников Фарида Забирова говорит о проблемах сохранения градостроительного развития исторических поселений. СМИ активно освещают решения совещания, главное из которых озвучено Рустамом Миннихановым — чиновникам надо ходить пешком по улицам города.

2011, 26 июля. Открытое письмо в Сети экскурсовода Олеси Балтусовой президенту Татарстана. В нем говорится о необходимости спасти то, что осталось после «зачистки» по Программе ликвидации ветхого жилья. «Приглашаю вас на экскурсию по Казани пешком. Вы ведь сегодня говорили, что советуете почаще ходить по ее улицам всем вашим помощникам. Так пойдемте же. Я как раз специализируюсь по пешеходным прогулкам и с большим удовольствием покажу вам, за что я люблю этот город и как он прекрасен там, где еще сохранил свой неповторимый стиль»,— пишет автор.

2011, 28 июля. Рустам Минниханов идет на первую экскурсию по центру Казани, затем по всем основным туристическим маршрутам города. В состав группы входят профильные министры, мэр Казани, руководители управлений и комитетов.

2012. Обращение Татарстанского отделения Общества охраны памятников к президенту Республики Татарстан по поводу состояния объектов культурного наследия Чистополя, жильцы которых отселяются по программе аварийного жилья. Выездное заседание помощника президента Олеси Балтусовой, депутатов Госсовета, Министерства культуры Татарстана и ВООПИиК в Чистополе, в результате которого была разработана, внесена на рассмотрение и принята поправка в статью Федерального закона №185 2007 года о реконструкции домов после расселения жильцов — «подлежат сносу или реконструкции».

2011—2019. Реставрация всех важнейших памятников культуры в Казани, Елабуге, Лаишево. Реализация с торгов казанских ОКН предпринимателям.

2012. Начинает действовать комиссия при президенте Татарстана по новому строительству в Казани и других исторических поселениях (секретарь комиссии Олеся Балтусова). В комиссию входят руководители курирующих министерств и ведомств, члены градсовета при главном архитекторе Казани, представители исторических поселений, архитектурной общественности, ВООПИиК.

2014. С помощью общественности удалось отстоять от застройки озеро Харовое на улице Чистопольской.

2015. Татарстанское отделение ВООПИиК обращается в суд с оспариванием незаконно принятого постановления Кабинета министров Татарстана об отмене Проекта зон охраны объектов культурного наследия Казани 1988 года без разработки нового. Дело доходит до Верховного суда в Москве, где на стороне градозащитников выступает Министерство культуры России. Суд выигран, постановление отменено. Кабинет министров Татарстана выделяет средства на новый Проект зон охраны памятников Казани, который разрабатывается и утверждается законным путем в 2016 году.

2016—2019. Татарстанское отделение Общества охраны памятников инициирует проведение в Казани самарского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест». За четыре сезона фестиваля волонтеры отремонтировали пятнадцать жилых домов в центре Казани, среди которых два объекта культурного наследия деревянного зодчества. К дому на Калинина, 12 впервые в практике движения подводятся сети — вода и канализация.

Конференция в Институте истории имени Марджани с участием Артема Демидова, председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 2017 год

2017—2018. На основании Федерального закона №315 2015 года разрабатывается основа для создания специально уполномоченного органа в области охраны наследия — Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан (разработчики Олеся Балтусова и Светлана Персова).

2018. Разрабатывается Концепция устойчивого развития исторического поселения города Казани. Руководитель рабочей группы — мэр Казани Ильсур Метшин.

2019. Сносятся объекты: в Чистополе — «Дом Федина», в Казани — Арские казармы начала XX века, баня в Дербышках 1949 года постройки, под угрозой утраты деревянный дом по улице 1 Мая, 16. Проведение ежегодных конференций по наследию в КГАСУ остановлено.

2019, июнь. В Казанском кремле проходит всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». В дни его проведения сносят последние дома Арских казарм. Широкий общественный резонанс. Летом отселяются жильцы аварийного «Мергасовского дома» (Дома горсовета), у которого собираются на защиту здания от мародеров Радмила Хакова, Ксения Шачнева, Марья Леонтьева и другие активные горожане. При участии Олеси Балтусовой и общественников мэрия Казани организует охрану дома и видеонаблюдение.

2019, ноябрь. Академик Наиль Валеев требует остановить разрушения городской среды Чистополя и памятников, имеющих отношение к выдающимся писателям России, эвакуированных сюда в годы Великой Отечественной войны. Татарстанское отделение Общества охраны памятников организует волонтерский лагерь в Чистополе с целью сохранения исторической среды. За неделю собран миллион рублей для проведения акции консервации 5—7 декабря. Содействие оказывают Центральный совет ВООПИиК и программа «Волонтеры культуры», казанские и чистопольские предприятия, городская администрация».

«Том Соейр Фест» в Старо-Татарской слободе, 2020 год

После публикации этих хроник прошло два года. Целиком их читать гораздо интереснее, чем в отрезках. Ответ на вопрос «что будет» проступает сквозь строки. Хроники продолжают пополняться материалами в отдельную книгу, которую мы с Фаридой Забировой начали создавать в 2020 году. Входят сюда и новые истории: и инцидент с переименованием улицы Эсперанто, и защита бани в Дербышках, и долгоиграющая история защиты от вандалов и передачи инвестору «Мергасовского дома». Теперь, уже без Фариды Мухамедовны, мы опишем закрытие юридического лица 13.02.2022, которое она создавала в 2009 году.

Реорганизация общества — тоже новая веха. Юрист ЦС ВООПИиК Денис Юдин объяснил, что возобновить работу общества мы можем, созвав инициативную группу для учредительного собрания. В сентябре это непременно состоится, а за лето мы договорились провести стратегическую сессию общества, сделать сборку инициативной группы, чтобы все подготовить. А главное — определить новые векторы в новой реальности. Ведь время меняется и новые вызовы стоят и перед нами, среди нас есть проблематизаторы и идеологи, есть исследователи, а есть «боевое крыло», есть критики, а есть разработчики. И всем нужно пересобраться в новом формате организации, мы уже обсудили это на последнем собрании.

Так что реорганизация это не равно ликвидация. Ведь ВООПИиК — это не юрлицо, это мы. Членов общества у нас всегда были сотни, и все они работали на благо сохранения и развития наследия Татарстана. Мы обязательно возобновим работу отделения. Учредительная конференция планируется в сентябре, тогда же будут выбраны и председатель общества, и его совет.

Я, как член организации с 2009 года, с самых первых дней активной защиты наследия точно знаю, что главная ценность — это люди. Эксперты, реставраторы, историки, экскурсоводы, краеведы — все, кому небезразлично. Кто понимает смысл подлинности. Кто имеет мужество защищать то, что он любит. Пока нам есть что исследовать, что выявлять, доказывать, сохранять, мы будем объединяться и действовать каждый в меру своих возможностей.

Олеся Балтусова, фото предоставлены автором