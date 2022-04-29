Псаки сообщила, что у США осталось $250 млн на помощь Украине

Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на $250 млн, для расширения поставок дополнительное финансирование должен санкционировать конгресс, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что из $3,5 млрд, выделенных Америкой на военную помощь, осталось $250 млн:

— <…> мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию, — приводит ее слова «РИА Новости».

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву.

Фото: wikipedia.org / Matt H. Wade

Вчера Байден подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, призвав законодателей одобрить его в максимально короткие сроки. Как отметил американский президент, США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока будет продолжаться специальная военная операция.

Накануне стало известно, что в США приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранных граждан на поддержку Украине. Законопроект позволяет властям конфисковывать активы иностранцев в случае, если средства были получены за счет поддержки руководства России или вследствие незаконных действий.

Маргарита Головатенко