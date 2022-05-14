День в истории: первый миллиард тонн нефти, освоение Америки и сказка Пушкина

Чем примечательна дата 14 мая?

Сегодня, 14 мая, — Всемирный день справедливой торговли. В этот день был открыт I Всероссийский мусульманский съезд, столицу Башкортостана перенесли из Стерлитамака в Уфу, в Татарстане добыли первый миллиард тонн нефти, на воду спустили первый российский военный корабль, Пушкин издал «Сказку о рыбаке и рыбке», основано первое постоянное поселение англичан в США, подписан Варшавский договор о дружбе. Родились: американский программист Марк Цукерберг, младший сын поэта Григорий Пушкин, королева Франции Маргарита Валуа. Умерли: казанский архитектор Лев Хрщонович, актер Юрий Гребенщиков, журналистка Надежда Гашева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Стерлитамак больше не столица

14 мая 1917 года в Москве открылся I Всероссийский мусульманский съезд. На нем собралось более 800 делегатов, представлявших различные организации и партии от консервативных до радикальных, за исключением примкнувших к большевикам. Тогда решался вопрос о проблеме самоопределения мусульманских народов России. Съезд высказался за демократическую Российскую Республику на национально-федеративных территориальных началах с национально-культурной автономией для народов, не имеющих определенной территории. Также было намечено, что II Всероссийский съезд мусульман состоится в Казани.

Фото: wikipedia.org

14 мая 1907 года в возрасте 69 лет умер казанский губернский архитектор Лев Казимирович Хрщонович. По его проектам в Казани были построены Алафузовский театр, Бактериологический институт, Александринский приют, лютеранская кирха, арочный мост через Булак.



14 мая 1922 года столицу Башкирской АССР перенесли из Стерлитамака в Уфу, согласно декрету «О расширении границ Башкирской Автономной Социалистической Советской Республики». Стерлитамак был столицей менее трех лет — с августа 1919 года по май 1922 года.

Здание, в котором размещался президиум БашЦик. Стерлитамак, 1920 год. Фото: gsrb.ru

14 мая 1971 года в Татарстане добыли первый миллиард тонн нефти. До 1976 года в республики сохранялся самый высокий в СССР уровень годовой добычи нефти — все благодаря открытию за 30 лет 132 месторождений, новым отстроенным городам и десяткам тысяч приглашенных специалистов.

14 мая 2021 года «Реальное время» выяснило, что собственники доходного дома Ивана Сурина 1913 года постройки выставили объект культурного наследия на продажу. Трехэтажный особняк в 2 тысячи квадратных метров с внутренним двором владельцы оценили в 200 миллионов рублей. Как считали эксперты по продаже недвижимости, цена на комплекс была сильно завышена. При этом собственника установить не удалось.

Фото: commons.wikimedia.org

Как Пушкин прославил разбитое корыто

14 мая 1692 года первый российский военный корабль, построенный Петром I и шестнадцатью солдатами Преображенского полка, был спущен на воду — в присутствии всего царского двора. На этом корабле царь совершил небольшое путешествие по Белому морю — это было его первое морское плавание.

14 мая 1835 года в журнале «Библиотека для чтения» была впервые напечатана «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина. По одной из версий сюжет был основан на померанской сказке «О рыбаке и его жене» из сборника сказок братьев Гримм. Именно благодаря Пушкину в народе появилось выражение «остаться у разбитого корыта».

Источник: wikipedia.org

Варшавский договор о дружбе

14 мая 1607 года было основано первое постоянное поселение англичан в Америке. Оно просуществовало более 90 лет, а после было заброшено. В наши дни Джеймстаун — музей под открытым небом, рассказывающий об истории открытия материка, он входит в Исторический треугольник Виргинии вместе с Уильямсбергом и Йорктауном.

14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, Албанией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией. В договоре указывалось, что участники будут уважать независимость и целостность союзных государств, не вмешиваться в их внутренние дела. 1 июля 1991 года в Праге уже в новом составе (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия) страны решили, что договор потерял свою силу.