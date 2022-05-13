Наши в Италии: митинги против НАТО, нападки со стороны украинцев и расстройство из-за олигархов

Премьер-министр Италии Марио Драги получил от жителей открытое письмо с претензиями

В мире участились случаи дискриминации россиян после начала спецоперации на Украине. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние два месяца. О настроениях и ситуации в Италии рассказала президент ассоциации «Италия — Россия — культура и язык без границ», врач-хирург Ольга Киселева.



Итальянцы выходят на митинги



Как рассказала Ольга Киселева, в последние месяцы итальянцы активно обсуждают события, связанные со спецоперацией на Украине. В Италии проживает довольно большое количество россиян — 45 тысяч человек по официальным данным, по неофициальным — еще больше. По словам девушки, массовой дискриминации наших соотечественников в стране нет, однако единичные инциденты бывали:

— В начале спецоперации были единичные случаи, когда банки блокировали счета, потом разблокировали. Были опять же единичные случаи нападок на российских граждан именно со стороны украинцев. Но каких-то серьезных инцидентов, я думаю, не было. К сожалению, некоторые средства массовой информации периодически делают нападки таким образом, официальным. Но благодаря нашему посольству и послу это все пресекается, наш посол всегда отвечает свободно, открыто.

Ольга Киселева отмечает, что большинство итальянцев не поддерживает действия правительства страны, выходя на митинги. При этом русскоязычная община решила на время отказаться от проведения каких-либо мероприятий, чтобы минимизировать контакты с украинцами.

Ольга Киселева отмечает, что большинство итальянцев не поддерживает действия правительства страны, выходя на митинги. Фото предоставлено спикером

— Проводятся митинги против НАТО, их организуют итальянцы. Я являюсь президентом ассоциации «Италия — Россия — культура и язык без границ», наша ассоциация мало сейчас проводит каких-то мероприятий, именно для того, чтобы защитить наших граждан, наших детей от нападков украинцев в основном. И организуют эти митинги именно итальянцы. В основном это разные профсоюзы и коммунистические партии. И они говорят всю правду, и про Донбасс говорили с самого начала, но это все как-то не озвучивалось, только сейчас начали более-менее об этом говорить.

Например, сейчас, если я включаю итальянские новости, они говорят сначала точку зрения Украины, затем России и в конце добавляют еще свою точку зрения, расставляя точки над i.

Как рассказывает Ольга, как только началась спецоперации, они с соотечественниками организовали группы для общения в социальных сетях. Это было необходимо, для того, чтобы обсуждать происходящее, поскольку морально девушке было очень тяжело. Также пару раз Ольга подвергалась нападкам со стороны знакомых итальянцев.

— У всех было настроение такое, как будто ты находишься в аэропорту и ни уехать, ни остаться. Было такое чувство, что наступают 1933—1939 годы. Такое было отношение, простые граждане тоже так косо смотрели. Я врач, и у меня круг общения довольно интеллектуальный в основном, и я пару-тройку раз подвергалась моральным нападкам со стороны знакомых — например, адвокат, с которым мы общались в группах по культурным интересам, или у меня на работе говорили: «Вы агрессоры, и как такое может быть, почему ты поддерживаешь, ты вообще кто?». В общем, было очень тяжело морально. Сейчас люди начали понимать.

Проводятся митинги против НАТО, их организуют итальянцы, говорит Ольга Киселева. Фото parstoday.com

Цена на мясо выросла в два раза

В Италии, как и по всей Европе, отмечается большой рост цен, как на энергоносители и бензин, так и на продукты питания, отмечает Ольга.

— Экономически все резко изменилось. В первый же месяц поднялась стоимость бензина намного, где-то на треть или четверть. За газ и электричество очень много сейчас платят, я не знаю точные суммы, но это настолько сильно отражается на экономике, на простых гражданах, на малом и среднем бизнесе, что даже, например, рестораны поменяли режим работы, потому что работать как раньше невыгодно. Цена на мясо выросла в два раза, хлеб подорожал на 50%. Все остальное тоже выросло в цене.

По словам Ольги Киселевой, недавно среди итальянцев проводили опрос — какие у них основные опасения и страхи на сегодняшний день. Около половины жителей ответили, что боятся войны и закупаются продуктами. Как отмечает Ольга, случались ситуации, когда из продажи пропадали продукты, в частности мука в больших пакетах по 5 кг.



— Эти настроения еще подстегивает то, что по телевизору часто повторяют такие слова, как «атомная война» и так далее. Меня очень поразило то, что примерно месяц назад, в официальных источниках начались первые сообщения о том, как выжить при атомной катастрофе. Понимаете, итальянцы об этом никогда даже не думали. Я живу на побережье, и у нас здесь даже нет оповещающих сирен. И меня это всегда удивляло, потому что, что бы не произошло, например землетрясение, все-таки это сейсмическая зона, может ведь случиться какая-то катастрофа, люди не будут оповещены, не смогут быть организованы в случае чего. И когда начали появляться такие статьи, меня это просто шокировало. И вот постепенно они это накручивают, и теперь такое настроение у людей.

В Италии, как и по всей Европе, отмечается большой рост цен, как на энергоносители и бензин, так и на продукты питания, отмечает Ольга. Фото tastebologna.net

В этом же опросе, по словам Ольги, около 80% респондентов сошлись во мнении, что Италия не должна снабжать Украину оружием. При этом итальянцы не против оказывать гуманитарную помощь всем народам и национальностям.



— И все очень отрицательно относятся к премьер-министру Марио Драги. Недавно было написано «открытое письмо Драги от имени итальянцев», где ему задается вопрос, почему правительство не думает, как в этой экономически сложной ситуации помочь нам, а почему-то едет в Вашингтон, чтобы поговорить с Байденом.

Итальянцы расстроены уходом российских олигархов

Россияне составляли основную массу туристов в Италии, говорит Ольга Киселева. В связи с наложенными санкциями нашим соотечественникам теперь сложно попасть на итальянские курорты, чем, естественно, обеспокоен туристический бизнес европейской страны.

— Очень большой процент туристического бизнеса, бизнеса высокой моды — это все в основном были русские туристы. Мало того, что так называемые «олигархи», как они говорят, они сами даже посмеиваются над этим словом «олигарх», потому что якобы Зеленский сказал, что олигарх — это тот, у кого более 85 миллионов, кто имеет вес в правительстве и информационном поле, и они так посмеялись «О, это же Берлускони», то есть наш практически Берлускони олигарх. В общем, человек, у которого есть деньги, он приносил свой вклад в экономику страны. Они покупали хорошие виллы, у них было много наемных работников и так далее. А сейчас они практически все уехали. Больше это касается центра и севера, поскольку на юге у нас не очень развито русскоязычное направление, я живу на самом юге, у нас тут более европейский такой туризм. Но я не знаю, как на севере они будут выходить из этой ситуации, конечно, это катастрофа, я считаю.

Россияне составляли основную массу туристов в Италии, говорит Ольга Киселева. Фото pxhere.com

Столица Италии Милан по праву считается мировой столицей моды. Однако покупают эксклюзивные вещи там вовсе не итальянцы и не другие европейцы, говорит Ольга. Основные приобретатели модной одежды — россияне и японцы. Однако как будет существовать этот бизнес в условиях санкций — теперь большой вопрос.

— Мы даже с мужем разговаривали. Я говорю: «Вот вы кричите — у нас высокая мода! Милан! Хорошо, а кто эту высокую моду у вас покупает? Разве приедут из Парижа, из Германии покупать? Да никогда в жизни. У них своя есть высокая мода. Покупают в основном русские и японцы, и все, больше никто практически не покупает». Бизнес, конечно, останется, никуда не денется, но я считаю, что это будет просто катастрофа.