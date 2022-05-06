Наши в Словении: уроки толерантности, «прививка» в виде Югославии и ЧП в энергетике

Российская спецоперация на Украине вызвала разные реакции в мире, в ряде стран сообщают об участившихся случаях русофобии. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как поменялось отношение к ним за последние месяцы. Сегодня о настроениях в Словении рассказывает предприниматель Сергей Мосха, который недавно поселился в этой стране.

Уроки толерантности в школах

Сергей Мосха построил бизнес в сфере телекоммуникаций в Краснодаре, а в 2021 году переехал в Словению вместе с семьей для развития своего телеком-бизнеса в Европе. В феврале совместно с командой единомышленников создал проект Uehat.com, помогающий находить помощников внутри русскоязычного коммьюнити по всему миру.

По словам предпринимателя, несмотря на то, что происходящие на Украине события вызывают у европейцев разные реакции, он и его близкие не почувствовали, чтобы в Словении отношение к ним ухудшилось.

— Вопрос отношения к русским много алармируется в соцсетях, внутри различных групп для русскоязычных в Словении, но вот мы, как обычная семья иностранцев, каких-либо изменений не заметили. Ни в Управной Ноте (Upravna Enota — аналог МФЦ), ни в магазинах, ни на дорогах, а у нас машина на российских номерах, ни на улицах — у нас тихая тупиковая улочка, где все соседи знают друг друга. Не изменилось и отношение в школах — буквально в самом начале событий с нами связались учителя и сообщили о проведении уроков толерантности для учащихся, — рассказал Сергей.

По словам Сергея, в Словении очень хорошо понимают опасность нетолерантных подходов к иностранцам, к другим расам и вообще друг к другу. Фото предоставлено спикером

Проблем с арендой жилья, по его словам, тоже не возникло: «Мы сами написали нашему арендодателю о своей позиции относительно происходящего и получили ответ, что никаких вопросов к нам нет — все за мир».

«Словенцы внимательно следили за югославскими конфликтами»



Сергей считает, что во многом это связано еще и с тем, что в Словении, как и много где в Европе, существует статья уголовного кодекса, предусматривающая наказание за публичное возбуждение ненависти или нетерпимости. Здесь хорошо понимают важность поддержания уважения друг к другу внутри общества, подчеркивает он.

— Но также нельзя не забывать, что Словения — страна, которая получила в свое время «прививку» в виде Югославии. Конечно, словенцы обрели независимость раньше событий, повлекших за собой операцию НАТО на территории Югославии, но и ужас своей десятидневной войны и прочих «межнациональных конфликтов» запомнили навсегда, — отметил Сергей.

Во многом, по его словам, именно поэтому здесь очень хорошо понимают опасность нетолерантных подходов к иностранцам, к другим расам и вообще друг к другу.

По впечатлениям Сергея, до Словении добралось не так много украинских беженцев. Во-первых, нет границ с Украиной и до границы — тысяча километров. Во-вторых, доехали в основном те, у кого здесь были родственники, то есть они получили поддержку на этапе обустройства.

— А так как Словения страна маленькая — население около 2 млн человек, то и диаспора украинская была не такая большая (не в процентах, а в количественном показателе), как в других странах Европы, — пояснил предприниматель, — Те, кто доехал не к родственникам, как правило, более обеспеченные украинцы по сравнению с теми, кто выехал в приграничные с Украиной страны ЕС. У них есть личный автомобиль, соответствующий размер доходов, возможность оформления документов по бизнес-иммиграции.

Поэтому в стране все настроены «максимально толерантно и миролюбиво», отметил спикер. «В апреле в новостях была цифра, что 8 тысяч украинцев подали заявления на статус беженца. Также знаю, что в школьный класс нашей дочки пришел мальчик из Киева. Оформили его в школу максимально оперативно, а детский коллектив принял его быстро и легко».

В феврале в Словении был принят закон о чрезвычайном положении в сфере энергетики. Фото wikiway.com

«Энергетическая бедность»



Санкции против России обернулись большим бременем и для Европы, поскольку повлекли резкий рост цен на топливо. Впрочем, подорожание энергоносителей в ЕС началось еще в ноябре — декабре 2021 года, когда мировые цены на газ взлетели в разы.

— Тогда же, если переводить дословно со словенского, появилась расхожая среди местных фраза «энергетическая бедность», — говорит бизнесмен.

Сергей заметил, что с декабря было довольно много статей и обсуждений в СМИ о предоставлении субсидии малоимущим, в результате чего в феврале в Словении был принят закон о чрезвычайном положении в сфере энергетики. «И, насколько я помню, сейчас пенсионерам, малоимущим и многодетным выделяют по 100 евро на компенсацию расходов по ЖКХ».

«Продолжается дискуссия о повсеместном росте цен, но паники, что все отключится и мы замерзнем, пока что нет», — резюмировал Сергей. Фото wikiway.com

— Так что сама история с подорожанием фактически раскрутилась еще в конце прошлого года, и пока до конца отопительного сезона продолжается именно она. Что же касается полного отказа от российских энергоносителей — от нефти, газа — на каких-то следующих санкционных этапах, я лично не слышал, чтобы эта тема активно обсуждалась, — говорит бывший россиянин. — Возможно, в экспертных СМИ это есть, но чтобы широкая общественность говорила об этом — такого пока нет. Хотя последствия могут быть очень серьезными, зависимость Словении от российского газа оценивается примерно в 62%!

В любом случае пока, по его словам, все сохраняют спокойствие. «Продолжается дискуссия о повсеместном росте цен, но паники, что все отключится и мы замерзнем, пока что нет», — резюмировал Сергей.