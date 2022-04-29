ВКС России нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве

Фото: скриншот видео Минобороны России

Во время специальной военной операции на Украине ВКС России нанесли удар высокоточным вооружением по военному заводу «Артем» в Киеве. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время удара уничтожены производственные корпуса предприятия. Предприятие занималось производством оборудования в ракетно-космической отрасли.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное, проинформировали в Минобороны РФ. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за минувшую ночь поражены 112 военных объектов Украины.

Всего с начала специальной операции сбиты 142 украинских самолета, 111 вертолетов и 634 беспилотных летательных аппарата. Также были уничтожены 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других бронемашин, 304 установки РСЗО, 1175 полевых орудий и минометов, 2467 военных автомобилей, пишет ТАСС.

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Артем Гафаров