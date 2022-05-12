Первая битва в Казани для УНИКСа проиграна. Казанцев подвели эмоции

Отсутствие фортуны, много фолов и эмоции — главные причины поражения УНИКСа

Серия между УНИКСом и «Зенитом» долгожданно переехала в Казань. Для казанцев игры 11 и 13 мая должны стать ключевыми с точки зрения будущих результатов, ведь благодаря одной победе на выезде казанцы имели преимущество домашней площадки. Первая игра в Казани выдалась драматичной и очень напряженной, по итогам которой победителем стал питерский «Зенит». Сине-бело-голубые переиграли УНИКС с минимальным перевесом 67:68 и вышли вперед в серии 2-1. О главных итогах прошедшей встречи — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Победа в первом матче в Казани была нужна УНИКСу, однако добыть ее не удалось

После двух прошедших игр в Петербурге УНИКС получил важнейшее преимущество домашней площадки. Что-что, а в Казани подопечные Велимира Перасовича могут обыгрывать любого соперника. Добыв, важнейшую победу первую победу в первом матче против «Зенита» и показав блестящую игру как в атаке, так и в обороне, УНИКС откровенно перегорел во втором матче и провалил начало и по итогу закономерно проиграл «Зениту». Немалый взнос в победу второго матча в составе сине-бело-голубых сделали Билли Бэрон и Джордан Лойд, набравшие на двоих 35 очков. Первая игра в Казани должна была показать, способен ли УНИКС закончить серию против «Зенита» в столице Татарстана. Победа была необходима подопечным Велимира Перасовича, дабы обрести уверенность перед игрой 13 мая.

К сожалению, для казанцев матч завершился досадным поражением. Первую половину матча хозяева провели объективно лучше гостей. УНИКС выглядел интереснее, более нацеленным на результат. С помощью грамотно организованных атак казанцам на несколько минут удалось добиться отрыва в 10 очков. Хорошо смотрелись лидеры на площадке (Воронцевич, Браун и Хезоня), казалось, что все идет по четкому плану Велимира Перасовича. Однако во второй половине второй четверти что-то пошло не так, и УНИКС стал беспощадно (к своим болельщикам) упускать накопленное превосходство в счете.

фото: unics.ru

И не сказать, что хозяева расслабились или «Зенит» как-то мудрено перестроил игру, что в миг у подопечных Хавьера Паскуаля стало все удаваться. Просто у УНИКСа в моменте перестало получаться то, что они хорошо делали на протяжении 1,5 четвертей. Начались проблемы с реализацией моментов, бело-зеленые стали больше фолить, ошибки в обороне стали появляться все больше и больше. «Зенит» воспользовался слабостями УНИКСа на игре под кольцом. Форвард сине-бело-голубых Алекс Пойтресс стал настоящим кошмаром казанцев в этот вечер. Американец набрал 18 очков по итогам встречи и сделал под своим и под чужим кольцом в сумме 8 подборов. Пойтресс был очень удачлив минувшим вечером, как и в целом «Зенит».

Матч в Казани получился «качелеобразным» — это самое верное определение. Даже после провальной третьей четверти УНИКСу удалось вернуться в игру и даже вести в счете вплоть до заключительных 30 секунд. Нужно признать, что удача была на стороне «Зенита». Об этом после игры отметил и форвард УНИКСа Андрей Воронцевич:

«Это была отличная игра, в которой могла победить любая из команд. К сожалению, сегодня удача оказалась на стороне соперника».

Сине-бело-голубые взяли свой матч вновь за счет своих лидеров, в числе которых, несомненно, был защитник Билли Бэрон. Именно ему удалось забросить важнейший двухочковый бросок со средней линии. «Зенит» забрал для себя важнейшую победу в Казани, ведь теперь, даже в случае победы УНИКСа послезавтра, финальный пятый матч пройдет в Петербурге.

В чем главная неудача УНИКСа? Фолы, реализация, а может спорное судейство?

Фортуна явно отвернулась сегодня от казанцев, здесь не может быть двух мнений. Однако поражение УНИКСа в матче с «Зенитом» будет крайне неоднозначно для всех болельщиков. Повторимся, что команда Перасовича смотрелась ничуть не слабее подопечных Паскуале. Однако минувшим вечером УНИКС все-таки перегорел. Это просматривалось во всем.

Во-первых, УНИКС сегодня нафолил — будь здоров! Браун (3 фола), Хезоня (3 фола), Мосли (4 фола), Джонсон (4 фола), и этот список можно разворачивать дальше. Казанцы были очень эмоциональны в этот вечер, даже импульсивны. У Воронцевича, как у капитана команды, было очень много словесной работы со своими игроками. Постоянно надо было кого-то успокаивать, тушить у Хезони порывы гнева (хорват получил технический фол за неуважительный тон в разговоре с судьями).

УНИКС был зол. Причем как спортивном, так и в эмоциональном плане. Хотя поводы для подобного поведения у казанцев могли быть из-за судейских решений. В матче был ряд эпизодов, когда в спорных ситуациях свистки были в пользу «Зенита». Возможно, это и стало причиной бурного поведения баскетболистов бело-зеленой команды. Велимир Перасович предпочел никак не комментировать судейство в матче и просто поздравил сине-бело-голубых с победой.

«В первую очередь поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что они сражались до самого конца и результат игры оставался неизвестным вплоть до финальной сирены. Конечно, мы очень расстроены, потому что матч был абсолютно равным, и у нас были все шансы выиграть. Нам нужно как можно скорее забыть об этом поражении и постараться взять верх в четвертой встрече, — сказал наставник УНИКСа.

фото: unics.ru

Как бы то ни было, реализация — то, что действительно подвело УНИКС. Казанцы показали низкий процент по броскам с игры, было не так много атак, которые не проходили бы как-то смазано и хаотично. Апофеозом этих разобранных атак стала заключительная осада УНИКСа за пол минуты до конца игры, когда Лоренцо Браун сначала просто долго держал мяч у трехочковой линии, а потом, видимо, ничего не придумав, отдал Мэйо, который в свою очередь не смог бросить точно из-за плотной опеки защитника «Зенита». Вновь напрашивается мысль, что УНИКС должен действовать хитрее и более непредсказуемо.

Несмотря на обидное поражение, для УНИКСа еще ничего не потеряно!

«Зенит» ведет в серии на данный момент 2-1, но мало кто сейчас решится хоронить УНИКС. Казанцы очевидно 13 мая еще скажут свое слово «Зениту» и покажут зрелищный баскетбол. Лидеры казанцев (речь в первую очередь о Брауне и Хезоне) находятся в блестящей форме.

Лоренцо в минувшем матче показал, ради чего он вернулся в УНИКС. Американец буквально вел за собой команду в четвертой четверти, набрав всего за несколько минут порядка 10 очков (всего у Брауна за игру 21 очко). Защитник УНИКСа отдал 4 голевые передачи, сделал два подбора на чужом щите и два на своем. Лоренцо стал прочным фундаментом УНИКСа в этом плей-офф, он является двигателем казанцев, который, кажется, не намерен останавливается лишь на полуфинале.

То же самое можно сказать и о Хезоне. Да, хорват зачастую не справляется со своими эмоциями, но давайте спишем это на молодость нападающего. Марио уже получил награду MVP сезона и желал бы добавить в свою копилку чемпионскую золотую медаль. В матче с «Зенитом» Хезонья набрал 14 очков (лучший показатель после Брауна).

УНИКС проиграл сражение, но не проиграл битву. Теперь каждый матч с «Зенитом» для УНИКСа — игра на вылет. 13 мая станет «днем X» для казанцев, которым нужен будет только победный результат. У подопечных Велимира Перасовича есть все необходимое для того, чтобы перевернуть исход в серии в свою пользу. Первый матч УНИКС провел против «Зенита» на очень высоком уровне. Остается дело за малым — повторить этот уровень дважды подряд в ближайших играх с «Зенитом».

Евгений Романов