Дно все ближе. Третье «сухое» поражение подряд приблизило «Рубин» к прямому вылету в ФНЛ

Главные итоги самого безнадежного поединка для «Рубина»

Самый безнадежный матч сезона провел «Рубин» в Екатеринбурге. 0:3 от самой нерезультативной команды РПЛ и отсутствие намеков на атакующие действия показывают, что у этой команды что-то надломилось. А между тем над казанцами нависла реальная угроза прямого вылета в ФНЛ. В следующем, заключительном матче сезона казанцы будут биться с «Уфой» за право остаться в РПЛ. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги очередной проваленной игры Леонида Слуцкого.

Широков был прав: у «Рубина» полное бессилие в атаке и неразбериха в обороне

«У меня есть уверенность, что точно я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы максимально качественно сыграли две последние игры сезона и постарались набрать очки. Это я вам точно гарантирую, что я не уйду ни в запой, ни в депрессию, ни еще куда-либо», — уверял публику наставник казанского «Рубина» после очередного поражения в Москве от «Локомотива».

Уже тот факт, что специалист отказался от тактики сваливания вины на недостаточно сыгранный состав, судей и уровень футболистов, радовал. Впрочем, как и качество футбола. Казанцы на «РЖД Арене» смотрелись приятно и дали неплохой бой «железнодорожникам». В моменте казалось, что своя игра для казанцев наконец-то найдена и в оставшихся матчах с аутсайдерами свои очки «Рубин» точно наберет.

Впрочем, игра с «Локомотивом» убедила не всех. Так бывший полузащитник сборной России, игравший некогда под руководством Слуцкого, Роман Широков еще до сегодняшнего матча с «Уралом» заявил, что наставник «Рубина» — главное разочарование сезона. А игры у его команды не было и до отъезда легионеров.

«Слуцкий — главное тренерское разочарование сезона? Пожалуй, да. Проблемы ведь не только у них — проблемы у всех клубов…

Мы все считали Слуцкого одним из лучших тренеров России, а в итоге команда попала в зону стыковых матчей без какой-либо внятной игры.

Как можно говорить о составе, если в том году они были в четверке, потом, по их же словам, усилились, а игры вообще нет», — говорил Широков.

Как показал матч, бывший полузащитник сборной и Зенита» с ЦСКА оказался прав. Игры у «Рубина» сегодня на поле «Екатеринбург Арены» не было от слова «совсем». Казанцы полностью отдали владение мячом, допускали катастрофические провалы в обороне — порой защитники просто не могли поделить мяч между собой. В атаке же казанцы создали ноль серьезных моментов. Очередная безнадежная игра «Рубина», в которой команды Слуцкого на поле не было.

Казанцы пропустили три мяча от самой незабивающей команды РПЛ

Без центра поля и долгих перепасовок начали команды. Если «Урал» больше старался действовать навесами в штрафную площадь казанцев и попытками пробить с лету с дальних расстояний, «Рубин» в своих контратаках, наоборот, старался действовать до верного. Дойти до чужой штрафной и попытаться найти Германа Онугху. Правда, последний действовал заметно вяло. Его пара вымученных «тычков» по воротам не представляли никакой угрозы для Помазуна — мяч едва докатывался до вратаря. А в единоборствах форвард явно убирал ноги или падал и выпрашивал штрафной.

фото: rubin-kazan.ru

А вот екатеринбуржцы все больше стали сжимать свои тиски, пока окончательно не перехватили инициативу в матче. Почти в четыре раза чаще били хозяева поля по воротам, чем казанцы. В итоге на 23-й минуте это обернулось голом от Эрика Бикфалви. Полная неразбериха после навеса среди защитников, которые стали бегать по вратарской площади кто куда, и удар в упор от Бикфалви стали логичным исходом того, как хаотично и бездумно действовал «Рубин» на поле.

Даже после этого события в агрессии прибавили не казанцы, а уральцы. После редкого розыгрыша штрафного казанцами у чужих ворот мяч отлетел на середину поля, который подхватил все тот же Бикфалви и свободно убежал один на один с Юрием Дюпиным. Благо голкипер казанцев вовремя вышел из ворот и сократил угол попадания по воротам, а потом ногой достал удар румынского полузащитника. Провал в обороне «Рубина» был настолько огромным, что Бикфалви убегал к казанским воротам без какого-либо сопротивления.

Всего четыре удара в сторону ворот и унизительные 23% владения мячом (когда-то «Рубин» играл с таким процентом не с «Уралом», а с «Барселоной» на «Камп Ноу») — лучший показатель того, как выглядел «Рубин» по итогам первого тайма.

Во втором тайме поначалу казанцы даже показали зубы, взяли мяч под контроль, но весь план рассыпался уже через 7 минут после возобновления игры. Опять неразбериха в собственной штрафной, когда Зуев и Дюпин никак не могли понять, кто возьмет мяч, и создали опасный момент с пустыми воротами. Зуеву пришлось фолить, а Олегу Шатову прямым ударом со штрафного в дальний угол ворот этот мяч класть.

Ну а дальше казанцы окончательно посыпались. В эпизоде с третьим пропущенным оборона «Рубина» просто кучно сбилась перед своими воротами на подступах к штрафной, оставив Бикфалви одного на правом фланге. Нечто подобное происходило с обороной сборной России на памятном Евро-2016, когда национальной командой руководил Слуцкий.

Более того, «Рубин» так и не создал даже символической опасности у ворот Помазуна. Полное бессилие в атаке и разобщенность в обороне. Даже в провальных играх с ЦСКА (6:1) и «Сочи» (0:6) команда Слуцкого не выглядела так безнадежно. Казанцы получили 0:3 от команды, которая за весь сезон забила меньше всех в чемпионате. Причем это уже третье «сухое» поражение «Рубина» подряд. Таков уровень нынешнего «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

По-хорошему прощаться со специалистом нужно было еще по окончании первой половины чемпионата. А лучше после провала в Лиге конференций с «Ракувом». К сожалению, Олег Яровинский и Рустем Сайманов в этом сезоне отработали на таком же уровне, что и наставник команды.

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