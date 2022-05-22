Опрос предпринимателей: укрепляете ли вы сотрудничество со странами исламского мира?
Главным деловым событием уходящей недели для Татарстана и страны в целом явился Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». В условиях антироссийских санкций со стороны коллективного Запада этот форум приобрел особое значение. В деловой и выставочной программах приняли участие высокие гости из 72 мусульманских государств, что свидетельствует об их готовности к расширению экономических связей между нашими странами. Как подтвердили «Реальному времени» спикеры «Бизнес-задачника», российский бизнес также открыт для диалога и развития сотрудничества со странами исламского мира.
Как заявил на открытии KazanSummit глава Минэкономразвития России Максим Решетников, в условиях, когда мировая экономика столкнулась с новыми вызовами, Россия видит большие перспективы сотрудничества с исламскими странами.
Мы уточнили у представителей татарстанских и российских компаний:
- Переориентировался ли ваш бизнес на партнеров в восточных странах?
- Какие проекты с зарубежными партнерами из исламского мира уже ведутся или запланированы на ближайшую перспективу?
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Александр Федоров начальник управления зарубежных проектов ПАО «Татнефть»
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Наша компания порядка 50 лет успешно сотрудничает со многими странами мусульманского региона. В настоящий момент мы реализуем проект в Ливии, Туркменистане, Казахстане, Узбекистане. В Ливии ведем подготовку к добыче нефти, идет сервисный проект по Туркменистану, где реализуется добыча нефти из скважин. У нас большие планы развития в Казахстане. Там уже ведется строительство шинного завода, обсуждается запуск нефтегазохимического производства. Также имеем проекты в Сирийской Арабской Республике, которые временно поставлены на паузу. Там велась добыча нефти, и при улучшении геополитической обстановки мы готовы вернуться к исполнению контрактов.
Кроме нефтедобывающих и связанных с основным бизнесом проектов, мы готовы помочь странам исламского мира в разведке, добыче и обеспечении доступа населения к пресной воде. У нас есть наработанные технологии как по поиску воды, так и по ее подготовке до состояния чистой питьевой. Это также могут быть технологии обессоливания морской воды или снижения минерализации пластовой воды. Такой практический опыт уже наработан в Татарстане, и мы готовы его масштабировать.
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Марат Садриев руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка
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Мы систематически работаем с восточными странами с 2011 года. В последние годы, выпуская исламские финансовые продукты, мы активно перенимаем зарубежный опыт и делимся собственными наработками. Так, разработали новые инструменты жилищного финансирования, выпустили исламскую дебетовую карту, адаптированную под наши местные условия.
В России пока нет полноценного исламского банкинга и соответствующего законодательства, и нам приходится адаптировать продукт под российские законы, одновременно не нарушая нормы шариата. Накопленный годами опыт банка помогает нашим зарубежным партнерам вести бизнес в Татарстане по всем правилам ислама.
Кроме того, в последние годы мы расширили сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном, укрепили контакты с Кыргызстаном — вот три страны СНГ, с которыми мы плотно работаем. С ближневосточным регионом пока сотрудничать не начали, в текущей ситуации они пока взяли паузу.
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Сейед Саид Вакили председатель Наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
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Наша компания — яркий пример сотрудничества Татарстана и Ирана. В 2018 году руководство национального банка Ирана встречалось с руководством Татарстана и, учитывая большой интерес татарстанцев к исламскому бизнесу, было предложено открыть здесь структурное подразделение иранского банка под названием «Мир Бизнес банк». В 2019 году подразделение банка открылось и начало оказывать, наряду с традиционными банковскими продуктами, услуги по исламскому финансированию.
Но мы поняли, что здесь не хватает необходимой инфраструктуры и законодательства, касающегося исламского финансирования. Поэтому мы пошли другим путем: в 2021 году открыли ООО «Финансовая компания», которое занимается финансированием по нормам шариата. Мы оказываем финансирование по шести направлениям товаров, таким как агропромышленность, медицина, дорожно-строительная отрасль и другим. Также мы получили одобрение на ведение исламской экономической деятельности от экспертов ДУМ Татарстана. В настоящее время мы ведем деятельность по такому исламскому договору, как мурабаха — купля-продажа в рассрочку. То есть к нам обращаются религиозные кредиторы, которые хотят проводить операции по шариату, мы оплачиваем в полном объеме нужный им товар и им продаем в рассрочку. Также в ближайшем будущем мы хотим получить одобрения по другим исламским договорам.
Головной офис банка сейчас находится в Москве, есть филиал в Астрахани и операционный офис в Казани. Что же касается финансовой компании «Мирас», в настоящее время мы находимся в Казани, но наша деятельность охватывает всю Россию.
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Фания Маганова генеральный директор ООО «Инитиум-Фарм»
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Для нас очень интересен выход на восточные рынки, поскольку мы производим натуральные лекарственные препараты и БАД на основе терпенов сибирской пихты. Часть продуктов имеет сертификацию халяль и соответствующую маркировку. Четыре года по технологиям халяль мы производим продукты с фитотерпенами в Набережных Челнах, второе производство у нас в подмосковном Королеве.
Мы заинтересованы в сотрудничестве с Пакистаном, Турцией, Ираном, Малайзией и другими странами, где поставщикам и потребителям очень важна натуральная основа препаратов. Часть потенциальных партнеров мы рассчитываем встретить именно на казанском саммите.
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Артемий Овчаренко Директор по развитию ООО «МельСервис»
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Мы машиностроительная инжиниринговая компания по производству фасовочного оборудования, конвейерных линий — погрузчиков в вагоны и автотранспорт. На KazanSummit продуктивно пообщались с делегацией Таджикистана, им интересен и наш продукт, и то, что у нас уже есть представительство в соседних с ними республиках — Казахстане и Узбекистане. Причем с Казахстаном мы работаем уже давно.
Наше производство расположено в Барнауле, что географически близко к казахским территориям. Тем более мы предлагаем решение, подходящее под сельскохозяйственную специфику региона — им нужны отгрузки мешков вагонами. Им требуется оборудование, которое делается только двумя крупными российскими компаниями — в первую очередь нашей. В Казахстан мы направляем примерно 20—30 процентов вагоно-погрузочного оборудования.
Узбекистан — это новая для нас территория, потому что у них сейчас происходят значительные трансформационные изменения, правительство сильно развивает роботизацию и у них есть собственные интеграторы, которые, как и мы, делают роботизированнную технику на базе роботов Kuka. Но они не делают все остальное оборудование, соответственно, мы здесь выступаем их партнерами, чтобы решать задачи в комплексе. В отношении Узбекистана сейчас у нас не стоит задача продавать оборудование, мы в большей степени решаем технические и сервисные задачи.
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Сергей Головешкин руководитель направления «Пищевая промышленность и сфера обслуживания по России и СНГ» ООО «Анселл-Рус»
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Мы стоим как бы по другую сторону, так как являемся подразделением иностранных компаний, которые интегрированы в российский рынок и заинтересованы в сотрудничестве с местным бизнесом. В частности, мы производим перчатки в соответствии с требованиями халяль и предназначенные для производства продуктов халяль. Тут можно привести аналогию с сертификацией ISO: те, кто придерживается требований сертификационных стандартов, должны сотрудничать с такими же компаниями-обладателями сертификатов ISO. К примеру, наши перчатки можно надевать при изготовлении, раскладке и передаче покупателю халяльной пищевой продукции.
У нас есть производства в Средней Азии, Шри Ланке, Малайзии, Таиланде, Китае — все наши поставщики гарантируют отсутствие в составе запрещенных по шариату веществ. У нас также есть собственный завод в России, где мы впоследствии намереваемся привести технологии к нормативам халяль. Наша стратегическая задача — поиск партнеров, которым нужны подобные товары для обслуживания клиентов-мусульман в России.
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Максим Абрамов руководитель отдела продаж промышленного оборудования ООО «ГК Волгаэнергопром»
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В первый же день саммита к нам подошел представитель департамента по развитию промышленности одного из городов Сенегала. Им интересны наши генераторы по производству кислорода и азота. Их республика экспортирует много товаров, для хранения которых необходим азот, а кислород требуется больницам и медицинским центрам, спасающим пациентов от коронавируса. Также подключение к кислородным баллонам производится и при лечении других заболеваний.
Точки для сотрудничества намечаются с Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией — всем им тоже интересно кислородное оборудование. Укрепляем позиции и внутри России. Раньше у нас были конкуренты из Германии, Франции и других западных стран, но они частично покинули рынок, а продукция оставшихся — стоит дороже при аналогичном качестве. Кроме производства собственного оборудования, мы реализуем продукцию зарубежных партнеров, в частности являемся системными интеграторами компании Kuka (Германия). Таким образом, мы открыты к сотрудничеству и с восточными, и с западными странами.
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