ВСУ обстреляли отделение пограничного управления ФСБ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины отделения пограничного управления ФСБ в поселке Белая Березка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора.



По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

«Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории», — рассказал глава области.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Брянская область находится на границе с Украиной. 14 апреля в регионе были обстреляны жилые дома. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, это сделали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Есть пострадавшие среди местных жителей, им оказали необходимую помощь.

Незадолго до этого в Брянской области со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска. В результате инцидента никто не пострадал, однако две машины беженцев получили повреждения.

11 апреля в регионе объявили желтый уровень террористической опасности на 15 суток. В таком случае гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.



Максим Кокунин