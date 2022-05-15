Юлия Кочетова: «Сказать — ты такая худенькая, прекрати заниматься ерундой — недостаточно»

Анорексия, булимия, компульсивное переедание. Как помочь справиться с расстройствами пищевого поведения — рекомендации психолога

В России все чаще встречаются расстройства пищевого поведения у девушек подросткового возраста. Наиболее распространенный возраст дебюта таких заболеваний, как анорексия, булимия, компульсивное переедание, с 15 до 18 лет, предупреждает клинический психолог Юлия Кочетова. В очередной авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ дает рекомендации родителям, на какие тревожные сигналы обратить внимание, чтобы помочь подростку избежать подобных психических расстройств. Некоторые из этих недугов проходят без ремиссии на протяжении долгого времени и могут привести к смерти пациента. Эксперт также призывает избегать неосторожных фраз, которые могут спровоцировать у ребенка желание похудеть, несмотря на нормальный вес.

«Девочки начинают гонку за худым телом, видя пример из «глянца»

За последние четыре десятилетия распространенность расстройств пищевого поведения резко возросла. Часто это связывают с изменением критериев нормальной фигуры. Восприятие женского тела значительно поменялось, и это можно наблюдать в популярных глянцевых журналах. В итоге критерий нормальной фигуры перешел из адекватного восприятия тела женщины со своими недостатками в лощеный глянцевый образ. И молодые девушки, подростки, которые находятся в возрасте экспериментов, поиска себя, к сожалению, очень подвержены влиянию подобных стереотипов.

Видя эту глянцевую картинку, они думают, что именно это истина и идеал для подражания. И якобы так действительно выглядит модель, не беря во внимание профессиональный макияж и фотошоп, правильные ракурсы и выставленный свет. Девочки, не зная всего этого, начинают гонку за худым телом из глянца, за чем кроется постоянное недовольство своей фигурой. Но подобная ситуация — лишь один из факторов, который может провоцировать расстройства пищевого поведения, прежде всего, анорексию.

Конечно, существует и общественное движение бодипозитив, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде. Однако оно больше распространено на Западе, а к нам заходит мелкими шажочками. На Западе бодипозитив считается определенной нормой — блогеры, модели размера плюс сайз набирают популярность. А в России, к сожалению, все еще можно встретить группы в социальных сетях вроде «Типичная анорексичка», «40 кг», где бодипозитивщиц скорее осуждают.

«В целом для людей с расстройствами пищевого поведения характерно неправильное восприятие своего тела», — считает Юлия Кочетова

В целом для людей с расстройствами пищевого поведения характерно неправильное восприятие своего тела. Ты можешь весить 45 кг, смотреться в зеркало — и тебе все равно будет казаться, что ты недостаточно худой. А видя фотографии моделей плюс сайз, люди с расстройствами пищевого поведения могут даже еще больше впасть в состояние: «Лишь бы не так же».

«Диагноз РПП ставит психиатр»

Расстройства пищевого поведения — серьезное заболевание. Начнем с того, что такой диагноз ставит психиатр. В отечественной системе классификации болезней выделяют три основные вида расстройств пищевого поведения — анорексия, булимия и компульсивное переедание. Некоторые подвиды стали включаться в этот перечень уже позднее.

Учитывая, что РПП — серьезный диагноз, простыми разговорами и размышлениями вряд ли можно помочь. Просто сказать: «Ты такая худенькая, прекрати заниматься ерундой», точно будет недостаточно. В любом случае необходимо обращаться к врачам, тем более если видны определенные тенденции. В Москве и других городах есть много различных центров, которые предлагают работать с заболеваниями этой группы в условиях как амбулаторного сопровождения, так и стационара. Поскольку, например, у такого заболевания, как анорексия, есть несколько стадий, и третья из них — стадия невозврата, когда ремиссия в принципе невозможна. Кстати, именно анорексия — одно из самых серьезных психических расстройств, которое может проходить вообще без ремиссии, до самого конца жизни пациента. То есть бывает, что заболевание заканчивается смертью от истощения.

В преодолении такой серьезной проблемы, как РПП, важен межпрофессиональный подход. Прежде всего, это индивидуальная, групповая, семейная психотерапия. Часто важной составляющей является медикаментозное лечение. Также важны нормализация питания, наблюдение у терапевта и психиатра. Если подросток соглашается, что будет есть, но говорит, что станет вегетарианцем, такие вещи не должны внушать оптимизм. Зачастую такой подход вновь возвращает в проблему. Необходимо подходить комплексно, если проблема появилась.

Именно анорексия — одно из самых серьезных психических расстройств, которое может проходить вообще без ремиссии, до самого конца жизни пациента. Фото diet-expert.ru

Маркеры нарушений пищевого поведения

Если мы говорим про установки в отношении пищи, мы прежде всего обращаем свой взор к семье. Именно там начинают закладываться пищевые привычки, поведенческие стереотипы. Да, к расстройствам пищевого поведения должны быть определенные предрасположенности, генетика, но риски возрастают в зависимости от семейного поведения, отношения к приему пищи в семье. Некоторые моменты могут спровоцировать РПП. Например, это сверхценностное отношение к пище, когда родители заставляют ребенка есть через слезы, психологическую травму, и с едой у ребенка связан травмирующий опыт. Или встречается нездоровое отношение к пище, когда родители вообще не контролируют потребление пищи — вознаграждают ребенка пищей или, допустим, используют как способ успокоить, когда он плачет. Естественно, это формирует ассоциацию: «Мне плохо — значит, надо заесть». Если формируется такая ассоциативная связь, она может всплыть и в подростковом возрасте в виде РПП.

На что в первую очередь следует обратить внимание родителям, если они наблюдают за подростком и подозревают какие-то нарушения пищевого поведения? Прежде всего, это ограничения в питании — есть ли избегание приемов пищи или какого-то конкретного вида еды.

Еще один маркер — присутствие ожесточенной озабоченности едой и своим весом, когда существует сильный страх набрать вес или человек отказывает от приемов пищи, аргументируя это недовольством своим весом или видом. Или есть страх рассказать истинную причину того, почему ты не употребляешь пищу. Частота неконтролируемого переедания, когда подросток придерживается какой-то диеты, а потом происходит некий срыв с потреблением в несколько раз больше пищи, чем среднестатистический ее прием, также должны насторожить.

Если мы начинаем замечать компенсаторные способы регулирования питания — вызывание рвоты, прием слабительных, диуретиков или появление чрезмерных изнуряющих физических нагрузок, будто наказание себя, это, безусловно, является тревожным звонком. Как и наличие сверхидеи об идеальном образе своего тела и стремлении, несмотря на здоровье или что-либо другое, к его достижению. Есть и личностные характеристики, которые могут проявить себя как маркеры — депрессивные, тревожные расстройства. Все, что связано со сниженным настроением.

Когда родители заставляют ребенка есть через слезы, психологическую травму, с едой у ребенка связан травмирующий опыт. Фото babyzzz.ru

Важно отметить, что среди девочек, молодых девушек расстройства пищевого поведения встречаются значительно чаще, чем среди мальчиков. Наиболее распространенный возраст дебюта таких заболеваний — с 16 до 18—20 лет. Часто РПП связаны с подростковыми травмами, травлей в школе по поводу веса. Или установками в семье, когда детей заставляли есть насильно или отказывали в какой-то пище.



Анорексия: признаки, стадии, факторы риска и последствия

Нервная анорексия — одно из наиболее распространенных расстройств пищевого поведения. Это сознательное ограничение в еде с целью похудения. Такое расстройство связано с убежденностью о присутствии полноты, причем в действительности она может быть мнимой. То есть это не истинный лишний вес, когда человек действительно является полным и стремится похудеть. В случае с анорексией мы говорим о весе в норме или даже с показателями меньше нормы, соответствующей возрасту. Но при этом человеку кажется, что он очень полный: отказ от пищи сопровождается нелюбовью к своему телу, нежеланием смотреться в зеркало, стремлением не оголяться лишний раз, носить мешковатую одежду. Это одно из немногих психических заболеваний, которое может протекать вообще без ремиссии.

Если родитель не обращает внимания на такие проявления, то можно встретить три стадии развития анорексии. На первой, дисморфоманической, еще можно помочь подростку. На этой стадии он недоволен своим телом, думает, что недостаточно красив или слишком полный. Ей сопутствуют ощущение мнимой полноты и связанная с этим тревога: «Я не хочу рассматривать себя в зеркале», «Я не хочу идти на пляж» и т.д. Родителям необходимо поймать этот момент, разговаривать, убеждать, взять консультацию у психолога, взаимодействовать, повышать самооценку, уверенность в себе. Здесь мы еще можем самостоятельно пробовать бороться с болезнью.

Если тревожные сигналы остались незамеченными, следует вторая стадия — аноректическая. Она характеризуется стойким голоданием, когда уже принято принципиальное решение не есть. Более того, теряется вес — порядка 20-30%, что сопровождается ощущением эйфории: «Классно, я исхудал, значит дальше будет еще лучше». Пациенты начинают убеждать окружающих и себя в отсутствии аппетита, изнуряют себя физическими нагрузками. В этот момент начинаются нарушения в функционировании надпочечников, другие физиологические процессы, что действительно ведет к потере аппетита. В этом то и состоит основная опасность заболевания, что на следующем этапе — кахектическом — происходят необратимые процессы. В таком случае уже 100-процентов надо обращаться не просто к психологу, психотерапевту, а в медицинскую клинику. Потому что происходит дистрофия, начинают страдать внутренние органы, масса тела теряется практически на 50%. К сожалению, довольно часто эта стадия ведет к смерти пациента.

На первой, дисморфоманической, еще можно помочь подростку. На этой стадии он недоволен своим телом, думает, что недостаточно красив или слишком полный. Фото: pulse.mail.ru

Среди личностных характеристик больных анорексией можно выделить эмоциональную сдержанность, некоторую заторможенность (эмоциональную и когнитивную). Они предпочитают привычную, предсказуемую обстановку, очень плохо адаптируются к переменам, стараются избегать риска, стресса. Часто это перфекционисты, которые фиксируются на процессе совершенствования. Если в сочетании с этими характеристиками мы видим еще и отказ от пищи, стоит обратить особое внимание. В семьях таких пациентов часто встречает чрезмерная опека, избегание конфликтов, маска благоприятности. Итальянский психолог Селвини Палаццоли говорит, что анорексия относится к семейным заболеваниям. Она даже ввела понятие «аноректическая семья» — это семья, которая обладает определенными характеристиками, которые влекут за собой возникновение расстройства. В их числе: никто не берет на себя лидерство в семье, а все проблемы приписываются внешним факторам; открытое союзничество между членами семьи не поддерживается; никто не хочет брать на себя ответственность за плохое состояние дел и др.

«Иногда родители, сами провоцируют детей: «Ты все ешь? Уже бока повисли»

Выделю моменты, на которые должны обязательно обращать внимание родители. Это прежде всего резкая потеря веса, сильная озабоченность своим весом, появление бесконечных диет, тщательный подсчет калорий, отказ от определенной пищи. Встревожить должны вызвать и постоянные разговоры, якобы ребенок потолстел, хотя в реальности никаких изменений не происходит. Более того, ребенок начинает отрицать, что голоден, появляются пищевые ритуалы (ест в определенном порядке, тщательно пережевывает), боится принимать пищу в общественных местах (это объясняется тем, что он и так ощущает себя полным, а тут еще и есть при других людях), активно сжигает набранные калории изматывающими физическими нагрузками. Если речь идет о девочке в пубертате, то может встречаться аменорея (потеря месячных).

Родители в первую очередь должны организовать доверительную беседу со своим ребенком, чтобы понять, что же происходит. На начальном этапе можно попробовать что-то сделать самостоятельно — например, обратиться к профессиональному диетологу. Если это не работает, далее стоит прибегнуть к помощи психолога, желательно клинического. В Москве есть центр изучения расстройств пищевого поведения, куда также можно обратиться. Существуют анонимные группы для людей с РПП, где можно услышать разные истории, посмотреть на проблему со стороны. Родителям стоит аккуратно отследить, на какие сообщества подписан ребенок в соцсетях, чем он интересуется, кто составляет его круг общения. И обратить внимание на свою семейную ситуацию, насколько часто в семье хвалят ребенка, восхищаются им. Иногда случается, что, например, родители сами провоцируют своих дочек, говоря за столом: «Ты все ешь? Уже бока повисли» или «Не боишься стать как колобок?». Или мама добавляет: «Хватит есть, у нас в семье предрасположенность к полноте». Такие стереотипы не могут не отложиться на детской психике, тем более такой чувствительной, как подростковая.

Cтоит прибегнуть к помощи психолога, желательно клинического. Фото topobrazovanie.ru

Булимия: перфекционизм пациенток и фигура отца

Нервная булимия отличается от анорексии. Это заболевание также связано с желанием похудеть и изменить свое тело, как и анорексия. Но при булимии начинается навязчивое поглощение пищи, которое сопровождается вызыванием рвоты или дефекации после еды, чтобы избавиться от съеденного. Булимия характеризуется приступами обжорства (в два-три раза больше обычного приема пищи), за которыми следуют компенсаторные симптомы (опорожнение или вызывание рвоты). Больные булимией не стремятся исхудать до победного, а просто боятся стать менее привлекательными. В этом случае неуверенность в себе и перфекционизм в отношении собственного тела не дают решить конфликт: с одной стороны — есть и получить удовольствие от потребления пищи, с другой — не делать этого, чтобы остаться привлекательным. И этот внутренний конфликт заставляет подростка пойти и избавиться от пищи после еды.

Ученые выделяют пик частоты возникновения булимии — это 18 лет. Опять же, как и в случае с анорексией, среди пациентов преобладают девушки и женщины. Мужчины составляют лишь порядка 10-15% из числа пациентов. Если у больных анорексией бредовое восприятие собственного тела (человек уже невероятно истощен, а ему все кажется, что он полный), то у больных с булимией этого нет, зато есть навязчивый страх потерять привлекательность своего тела. В отличие от пациенток с анорексией, которые отличаются покорностью, чрезмерной ранимостью, девушки с булимией обладают более импульсивным характером, они более гневливые. Среди основных характеристик личности пациентов с булимией — перфекционизм, склонность к депрессиям, навязчивым мыслям, хаотичность, готовность рисковать, низкая самооценка и большой дефицит уверенности в себе. Их личные отношения тоже часто строятся по булимической схеме — пылкое увлечение с резким разрывом (как в ситуации с пищей). Именно у пациентов с булимией часто бывают неприятные детские воспоминания, связанные с приемом пищи, когда еда была наказанием или происходило насильственное кормление, через скандалы.

Интересные исследования были проведены относительно отношения отца к девочкам, которым в дальнейшем был поставлен диагноз «булимия». Это очень формальное отношение отца, с отсутствием эмоционального тепла. Это достаточно гнетущее, контролирующее, регулирующее отношение, но теплота и эмоциональная связь часто отсутствует. Отцы требуют от дочери быть идеальной, проявляют «любовь» за заслуги, отсюда возникает перфекционизм во взрослых возрастах. Девушки, которые страдают булимией, часто говорят, что брата и сестру отец так не контролировал, а их контролировал так, что она боялась сделать лишний шаг. Так что с семьей надо работать очень активно.

Именно у пациентов с булимией часто бывают неприятные детские воспоминания, связанные с приемом пищи. Фото pxhere.com

Компульсивное переедание: как не заедать стресс?

Компульсивное переедание находится на границе между патологией и условной нормой. Есть даже понятие, как компультивная гиперфагия — реакция на стресс перееданием. То есть как реакция на стресс или сразу после испытанного стресса начинается неконтролируемое обжорство, поедание пищи, которое связано с желанием снять психоэмоциональное напряжение.

При компульсивном переедании, в отличие от булимии, никаких дальнейших действий в виде вызывания рвоты, не следует. Появляется лишь чувство вины после неконтролируемого приступа. Как ни странно, больше склонность к перееданию опять же у девочек в возрасте 15—16 лет. В таких семьях, где есть пациент с компультивным перееданием, меньше выражена сплоченность и последовательность семейных правил, а есть большая непредсказуемость.

Переедание связано с тем, что у человека нет иных вариантами справляться со стрессом. Для него это самый легкий вариант. Есть такая теория, что переедание относят к аддиктивной модели, то есть к одной из форм зависимого поведения. Человек испытал стресс, возникло неудержимое желание избавиться от неприятных эмоций, он с одержимостью переел (как правило, выбирается жирная пища, сладости). После перенасыщения возникает иллюзия якобы компенсирования стресса, получения удовольствия. Чаще это РПП связано с нарушением на оральной стадии (по Фрейду), когда ребенок получает удовольствие посредством сосания материнской груди, предметов, которые его окружают. Зачастую если на этой оральной стадии произошла какая-то фиксация, нарушение, это может возыметь дальнейшие последствия.

Куда можно перенаправить стресс, чтобы не переедать? Необходимо уметь хорошо разбираться в сигналах своего организма. Если человек не может самостоятельно разобраться, следует обратиться за помощью к психологу. Важно понимать, когда ты ешь ради утоления голода и когда ты делаешь это с целью снизить эмоциональное напряжение. Если триггер понятен — я понервничал и меня тянет наесться, это уже хорошо, значит человек может осознано пытаться поменять привычное поведения. Но если понимания этой цепочки нет — необходима консультация психолога.

Если человек понимает, что он заедает стресс, можно выбирать различные упражнения, чтобы справиться с тревогой. Вместо того чтобы заедать стресс, можно использовать технику заземления или «безопасное место», тем самым снизить состояние тревоги (об этом я писала в одной из своих предыдущих колонок. Если последовательность такова, что человек испытал стресс и пошел есть, — необходимо снятие тревоги едой заменить на другой способ. Например, принять ванну, послушать музыку, заняться спортом, сделать упражнения и пр. И если ощущение голода ушло, значит, оно было связано со стрессом, а не необходимостью принять пищу. Конечно, лучше эти проблемы разбирать со специалистом, психологом, не у всех есть ресурс и компетенции на оказание самопомощи.

*Расстройства пищевого поведения (РПП) — класс психогенно обусловленных синдромов, связанных с нарушениями в приеме пищи. К расстройствам приема пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное (компульсивное) переедание, а также ряд других. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.

Юлия Кочетова