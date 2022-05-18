Наши в Португалии: нейтралитет жителей, блокировка счетов в банке и съем жилья на аукционе

С россиянами португальцы стараются избегать разговоров о политике

В мире все чаще сообщают о случаях проявления агрессии к россиянам на фоне событий на Украине. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы выяснить, как поменялось отношение к ним за последние месяцы. Сегодня о настроениях в Португалии рассказывает Елена Тарабрина, которая уже много лет работает гидом по этой стране для русскоговорящих гостей.

«Счета не открывают просто, когда видят русские документы»

Елена Тарабрина уже много лет работает гидом в Лиссабоне. В отношении к себе и другим русскоговорящим жителям со стороны португальцев она не заметила изменений. Однако определенные неудобства для граждан России в последние месяцы появились, и прежде всего в банковской сфере.

— Так как у меня муж португалец и есть португальское окружение, скажу, что португальцы делят конкретно российскую политику и русских людей, которые живут в Португалии. Поэтому все нормально, отношение совершенно не изменилось. Если со стороны политики смотреть, то там есть нюансы. Например, с открытием банковских счетов, вообще с банковской системой у людей, имеющих российское гражданство, есть проблемы. Они сталкиваются с блокировкой и с тем, что счета не открывают просто, когда видят русские документы.

Определенные неудобства для граждан России, по словам Елены, появились в последние месяцы. Фото предоставлено спикером

С агрессией граждане России могут столкнуться при встрече с украинцами в стране. Елена отмечает, что речь в этом случае идет не столько о беженцах, сколько о тех украинских гражданах, которые проживают в Португалии уже несколько лет.

— Я лично не сталкивалась с агрессией, поэтому про себя сказать не могу. У меня много знакомых из Украины, от них абсолютно никакой агрессии. Но я неоднократно слышала, что бывали случаи именно от тех украинцев, которые здесь живут, а не тех, которые приехали как беженцы. Португальцы — очень толерантная нация, поэтому они никогда не делили людей по национальному признаку, с их стороны нет ничего плохого, — говорит девушка.

«Португальцы не слепо доверяют тому, что показывают по телевизору»

Позиция португальских СМИ мало чем отличается от общеевропейской, проукраинская позиция здесь доминирует, однако местное население, по словам Елены, не доверяет слепо своим медиа:

— Мне кажется, пропаганда идет с двух сторон. И португальцы сами об этом говорят, что в новостях все сильно преувеличивают, показывают больше, чем есть на самом деле. По крайней мере мне так говорят португальцы, что СМИ нагнетают обстановку, сама по себе ситуация ужасная, но нагоняют гораздо больше, чем есть. То есть они не слепо доверяют тому, что показывают по телевизору.

Сокращение потока российских туристов для Португалии не критично, основной приток отдыхающих обеспечивают другие страны, однако русскоговорящие гиды, как Елена, отмечают, что для них потери могут быть ощутимыми.

Сокращение потока российских туристов для Португалии не критично, основной приток отдыхающих обеспечивают другие страны. Фото: pixabay.com

— Я работаю в сфере туризма, я гид по Португалии, основной турист у нас был именно из России. Сначала Россия, потом Украина, потом уже другие русскоговорящие страны, я работаю только с русскоговорящими. Португалия по этому поводу не переживает, потому что у португальцев есть другие направления и другие туристы, которые поднимают их бизнес именно в туристическом секторе, то есть это не русскоговорящий сектор — в основном это Англия, Северная Европа, Голландия, Германия, Франция, Испания здесь совсем рядышком. Поэтому португальцы не ориентируются на русскоговорящих туристов.

Снять жилье на аукционе

Вопрос роста цен волнует всех португальцев. Но если проблему с подорожанием бензина власти оперативно решили, то подсолнечное масло, как и по всей Европе, остается на вес золота, отмечает Елена Тарабрина.

— Цены на бензин выросли, но сейчас уже упали. Сначала португальцы начали быстро наполнять все баки по максимуму, а теперь вернули те цены, которые были. В цене выросло подсолнечное масло. Если раньше его можно было купить до 1 евро, то сейчас оно стоит 3, а то и 4 евро, наравне с оливковым.

Подорожала и аренда жилья. Причем так значительно, что ради того, чтобы снять квартиру, в некоторых случаях приходится бороться за нее на аукционе.

На сегодня квартиру меньше чем за 1000 евро не найдешь, средняя цена 1500—2000 евро, говорит девушка. Фото: pixabay.com

— Есть наплыв беженцев. И это ведь люди, которые не от бедноты бежали, а от других событий. Поэтому сюда приезжают из Украины люди, которые финансово обеспечены. Конечно, из-за этого потока цены растут. Спрос резко увеличился, соответственно и цены пошли вверх. На недвижимость у нас и так цены поднимались, а в связи с последними событиями они стали запредельными. Потому что португальцы боятся сдавать людям, которые не имеют поручителей. А украинцы, когда приезжают в страну, у них их нет, поэтому они не могут доказать португальцам свою состоятельность, что смогут оплачивать в дальнейшем квартиру. Поэтому сроки обычно увеличивают до 6 месяцев, то есть берут оплату сразу за 6 месяцев. Это минимальный срок, на который ты можешь арендовать жилье без привлечения поручителей.

Елена рассказала, что слышала даже о риелторах, которые выставляют арендуемые квартиры на аукцион: то есть кто больше даст. В Лиссабоне в ближайшем к центру районе можно было снять жилье площадью в 70 кв.м за 700—800 евро. На сегодня квартиру меньше чем за 1000 евро не найдешь, средняя цена 1500—2000 евро, говорит девушка.

Еще одна обсуждаемая тема среди португальцев — возможное газовое эмбарго в отношении России. Елена обращает внимание, что население Португалии активно пользуется газом в быту, и запрет на голубое топливо из нашей страны может больно ударить по всему населению:

— Мне кажется, в Португалии газом пользуются даже больше, чем в России. Здесь в домах все пользуются газом. Если ты дома готовишь, то, соответственно, и все коммунальные услуги будут расти. Конечно, португальцы это обсуждают. Но пока все подвисли в ожидании — что будет дальше. А может быть, только со мной не обсуждают, потому что я русская, из России, и они эти темы не поднимают в разговоре. То есть в плане личного общения стараются придерживаться нейтралитета.