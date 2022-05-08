Что происходит со спортом на Украине

Ахметов потерял больше, чем все состояние второго олигарха Незалежной

Два месяца с начала спецоперации разделили украинский спорт на до и после — ситуация, которой не было до ныне, а потому нет и понимания, что будет происходить в дальнейшем. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин анализирует события в игровых видах спорта Украины.

Разница между олигархатом и государством

Самой жизнеспособной оказалась федерация гандбола Украины. В этом виде спорта так же, как и в остальных, не доиграли регулярные чемпионаты, но зато продолжали международный сезон буквально до самого конца. Женская «Галичанка» из Львова доигралась до полуфинала Кубка ЕГФ, проведя домашний матч в чешском Ходонине. Женская сборная сыграла отбор на чемпионат Европы, проведя встречу в австрийском Граце, а мужская — благотворительные матчи в Германии.

Все достаточно просто, развитие гандбола на Украине лежит на государственных плечах, находясь так или иначе в ведении различных университетских и школьных структур. С последним не должно быть ничего удивительно, имеются в виду школы спортивного профиля. В мужской Суперлиге три команды из специализированных спортивных школ плюс одна студенческая (из восьми команд), в женской Суперлиге — две из шести. А высшая лига — поголовно студенческие команды. В итоге различие налицо.

Женская сборная сыграла отбор на чемпионат Европы. Фото hcgalychanka.com.ua

В мужском баскетболе, где команды были на содержании различных олигархов, нет никакого намека на жизнь, каждый устраивается как может. Повезло порядка двум десяткам баскетболистов уехать за границу, будучи востребованными.

В футболе команды остались только на бумаге. В мужском волейболе юниорская сборная сыграла в отборе, благодаря помощи Чехии, готовясь на местной базе. Где и как соберется национальная сборная, чтобы подготовиться к чемпионату мира, — вопрос. В гандболе, по сравнению с коллегами, жизнь кипит.

И главный вопрос с мужской командой «Донбасс», ранее базировавшейся в Донецке, затем в Мариуполе. С этим городом связаны две на данный момент времени смерти украинских спортсменов. Погибли бывшие игроки ватерпольного «Ильичевца» Олег Голодников, о котором мало что известно, и Евгений Обединский, который в свои 38 лет уже ушел из активного спорта, начал тренерскую работу в крымском городе Керчь, выступал за сборную Крыма в любительском чемпионате России по водному поло. Но, приехав в родной Мариуполь, был убит осколком снаряда. Нелепая смерть. Его отец — Александр Обединский, собственно, даже не украинец, он уроженец Новосибирска, но он в данной ситуации выбрал для себя сторону Украины.

Необходимо отметить, что ватерполисты живут вполне насыщенной спортивной жизнью на внешнем контуре, молодежка неплохо сыграла турнир в Грузии, что мы отмечали в одной из своих статей, посвященных водному поло, в целом.

Хоккей с шайбой

Украинский хоккей вышел на тропу войны еще с конца прошлого года. Правда, воевали сами с собой и на бумаге. Похоже, это на Украине такая забава — клонировать чемпионаты, поскольку в том же баскетболе это ранее случалось аж два раза. Сейчас же хоккейная федерация сняла с чемпионата две команды «Донбасс» и «Краматорск». В ответ на это хозяин местного суперклуба «Донбасс» Борис Колесников заявил: «Для Суперлиги ФХУ тем более не существует... Но ничего, недолго вам осталось издеваться над хоккеем. Клубы Суперлиги отказались от встречи в ФХУ, потому что не хотят видеть и слышать этих подонков». Это часть речи Колесникова, в которой он также назвал представителей украинской федерации хоккея «клоунами». Те нанесли ответный ход, дисквалифицировав 171 человека, так или иначе связанных с украинской Суперлигой, тренеров, хоккеистов, судей.

В итоге Суперлига и федерация разделились на два чемпионата. Суперлига («Донбасс», его дубль «Альтаир», «Белый Барс» из Белой Церкви, «Краматорск», «Мариуполь» и киевский СК «Сокол»), а УХЛ собрала под свои ряды БСФК, Бровары, «Днепр» из Херсона, «Кременчуг», киевский ХК «Сокол» и харьковский «Одд Рулав». Мало того что «Одд Рулав» по ходу сезона поменял одно непонятное название на другое еще более странное «Харьковские берсерки», так еще в Киеве существовали два «Сокола», один спортклуб, другой ХК. Но сейчас можно сказать, что, по сути дела, клубного хоккея с шайбой на Украине практически не будет, поскольку практически в каждой из команд было порядка десяти россиян и беларусов (в том числе воспитанники «Ак Барса» Андрей Макаров, Виктор Шахворостов, а также Булат Хамматов из «Салавата Юлаева»).

В это же время сборные страны выступали на чемпионате мира среди национальных команд под управлением, кстати, бывшего игрока «Ак Барса» Вадима Шахрайчука и до 18 лет. Игроков в национальную и юниорскую сборные набрали из команд, представляющих и УХЛ, и Суперлигу, только вот хоккеисты «Донецка» и его дубля «Альтаира» указаны без клубов, поскольку, видимо, их владелец Борис Колесников уже не сможет содержать эти команды.

В хоккее тоже есть человеческие жертвы. Погиб воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Сергей Патраков. Любопытно, что в другом лагере есть воспитанник «Ак Барса» Кирилл Кучер, который требует от российских и белорусских хоккеистов того, чтобы они информационно помогали Украине.

Сборные страны выступали на чемпионате мира среди национальных команд. Фото hcdonbass.com

Футбол

ФК «Ингулец» из УПЛ выступает, видимо, в последний сезон, как и большинство коллег по Украинской премьер-лиге. Потому что если гандбол, волейбол, водное поло — это частички украинской государственности, то баскетбол, хоккей и особенно футбол — это украинский олигархат. С антироссийской позицией всегда выступал бывший депутат Рады Юрий Береза, хозяин команды «Днепр-1», передавший ее под руководство сына Максима. Береза-старший ранее служил начальником полка спецназначения «Днепр-1» главного управления МВД Украины. Сейчас они с сыном создали подразделение нацгвардии «Днепр-1» и анонсировали, что в это подразделение вступило несколько футболистов команды.

За два месяца спецоперации наибольшие финансовые потери понес небезызвестный Ринат Ахметов, который, по мнению экспертов, лишился 3,4 млрд долларов. Эта сумма больше, чем все состояние олигарха Виктора Пинчука, который занимал второе место в украинском списке «Форбс». Игорь Коломойский или Александр Ярославский, хозяин «Металлиста», также потеряли много, перейдя из долларовых миллиардеров в миллионеры. Бизнес-партнер Ахметова — Вадим Новинский потерял сравнительно немного, как считают эксперты, между тем ранее он был владельцем «Севастополя», который остался в чемпионате Крыма, а до недавнего времени содержал ФК «Мариуполь». Хотя обе эти команды самому Новинскому (он с 2020 года стал диаконом Православной церкви) практически не нужны.

ФК «Мариуполь» занимал последнее место в приостановившемся чемпионате страны, а «Шахтер» шел на первом, но это практически ничего уже не значит. Потому что каждый день начинает подъедать активы олигархов, которые владеют тремя четвертями местной Суперлиги. По словам итальянца Карло Николини, работавшего в тренерском штабе «Шахтера», только его команда и «Динамо» пока держатся. Но и с этим можно поспорить, поскольку владельцы киевского «Динамо» — братья Григорий и Игорь Суркисы — сейчас чувствуют себя крайне неуверенно, покинув Украину с самого начала спецоперации, поскольку были тесно связаны по бизнесу с Виктором Медведчуком, попавшим в «обменный фонд» ВСУ.

ФК «Мариуполь» занимал последнее место в приостановившемся чемпионате страны, а «Шахтер» шел на первом, но это практически ничего уже не значит. Фото shakhtar.com

Украинцы надеются на чемпионат мира в Катаре

4 апреля молодежка киевского «Динамо» сыграла с португальским «Спортингом» — 1:2 в рамках одной восьмой юношеской Лиги чемпионов. Матч проходил в столице Румынии Бухаресте. Последняя на данный момент официальная игра футболистов Украины, это матчи U 17 во главе с Олегом Кузнецовым, который неудачно выступил в отборе в Италии. Первого мая футболисты из украинских клубов начали сбор в Словении, намеченный для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира с Шотландией и старту в Лиге Наций в июне. «Легионеров» планируют подключить позднее. Кстати, один из них — Александр Зубков — недавно стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша», под управлением Станислава Черчесова.

Если Поворознюк — самый одиозный член теробороны, по сути дела, дружинник в его родном селе Петрово, что в Кировоградской области, то самыми известными футболистами-тероборонцами стали 63-летний новобранец Владимир Бессонов, родившийся в Хабаровске Александр Алиев, кандидат в нардепы от партии Зеленского «Слуга народа» Артем Федецкий, тренер Юрий Вернидуб, игравший в «Зените», а в последнем сезоне нашумевший с молдавским «Шерифом».

Наиболее массовым выглядит вступление в ряды теробороны сотрудников и футболистов клуба «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Тут надо уточнить, что город находится на границе с Польшей, по сути, это бывший польский Станислав, присоединенный к территории Советской Украины по пакту Молотова — Риббентропа. Вообще, чем дальше от места боевых действий, тем патриотичнее выглядят украинцы, а вот Иван Лука Вавассори уже успел покинуть Незалежную. Вавассори, родившийся в России, а затем усыновленный в Италии, играл там в футбол в клубах полулюбительского уровня и зачем-то вступил в тероборону Мариуполя, из которого уехал со словами: «С меня достаточно».

Вообще, чем дальше от места боевых действий, тем патриотичнее выглядят украинцы, а вот Иван Лука Вавассори уже успел покинуть Незалежную. Фото: t.me/s/GianlucaLapadula

Гораздо раньше Вавассори поняли это его украинские коллеги, которые начали бросать свои клубы прямо на предсезонных сборах, когда находились за границей. В первые дни спецоперации контракты с командами низших дивизионов Германии, Польши, Словакии, Чехии заключили 37 украинских футболистов, понимавших, что возвращение на родину грозит им попаданием в армию. Что касается команд, то «Шахтер» так и остался в Турции, ФК «Львов» в Варшаве, киевское «Динамо» в Румынии, откуда родом его главный тренер Мирча Луческу.

Тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт верит, что «понемногу, постепенно все возобновится. Мы возродимся, как Феникс». Любопытно, но ради того, чтобы выжить, днепродзержинская «Сталь» пыталась поначалу объединиться с донецким «Металлургом», который в итоге распустили, а затем переименовалась в «Феникс», переехав в городу Бучу.



Джаудат Абдуллин