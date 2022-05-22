Опрос предпринимателей: укрепляете ли вы сотрудничество со странами исламского мира?

Наша компания — яркий пример сотрудничества Татарстана и Ирана. В 2018 году руководство национального банка Ирана встречалось с руководством Татарстана и, учитывая большой интерес татарстанцев к исламскому бизнесу, было предложено открыть здесь структурное подразделение иранского банка под названием «Мир Бизнес банк». В 2019 году подразделение банка открылось и начало оказывать, наряду с традиционными банковскими продуктами, услуги по исламскому финансированию.

Но мы поняли, что здесь не хватает необходимой инфраструктуры и законодательства, касающегося исламского финансирования. Поэтому мы пошли другим путем: в 2021 году открыли ООО «Финансовая компания», которое занимается финансированием по нормам шариата. Мы оказываем финансирование по шести направлениям товаров, таким как агропромышленность, медицина, дорожно-строительная отрасль и другим. Также мы получили одобрение на ведение исламской экономической деятельности от экспертов ДУМ Татарстана. В настоящее время мы ведем деятельность по такому исламскому договору, как мурабаха — купля-продажа в рассрочку. То есть к нам обращаются религиозные кредиторы, которые хотят проводить операции по шариату, мы оплачиваем в полном объеме нужный им товар и им продаем в рассрочку. Также в ближайшем будущем мы хотим получить одобрения по другим исламским договорам.

Головной офис банка сейчас находится в Москве, есть филиал в Астрахани и операционный офис в Казани. Что же касается финансовой компании «Мирас», в настоящее время мы находимся в Казани, но наша деятельность охватывает всю Россию.