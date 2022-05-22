Юлия Кочетова: «Не стоит постоянно упрекать ребенка за лишний вес»

Можно ли заставлять детей есть, как быть, если у ребенка появился лишний вес, и что делать, если бабушка уверена — чем внуки толще, тем здоровее? Своими рекомендациями в авторской колонке для «Реального времени» делится клинический психолог Юлия Кочетова. Кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ подняла проблему еще в прошлой статье для нашего издания, а сегодня рассказывает о «сухом алкоголизме» и нетипичных расстройствах пищевого поведения.

О нездоровой одержимости здоровым питанием

Продолжим актуальную тему расстройств пищевого поведения. Если в прошлый раз я рассказала о наиболее типичных, то сейчас хочу уделить время менее известным, но набирающим актуальность РПП в последнее время. Среди них — нервная орторексия. Это нездоровая одержимость здоровым питанием.

Сейчас здоровое питание достаточно модное течение, которое находится на пике популярности, и это очень хорошо. Тем не менее возникают случаи одержимости подобными формами питания, которые диагностируются как расстройства пищевого поведения. Опять же напомню, подобный диагноз ставит врач-психиатр, но заметить симптомы, обратить на них внимание и отправить к соответствующему специалисту может и клинический психолог.

В отличие от пациентов с булимией и анорексией, люди с орторексией редко стремятся похудеть. Они чрезмерно зациклены на «чистоте» и пользе своей пищи и одержимы преимуществами здорового питания. Ну, казалось бы, что в этом опасного? А опасности есть — отказ от определенных продуктов может вызвать физиологические последствия, связанные с нехваткой основных питательных веществ. Тяжелое недоедание может привести к гормональному дисбалансу, ухудшению работы всех систем организма.

Если постоянно отказываться от «вредных» продуктов, придерживаться жесткого регламента, держать себя в рамках, то человек может дойти до невроза, объясняет Юлия Кочетова. Фото предоставлено Юлией Кочетовой

С психологической точки зрения орторексия тоже негативно отражается на состоянии человека. Если постоянно отказываться от «вредных» продуктов, придерживаться жесткого регламента, держать себя в рамках, то человек может дойти до невроза, быть в напряжении, отрицательных эмоциях. Высока вероятность различных срывов, которые будут сопровождаться чувством вины, стыдом, и этот порочный круг замкнется. Часто орторексия имеет и социальные последствия — такие пациенты плохо находят общий язык с другими людьми, которые не разделяют их убеждений, могут проявлять к ним агрессию.

«Я готов голодать, но фастфуд не съем ни при каких обстоятельствах»

Если говорить про симптомы, то люди, страдающие орторексией, категорично выбирают продукт питания по характеристикам, но не личным вкусовым предпочтениям. Например: я люблю что-то, но не буду есть ни за какие коврижки, потому что это вредно для здоровья. Польза для здоровья является ключевым фактором в выборе любого продукта: из серии что я готов голодать, но фастфуд или полуфабрикаты не съем ни при каких обстоятельствах. И это еще не самое страшное. Для таких людей характерно гипертрофированное отношение к пище с точки зрения оценки ее «здоровости» или «нездоровости». Под запрет подпадает чаще всего соленое, сладкое, жирное, алкоголь, кофеин, дрожжи, химконсерванты, глютен и др. А это большая часть продуктов с прилавков наших магазинов, которые в действительности не настолько вредны.

Для людей с орторексией, например, характерно увлечение различными полезными диетами, сыроедением. Отказ от определенных продуктов может доходить до фобий: если употребил нежелательный продукт, то могут следовать самонаказания. У каждого свое. Такие пациенты часто делят людей на своих и чужих и считают, что те, кто не придерживается их концепции, глупы и неразумны.

Чтобы избежать такого расстройства пищевого поведения, как орторексия, не стоит категорично себе отказывать в чем-то. Иногда можно позволить себе съесть что-то вкусное, не забывать наслаждаться едой — эстетическим видом, разными вкусами. Правильное питание не должно быть единственным смыслом жизни. Это физиологическая потребность в первую очередь. Стоит найти себе хобби, помимо жесткой сосредоточенности на правильной пище. В наше время следует быть очень аккуратными к информации, фильтровать ее. Есть много модных веяний, которые появляются не только как способ сделать нас здоровыми, но и получить заработок на нас. Необходимо обладать критическим мышлением в этом отношении.

Под запрет подпадает чаще всего соленое, сладкое, жирное, алкоголь, кофеин, дрожжи, химконсерванты, глютен и др. Фото: Олег Тихонов

«Часто родители не считают чем-то страшным, когда ребенок отказывается от многих продуктов»

Еще одно расстройство пищевого поведения — избегающее (ограничительное) расстройство приема пищи — чаще всего встречается у детей. Оно связано с избеганием какого-то вида пищи или в принципе с низким потреблением еды. Большинство родителей могут подтвердить, что детей достаточно трудно заставить попробовать какое-то новое блюдо, продукты. Так что избирательность в еде — не что-то новое, и в норме это тоже может быть. Но когда такая избирательность начинает распространяться на очень большое количество продуктов, и когда мы видим, что явление с возрастом не исчезает вообще и только ухудшается, а список все пополняется, и процесс сопровождается потерей веса, снижением общего аппетита, — мы должны бить в колокола и обращаться к специалистам. Это нормально, если маленький ребенок, например, не любит рыбу или какие-то овощи типа брокколи. Такие вкусовые предпочтения — это норма. Но если к этому прибавляется список еще из 20 продуктов, а то и более, и в итоге ребенок питается одними макаронами, например, не надо быть суперспециалистом чтобы понять, что он не получает все необходимые микроэлементы.

Как сказано ранее, именно у детей избегающее расстройство приема пищи встречается чаще всего и в основном проходит с возрастом. Но есть и взрослые, которые отказываются от определенной пищи. Это явление часто ассоциируется с психической сопутствующей болезнью, особенно с тревожными и обсессивно-компульсивными расстройствами. Болезнь проявляется в избегании продуктов из-за определенных характеристик — текстура, запах, внешний вид (например, человек не ест все шершавое, все зеленое или круглое). Или был пугающий опыт — сильная рвота после отравления, подавился и т. д. Все эти признаки — прямой путь к врачу-психиатру.

Самая большая опасность такого расстройства пищевого поведения заключается в том, что пациенты не получают достаточное количество микроэлементов, организм начинает не справляться — зубы разрушаются, сил нет, у детей может наблюдаться потеря веса или наоборот набор, если он питается, например, только углеводной пищей.

Часто родители, когда видят избегание продуктов, не считают это чем-то страшным. Но это серьезное расстройство, если ребенок не употребляет большое количество видов продуктов, на это надо обращать внимание и идти к специалисту. Тут уже речь не о привередливости. Нам кажется: «Ну не ест — и бог с ним». Но могут возникнуть серьезные проблемы. Для детей это задержка роста, дефицит питательных веществ.

Именно у детей избегающее расстройство приема пищи встречается чаще всего и в основном проходит с возрастом. Фото: Олег Тихонов

Можно ли заставлять ребенка есть насильно?

Конечно, родители оказываются между молотом и наковальней, если ребенок малоежка или отказывается есть определенные продукты. С одной стороны необходимо накормить ребенка, а с другой нельзя насильно заставлять есть.

Если ребенок отказывается есть, а мы будем делать это насильно, причиняя травмирующий опыт, ничего хорошего не будет. Это может в будущем повлечь проблемы, связанные с различными расстройствами пищевого поведения. Неприятные детские воспоминания очень характерны для пациентов, страдающих, в частности, нервной булимией. На приеме у психотерапевта часто можно слышать истории из детства, когда шло наказание через пищу. А это не только заставлять, но и отказывать ребенку в пище.

Как быть, если ребенок склонен к полноте?

Очень важна осознанность родителей. Если они видят, что ребенок имеет лишний вес, и набор веса происходит в детсадовском возрасте или начальной школе, когда это еще воспринимается не так остро, как в подростковом возрасте, все довольно легко можно поправить. Но когда родители не хотят замечать очевидного и продолжают «закармливать» ребенка, сквозь глаза смотрят на прием нездоровой пищи, естественно, надо работать с самими родителями. О чем вообще можно говорить, если родители считают, что это норма? Если ребенок приезжает к бабушке, которая считает, что чем толще, тем лучше и здоровее, кормит ребенка до такой степени, что он возвращается круглым мячиком и не может нормально передвигаться на той же физкультуре, безусловно, надо работать со взрослыми.

Ни в коем случае нельзя говорить ребенку: «Ты толстый, ты некрасивый, ты пополнел», «Давай переставай есть». Фото: proetcontramed.ru

Необходимо вырабатывать здоровые пищевые привычки в самой семье. Если мы понимаем, что ребенок набрал лишний вес и необходимо его выровнять, если родитель осознанный, он должен менять пищевые привычки. Причем делать это надо не только непосредственно с ребенком: вот ты сидишь на каше и на воде, а мы вокруг кушаем шоколадные конфеты, а делать это необходимо всей семьей. Всем аккуратно следует переходить на здоровое питание. Например, если ребенок пьет бутылками сладкую газировку, ему же кто-то ее покупает, верно? Можно заменить этот вредный напиток на домашний вкусный компот. Или сладости заменить на финики, сухофрукты, в целом немного облегчить питание. И обязательно включать в жизнь такого ребенка физические нагрузки. Зачастую родители сконцентрированы на том, чтобы ребенок учился, сидел за компьютером, а про двигательную нагрузку забывают. Если родители видят, что ребенок поправился, можно с ним дольше и активнее гулять, купить ему велосипед, чтобы ездил и радовался жизни, отдать в спортивную секцию. Родители могут сами с ребенком ходить на большие расстояния, а не использовать постоянные передвижения на машине из точки А в точку Б.

Ни в коем случае нельзя говорить ребенку: «Ты толстый, ты некрасивый, ты пополнел», «Давай переставай есть». Необходимо аккуратно менять пищевые привычки в семье, привычный набор продуктов, прекратить есть в поздние часы. Все достаточно просто, главное, чтобы родитель все вовремя осознал.

А вот работать с аналогичными проблемами в подростковом возрасте уже значительно сложнее. Подросток уже все прекрасно понимает, он уже не маленький ребенок. Можно попробовать подарить ему абонемент в фитнес-клуб, чаще делать комплименты, когда есть результат занятий, отмечать успехи. В то же время, обращать внимание на звоночки, о которых я писала в предыдущей колонке о расстройствах пищевого поведения. Например, если мы видим, что подросток не просто занимается в спортзале, а истощает себя, а потом приходит и боится поправиться от глотка воды. Да, существуют и необычные симптомы расстройств пищевого поведения, когда человек боится, что кто-то другой притронется руками к пище и в ней прибавится жир. Или боится поправиться от глотка воды. Это может показаться странным, но в практике работы клинического психолога встречаются и такие симптомы.

Есть пища, которая действительно повышает настроение, и сладкое, безусловно, здесь в первых рядах. Фото: Максим Платонов

Почему так тянет к сладкому?

Существует много причин непреодолимой тяги к сладкому. И в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Тяга к сладкому может быть связана с многими причинами внутри организма, например, дисбактериозом, нарушением микрофлоры кишечника. Очень часто бывает, что человек имеет тягу к шоколаду, и необходимо прежде всего понять, не кроется ли за этим физиологическая причина. Возможно, наблюдается недостаток хрома, низкий уровень глюкозы в крови.

Если тяга к сладкому никак не связана с физиологией, можно начинать решать вопрос с психологической точки зрения. Почему в ситуации стресса нас тянет именно к сладкой пище? Говорят даже о «шоколадозависимости», хотя это конечно не научный термин. Все довольно просто — сладкое вызывает прилив удовольствия, раздражает вкусовые рецепторы, связанные с центрами удовольствия в головном мозге. Все это повышает уровень эндорфинов. Есть пища, которая действительно повышает настроение, и сладкое, безусловно, здесь в первых рядах. Но можно просто делать замены. Если тебя тянет к шоколаду, сладкому и ты понимаешь, что это не очень продуктивно — можно заменить сладости на другие продукты, которые с таким же успехом могут выработать эндорфины. Например, тот же банан очень хорошо борется с упадническими настроениями, апатичными состояниями. Конечно, шоколад выбирается неспроста. Даже есть понятие «сухой пьяница». Такие люди чрезмерные сладкоежки, которые просто не могут жить без сладкого, возникает, образно говоря, одержимость — даже если человеку запретил сладкое врач, он все равно не может остановиться, прячет конфеты, есть их втихаря от близких. Необходимо обращать внимание на свое здоровье. Все есть яд, но надо знать меру. Полностью отказать себе в сладком не считаю нужным. Это будет другой крайностью.

Юлия Кочетова