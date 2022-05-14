День в истории: первый миллиард тонн нефти, освоение Америки и сказка Пушкина
Чем примечательна дата 14 мая?
Сегодня, 14 мая, — Всемирный день справедливой торговли. В этот день был открыт I Всероссийский мусульманский съезд, столицу Башкортостана перенесли из Стерлитамака в Уфу, в Татарстане добыли первый миллиард тонн нефти, на воду спустили первый российский военный корабль, Пушкин издал «Сказку о рыбаке и рыбке», основано первое постоянное поселение англичан в США, подписан Варшавский договор о дружбе. Родились: американский программист Марк Цукерберг, младший сын поэта Григорий Пушкин, королева Франции Маргарита Валуа. Умерли: казанский архитектор Лев Хрщонович, актер Юрий Гребенщиков, журналистка Надежда Гашева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Стерлитамак больше не столица
14 мая 1917 года в Москве открылся I Всероссийский мусульманский съезд. На нем собралось более 800 делегатов, представлявших различные организации и партии от консервативных до радикальных, за исключением примкнувших к большевикам. Тогда решался вопрос о проблеме самоопределения мусульманских народов России. Съезд высказался за демократическую Российскую Республику на национально-федеративных территориальных началах с национально-культурной автономией для народов, не имеющих определенной территории. Также было намечено, что II Всероссийский съезд мусульман состоится в Казани.
14 мая 1907 года в возрасте 69 лет умер казанский губернский архитектор Лев Казимирович Хрщонович. По его проектам в Казани были построены Алафузовский театр, Бактериологический институт, Александринский приют, лютеранская кирха, арочный мост через Булак.
14 мая 1922 года столицу Башкирской АССР перенесли из Стерлитамака в Уфу, согласно декрету «О расширении границ Башкирской Автономной Социалистической Советской Республики». Стерлитамак был столицей менее трех лет — с августа 1919 года по май 1922 года.
14 мая 1971 года в Татарстане добыли первый миллиард тонн нефти. До 1976 года в республики сохранялся самый высокий в СССР уровень годовой добычи нефти — все благодаря открытию за 30 лет 132 месторождений, новым отстроенным городам и десяткам тысяч приглашенных специалистов.
14 мая 2021 года «Реальное время» выяснило, что собственники доходного дома Ивана Сурина 1913 года постройки выставили объект культурного наследия на продажу. Трехэтажный особняк в 2 тысячи квадратных метров с внутренним двором владельцы оценили в 200 миллионов рублей. Как считали эксперты по продаже недвижимости, цена на комплекс была сильно завышена. При этом собственника установить не удалось.
Как Пушкин прославил разбитое корыто
14 мая 1692 года первый российский военный корабль, построенный Петром I и шестнадцатью солдатами Преображенского полка, был спущен на воду — в присутствии всего царского двора. На этом корабле царь совершил небольшое путешествие по Белому морю — это было его первое морское плавание.
14 мая 1835 года в журнале «Библиотека для чтения» была впервые напечатана «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина. По одной из версий сюжет был основан на померанской сказке «О рыбаке и его жене» из сборника сказок братьев Гримм. Именно благодаря Пушкину в народе появилось выражение «остаться у разбитого корыта».
Варшавский договор о дружбе
14 мая 1607 года было основано первое постоянное поселение англичан в Америке. Оно просуществовало более 90 лет, а после было заброшено. В наши дни Джеймстаун — музей под открытым небом, рассказывающий об истории открытия материка, он входит в Исторический треугольник Виргинии вместе с Уильямсбергом и Йорктауном.
14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, Албанией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией. В договоре указывалось, что участники будут уважать независимость и целостность союзных государств, не вмешиваться в их внутренние дела. 1 июля 1991 года в Праге уже в новом составе (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия) страны решили, что договор потерял свою силу.
комментарии
Собственник доходного дома Ивана Сурина - Иван Сурин.
Что тут устанавливать?
Цену завышали жулики и мошенники.
Во всех отношениях и смыслах.
И под разбитым старым разбитым деревянным корытом гениальный поэт подразумевает не только старое разбитое деревянное корыто, которое износилось, треснуло и теперь не пригодно для дела.
" Из "Сказки о рыбаке и рыбке" (1835) А.С. Пушкина. Золотая рыбка исполняла все прихоти завистливой, жадной старухи: дала ей новое корыто взамен разбитого, затем – новую избу, превратила старуху сначала в дворянку, затем в царицу; но, когда старуха захотела быть "владычицей морскою", рыбка разгневалась; воротился старик к старухе –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.
Выражение употребляется в значении: утрата блестящего положения, разбитые надежды".