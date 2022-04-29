В Минобороны России сообщили об уничтожении еще 38 военных объектов Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

За день Вооруженные силы России поразили 38 военных объектов Украины, в том числе 20 взводных опорных пунктов, 11 районов скопления живой силы и военной техники, склад горючего у населенного пункта Вольное Поле и радиолокационную станцию в районе поселка Печенеги. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой и реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» у населенного пункта Топольское.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России ликвидировала 22 украинских военных объекта, включая пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в Северодонецке, Червоном и Белогорье, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны России

Утром 29 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Украине ВКС России нанесли удар высокоточным вооружением по военному заводу «Артем» в Киеве. В результате атаки уничтожены корпуса предприятия, которое занималось производством оборудования в ракетно-космической отрасли.

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Диана Жиленкова