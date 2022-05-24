«Рельсы вывозили тоннами»: как начальника станции «Зеленый Дол» не посадили за взятку от лидера ОПС
Верховный суд Татарстана смягчил приговор по делу о коррупционной помощи организаторам массовых хищений в РЖД
Прокуратура требовала его посадки на пять лет, защита — полного оправдания. Сам главный железнодорожник Зеленодольска убеждал судей, что стал жертвой оговора и самооговора, но смог отбиться лишь от одного эпизода обвинения. Суды двух инстанций признали Евгения Ципляева виновным в получении взятки семилетней давности, но оставили на воле. Согласно приговору, мзду он получил в интересах лидера преступного сообщества, что годами похищало и продавало «лишние» рельсы и шпалы с Горьковской железной дороги предприятиям России, Латвии и Казахстана.
18-летний срок для создателя ОПС не устоял
Дело о коммерческом подкупе против начальника станции «Зеленый Дол» Евгения Ципляева силовики возбудили в 2020 году — спустя пять лет после предполагаемого получения мзды. На тот момент суды уже вынесли несколько приговоров по делу железнодорожного ОПС, похитившего в подразделениях «РЖД» в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области 2,5 тысячи рельсов и шпал — целые километры не построенных и не отремонтированных железнодорожных путей. Причем большую часть имущества на сумму свыше 8 млн рублей преступники успели легализовать.
К ответственности привлекли восемь коммерсантов и железнодорожников, включая Юрия Абалуева — бывшего первого замначальника Горьковской дирекции по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги». За участие в ОПС и хищениях путем растраты вверенного имущества Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Создатель сообщества нижегородский бизнесмен Дмитрий Червяткин получил на 2 года больше — 18 лет.
Жесткий приговор был вынесен еще в 2019-м, однако последние правки в него внесли месяц назад — в ходе третьего процесса по рассмотрению апелляционных жалоб. В результате сроки посадки Абалуева и Червяткина сократились вдвое — до 8 и 9 лет соответственно. Но на них висят еще и уголовные штрафы в 350 тысяч и 1 млн рублей.
Судами установлено — участники ОПС на путевых машинных станциях трех регионов занимались созданием «излишков» снятых при ремонте рельсов и шпал: еще годные к применению части полотна списывались как металлолом, как полностью изношенные. На деле «списанные» рельсы хранились на станциях в ожидании заказа на этот товар, хотя порой несколько раз перемещались между различными подразделениями ГЖД — правда, лишь на бумаге. Фиктивными были и сделки по продаже груза подконтрольными Червяткину фирмами. На станции в Ижевске использовали другой метод — писали заявления в полицию о кражах неизвестными лицами, называя пропавшим то, что похитили сами.
«Корысти не было»: подчиненные заступились за начальника станции
В качестве места преступления в приговорах указаны и подразделения РЖД на территории Татарстана — производственные базы и станции в Казани, Свияжске, Агрызе. Когда сотрудники транспортной полиции и СК плотно взялись за это дело, часть похищенного удалось найти в Прибалтике, Казахстане и на российских оборонных предприятиях. О приобретении краденого их руководители не подозревали.
Зеленодольского железнодорожника Евгения Ципляева в причастности к ОПС не обвиняли. Силовики инкриминировали ему получение двух коммерческих «взяток» от Червяткина за подачу вагонов для погрузки рельсов в отсутствие договора на оказание такой услуги. Две платформы с рельсами успели уехать, третью в августе 2015-го задержала полиция. Претензии к начальнику станции «Зеленый Дол» у силовиков появились лишь спустя пять лет — показания против него дал уже осужденный по делу ОПС Артем Корнилов. Следствие считает его номинальным директором учрежденной Червяткиным компании «РТС», через которую прокручивали похищенные рельсы и деньги.
Ципляеву предъявили обвинения в двух фактах коммерческого подкупа — всего на 80 тысяч рублей. Зеленодольский горсуд решил — 40 тысяч за незаконные действия в интересах коммерсантов начальник получал лишь один раз, и приговорил железнодорожника к уголовному штрафу в 1,2 млн рублей (30-кратный размер «взятки»). А далее — снизил этот штраф до 800 тысяч рублей, с учетом почти двух лет, отбытых фигурантом под домашним арестом.
С приговором не согласилась ни Татарская транспортная прокуратура, ни осужденный. Гособвинитель Дмитрий Горб первоначально настаивал на ужесточении наказания — просил посадить Ципляева на 5 лет в колонию общего режима и оштрафовать на 400 тысяч. В дополнение к апелляционному представлению просил полностью отменить приговор и вернуть дело в суд.
Осужденный и его адвокат Станислав Савельев настаивали на оправдании. Трудовой коллектив станции «Зеленый Дол» направил в Верховный суд Татарстана ходатайство в защиту отстраненного от работы начальника и попросили рассмотреть его дело объективно. По мнению подчиненных, преступления Ципляев не совершал и никакой корысти у него не было. А нарушил регламент не из корысти.
«Он не имел права подавать вагоны не на станцию «Зеленый Дол», а на путевую машинную станцию 205, но это решение было принято лишь из благих намерений. Так как погрузка крупногабаритных рельс на 14-м пути станции общего пользования фактически невозможна. Это привело бы к чрезвычайной ситуации, вплоть до схода состава с рельсов», — написали железнодорожники. А еще характеризовали шефа как профессионала, надежного товарища и руководителя, при котором с 2014 года «деятельность станции изменилась в лучшую сторону».
Также сотрудники подразделения РЖД приоткрыли внутреннюю кухню компании: «На руководство станции возложено выполнение плана. В случае его выполнения работники подлежат премированию. Именно с этой целью Евгений Анатольевич стремился осуществить погрузку за счет станции».
«Пакет он не открывал, денег не видел, но догадывался»
Версию самого Ципляева суду целиком подтверждала его подчиненная Надежда Наумова. Для дачи показаний она пришла и в Верховный суд Татарстана. Женщина рассказала: 23 июля 2015-го она находилась в кабинете начальника, когда туда пришел представитель компании «Совфрахт Нижний Новгород» Корнилов. Согласно приговору, именно в этот день Корнилов передал начальнику станции 40 тысяч рублей в черном пакете. Наумова заявила — пакета не видела, была лишь прозрачная папка с документами, причем эту папку сначала взяла она, выбрала нужные документы и передала их Ципляеву на подпись.
Со слов свидетеля, из кабинета она ушла вместе с Корниловым для последующего оформления груза, а потом вернулась в приемную для работы над отчетами, но гость к начальнику больше не заходил.
— Все обвинение построено лишь на показаниях Корнилова. Других доказательств не было. А он все время давал разные показания. Один раз сказал, что передал мне 20-30 тысяч, другой раз — 40. При этом говорил — черный пакет он получил от Червяткина, сам его не открывал, денег не видел, но догадывался, что они там лежат, и даже знал точную сумму, — пояснял в прениях Евгений Ципляев.
Осужденный уверяет, что никаких договоренностей о деньгах не было. По телефону с Дмитрием Червяткиным обсуждался лишь вопрос оформления документов. «У «Совфрахта» не был заключен договор со станцией «Зеленый Дол» на перевозку груза «рельсы», хотя был договор с РЖД в общем на перевозку грузов. Требовалось лишь дополнительное соглашение со станцией», — объясняет железнодорожник. С его слов, первый «сцеп» (несколько сцепленных вагонов) они оформили с разрешения нижегородского департамента, а по второму решили дождаться заключения допсоглашения, но Червяткин с этим тянул. «Соответственно, вагоны находились на ответственном простое и портили показатели станции. Работники за это получали втык», — комментирует ситуацию Ципляев.
В итоге был отправлен и второй «сцеп» с рельсами б/у, а вот третий 18 августа 2015 года арестовала полиция. По версии следствия, именно в этот день Корнилов передавал начальнику станции второй транш в 40 тысяч рублей. Однако в этом случае суд первой инстанции посреднику не поверил. Особенно после того как адвокат Савельев представил данные биллинга о местонахождении абонента с номером телефона Корнилова за тот день. Из них следовало — 18 августа в Зеленодольске посредник вообще не появлялся. Не доехал до города 20 км — остановился на 4 минуты в деревне Айша и двинулся назад, в Казань.
Ципляев настаивал — даже физически не смог бы пересечься с Корниловым в тот день, поскольку был занят на следственных действиях — с 13 часов и до позднего вечера, да и сама станция была закрыта от посторонних. Данный факт в суде подтверждали и сотрудники полиции, проводившие проверку арестованного груза на предмет его происхождения.
Еще одним козырем защиты стали показания уже осужденного лидера ОПС Дмитрия Червяткина. Он отрицал какую-либо передачу денежных средств через Корнилова. Правда, этот довод суд первой инстанции отверг, поскольку силовикам удалось зафиксировать часть июльских переговоров Червяткина с Корниловым о необходимости передать денежные средства.
Адвокат осужденного напомнил апелляционной коллегии — Корнилов сам заявил, что пакет не разворачивал и денег не видел. Он предложил признать показания с предположениями свидетеля недопустимыми. А еще исключить первичный протокол допроса своего клиента с полным признанием вины по первому эпизоду. Сейчас Ципляев уверяет — признание было частью сделки и гарантии, что он не окажется в СИЗО, а сможет ухаживать за больной матерью.
«Никаких денег ни от Корнилова, ни от Червяткина я не получал — ни за оформление перевозочных документов, ни за подачу вагонов. Прошу оправдать», — обратился к Верховному суду РТ главный железнодорожник Зеленодольска.
По возвращении из совещательной комнаты апелляционная тройка судей объявила о небольших коррективах в приговоре — в отбытое наказание включили срок задержания Ципляева, ввиду чего назначенный уголовный штраф сократился до 780 тысяч рублей. Представление прокуратуры было отклонено в полном объеме.
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