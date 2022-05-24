«Рельсы вывозили тоннами»: как начальника станции «Зеленый Дол» не посадили за взятку от лидера ОПС

Верховный суд Татарстана смягчил приговор по делу о коррупционной помощи организаторам массовых хищений в РЖД

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Прокуратура требовала его посадки на пять лет, защита — полного оправдания. Сам главный железнодорожник Зеленодольска убеждал судей, что стал жертвой оговора и самооговора, но смог отбиться лишь от одного эпизода обвинения. Суды двух инстанций признали Евгения Ципляева виновным в получении взятки семилетней давности, но оставили на воле. Согласно приговору, мзду он получил в интересах лидера преступного сообщества, что годами похищало и продавало «лишние» рельсы и шпалы с Горьковской железной дороги предприятиям России, Латвии и Казахстана.

18-летний срок для создателя ОПС не устоял



Дело о коммерческом подкупе против начальника станции «Зеленый Дол» Евгения Ципляева силовики возбудили в 2020 году — спустя пять лет после предполагаемого получения мзды. На тот момент суды уже вынесли несколько приговоров по делу железнодорожного ОПС, похитившего в подразделениях «РЖД» в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области 2,5 тысячи рельсов и шпал — целые километры не построенных и не отремонтированных железнодорожных путей. Причем большую часть имущества на сумму свыше 8 млн рублей преступники успели легализовать.

К ответственности привлекли восемь коммерсантов и железнодорожников, включая Юрия Абалуева — бывшего первого замначальника Горьковской дирекции по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги». За участие в ОПС и хищениях путем растраты вверенного имущества Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Создатель сообщества нижегородский бизнесмен Дмитрий Червяткин получил на 2 года больше — 18 лет.

Жесткий приговор был вынесен еще в 2019-м, однако последние правки в него внесли месяц назад — в ходе третьего процесса по рассмотрению апелляционных жалоб. В результате сроки посадки Абалуева и Червяткина сократились вдвое — до 8 и 9 лет соответственно. Но на них висят еще и уголовные штрафы в 350 тысяч и 1 млн рублей.

На тот момент суды вынесли несколько приговоров по делу ОПС, похитившего в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области 2,5 тысячи рельсов и шпал. Фото: Марат Гайфуллин

Судами установлено — участники ОПС на путевых машинных станциях трех регионов занимались созданием «излишков» снятых при ремонте рельсов и шпал: еще годные к применению части полотна списывались как металлолом, как полностью изношенные. На деле «списанные» рельсы хранились на станциях в ожидании заказа на этот товар, хотя порой несколько раз перемещались между различными подразделениями ГЖД — правда, лишь на бумаге. Фиктивными были и сделки по продаже груза подконтрольными Червяткину фирмами. На станции в Ижевске использовали другой метод — писали заявления в полицию о кражах неизвестными лицами, называя пропавшим то, что похитили сами.

«Корысти не было»: подчиненные заступились за начальника станции

В качестве места преступления в приговорах указаны и подразделения РЖД на территории Татарстана — производственные базы и станции в Казани, Свияжске, Агрызе. Когда сотрудники транспортной полиции и СК плотно взялись за это дело, часть похищенного удалось найти в Прибалтике, Казахстане и на российских оборонных предприятиях. О приобретении краденого их руководители не подозревали.

Зеленодольского железнодорожника Евгения Ципляева в причастности к ОПС не обвиняли. Силовики инкриминировали ему получение двух коммерческих «взяток» от Червяткина за подачу вагонов для погрузки рельсов в отсутствие договора на оказание такой услуги. Две платформы с рельсами успели уехать, третью в августе 2015-го задержала полиция. Претензии к начальнику станции «Зеленый Дол» у силовиков появились лишь спустя пять лет — показания против него дал уже осужденный по делу ОПС Артем Корнилов. Следствие считает его номинальным директором учрежденной Червяткиным компании «РТС», через которую прокручивали похищенные рельсы и деньги.

Ципляеву предъявили обвинения в двух фактах коммерческого подкупа — всего на 80 тысяч рублей. Зеленодольский горсуд решил — 40 тысяч за незаконные действия в интересах коммерсантов начальник получал лишь один раз, и приговорил железнодорожника к уголовному штрафу в 1,2 млн рублей (30-кратный размер «взятки»). А далее — снизил этот штраф до 800 тысяч рублей, с учетом почти двух лет, отбытых фигурантом под домашним арестом.

С приговором не согласилась ни Татарская транспортная прокуратура, ни осужденный. Гособвинитель Дмитрий Горб первоначально настаивал на ужесточении наказания — просил посадить Ципляева на 5 лет в колонию общего режима и оштрафовать на 400 тысяч. В дополнение к апелляционному представлению просил полностью отменить приговор и вернуть дело в суд.

Осужденный и его адвокат Станислав Савельев настаивали на оправдании. Трудовой коллектив станции «Зеленый Дол» направил в Верховный суд Татарстана ходатайство в защиту отстраненного от работы начальника и попросили рассмотреть его дело объективно. По мнению подчиненных, преступления Ципляев не совершал и никакой корысти у него не было. А нарушил регламент не из корысти.

«Он не имел права подавать вагоны не на станцию «Зеленый Дол», а на путевую машинную станцию 205, но это решение было принято лишь из благих намерений. Так как погрузка крупногабаритных рельс на 14-м пути станции общего пользования фактически невозможна. Это привело бы к чрезвычайной ситуации, вплоть до схода состава с рельсов», — написали железнодорожники. А еще характеризовали шефа как профессионала, надежного товарища и руководителя, при котором с 2014 года «деятельность станции изменилась в лучшую сторону».

Также сотрудники подразделения РЖД приоткрыли внутреннюю кухню компании: «На руководство станции возложено выполнение плана. В случае его выполнения работники подлежат премированию. Именно с этой целью Евгений Анатольевич стремился осуществить погрузку за счет станции».

Осужденный уверяет, что никаких договоренностей о деньгах не было

«Пакет он не открывал, денег не видел, но догадывался»

Версию самого Ципляева суду целиком подтверждала его подчиненная Надежда Наумова. Для дачи показаний она пришла и в Верховный суд Татарстана. Женщина рассказала: 23 июля 2015-го она находилась в кабинете начальника, когда туда пришел представитель компании «Совфрахт Нижний Новгород» Корнилов. Согласно приговору, именно в этот день Корнилов передал начальнику станции 40 тысяч рублей в черном пакете. Наумова заявила — пакета не видела, была лишь прозрачная папка с документами, причем эту папку сначала взяла она, выбрала нужные документы и передала их Ципляеву на подпись.

Со слов свидетеля, из кабинета она ушла вместе с Корниловым для последующего оформления груза, а потом вернулась в приемную для работы над отчетами, но гость к начальнику больше не заходил.

— Все обвинение построено лишь на показаниях Корнилова. Других доказательств не было. А он все время давал разные показания. Один раз сказал, что передал мне 20-30 тысяч, другой раз — 40. При этом говорил — черный пакет он получил от Червяткина, сам его не открывал, денег не видел, но догадывался, что они там лежат, и даже знал точную сумму, — пояснял в прениях Евгений Ципляев.

Осужденный уверяет, что никаких договоренностей о деньгах не было. По телефону с Дмитрием Червяткиным обсуждался лишь вопрос оформления документов. «У «Совфрахта» не был заключен договор со станцией «Зеленый Дол» на перевозку груза «рельсы», хотя был договор с РЖД в общем на перевозку грузов. Требовалось лишь дополнительное соглашение со станцией», — объясняет железнодорожник. С его слов, первый «сцеп» (несколько сцепленных вагонов) они оформили с разрешения нижегородского департамента, а по второму решили дождаться заключения допсоглашения, но Червяткин с этим тянул. «Соответственно, вагоны находились на ответственном простое и портили показатели станции. Работники за это получали втык», — комментирует ситуацию Ципляев.

В итоге был отправлен и второй «сцеп» с рельсами б/у, а вот третий 18 августа 2015 года арестовала полиция. По версии следствия, именно в этот день Корнилов передавал начальнику станции второй транш в 40 тысяч рублей. Однако в этом случае суд первой инстанции посреднику не поверил. Особенно после того как адвокат Савельев представил данные биллинга о местонахождении абонента с номером телефона Корнилова за тот день. Из них следовало — 18 августа в Зеленодольске посредник вообще не появлялся. Не доехал до города 20 км — остановился на 4 минуты в деревне Айша и двинулся назад, в Казань.

Адвокат осужденного напомнил апелляционной коллегии — Корнилов сам заявил, что пакет не разворачивал и денег не видел

Ципляев настаивал — даже физически не смог бы пересечься с Корниловым в тот день, поскольку был занят на следственных действиях — с 13 часов и до позднего вечера, да и сама станция была закрыта от посторонних. Данный факт в суде подтверждали и сотрудники полиции, проводившие проверку арестованного груза на предмет его происхождения.

Еще одним козырем защиты стали показания уже осужденного лидера ОПС Дмитрия Червяткина. Он отрицал какую-либо передачу денежных средств через Корнилова. Правда, этот довод суд первой инстанции отверг, поскольку силовикам удалось зафиксировать часть июльских переговоров Червяткина с Корниловым о необходимости передать денежные средства.



Адвокат осужденного напомнил апелляционной коллегии — Корнилов сам заявил, что пакет не разворачивал и денег не видел. Он предложил признать показания с предположениями свидетеля недопустимыми. А еще исключить первичный протокол допроса своего клиента с полным признанием вины по первому эпизоду. Сейчас Ципляев уверяет — признание было частью сделки и гарантии, что он не окажется в СИЗО, а сможет ухаживать за больной матерью.

«Никаких денег ни от Корнилова, ни от Червяткина я не получал — ни за оформление перевозочных документов, ни за подачу вагонов. Прошу оправдать», — обратился к Верховному суду РТ главный железнодорожник Зеленодольска.

По возвращении из совещательной комнаты апелляционная тройка судей объявила о небольших коррективах в приговоре — в отбытое наказание включили срок задержания Ципляева, ввиду чего назначенный уголовный штраф сократился до 780 тысяч рублей. Представление прокуратуры было отклонено в полном объеме.