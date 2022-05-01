Культурный май: Нуриевский фестиваль, Дни тюркского кино и перезагрузка российской моды

В мае большинство культурных площадок завершает сезон, поэтому ярких событий «под занавес» будет огромное количество

Фото: Нуриевский фестиваль

Музыка классическая, духовная и современная будет звучать в Казани и за ее пределами в последний месяц весны. Столицу Татарстана посетят видные дирижеры и пианисты, в числе которых и Даниил Крамер, казанские театры готовят премьеры, причем не только на своих площадках. Все самое интересное — в традиционном обзоре «Реального времени» культурных событий мая.

Юбилейный Нуриевский

Крупнейшим культурным событием мая вот уже 35 лет остается Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. В этот раз в Татарском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пройдет девять спектаклей, в которых примут участие более 20 приглашенных артистов, а также два гала-концерта.

Фестиваль откроется 13 мая с премьеры обновленного балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в сценографии Анатолия Нежного. Главные партии в первый вечер исполнят Кристина Андреева (Маша) и Олег Ивенко (Щелкунчик-Принц), во второй — Аманда Гомес и Вагнер Карвальо. Далее будут представлены балеты «Спящая красавица» с участием солистов Большого театра, в «Жизели» выступят солисты Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, и «Дон Кихот».

Особого внимания заслуживает балет «Анюта», в котором на сцену выйдет Владимир Васильев. Мэтр возьмет на себя роль отца главной героини, Петра Леонтьевича. Роль Анны исполнит солистка Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Булган Рэнцэндорж, партию Модеста Алексеевича — Вячеслав Лопатин из Большого театра.

Также будут показаны балеты «Золотая Орда», «Корсар», «Лебединое озеро» и «Баядерка». Программу фестиваля 30 и 31 мая завершат гала-концерты.

Вечный Джалиль и грядущая премьера

В праздничные дни в театре Камала пройдет знаковое мероприятие — 2 мая на Большой сцене состоится премьера спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль». Художественным руководителем постановки выступил Данияр Соколов, режиссером — Рамиль Гараев, художником — Сергей Скоморохов. Артисты театра исполнят сочинения татарских композиторов: Салиха Сайдашева, Рустема Яхина и других. На основе литературных и музыкальных произведений, воспоминаний современников, посвященных Джалилю, в исполнении драматических артистов и оркестра театра Камала перед зрителями предстанет не просто история о человеке, но рассказ о художнике, о времени и эпохе, о прошлом и настоящем, об истории и современности. Это будет спектакль-исследование культурных кодов своего народа, которые выражены в творчестве великого татарского поэта, и творческое приношение молодого поколения театральных деятелей. Особо отметим, что в спектакле-концерте будет занята молодая часть труппы и прозвучат также сочинения молодых татарстанских композиторов памяти великого поэта.

Подготовка к очередной премьере в театре в эти дни идет полным ходом. Так, 21 мая состоится генеральный прогон со зрителем первой части театральной версии романов выдающегося татарского писателя Махмуда Галяу «Муть» и «Мухаджиры». Режиссер спектакля — Фарид Бикчантаев, художник — Сергей Скоморохов, художник по костюмам — Марина Марьянич, композитор — Елена Шипова, пластика — Нурбек Батулла.

Как развивались события после «Вишневого сада»

Две премьеры представит в мае Казанский ТЮЗ. 26 и 27 мая состоятся первые показы спектакля «Приключения Гены Стратофонтова» по произведениям Василия Аксенова в постановке Тимура Галеева. В этом году Казань отмечает сразу два юбилея — 90 лет со дня рождения писателя, уроженца столицы Татарстана Василия Аксенова и 90-летие Казанского ТЮЗа. Театр решил совместить эти даты и создать спектакль по мотивам повестей Аксенова «Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Это история, полная приключений и неожиданных сюжетных поворотов, и одновременно совместная фантазийная игра взрослых и детей.

Оригинальную площадку соседнего с ТЮЗом заведения «Истина» театр выбрал для еще одной постановки. Здесь 29 мая будет показан спин-офф чеховского «Вишневого сада» — моноспектакль «Счастливая Шарлотта» в постановке главного режиссера театра Радиона Букаева для зрителей старше 18 лет. История драматурга Ирины Васьковской расскажет о судьбе героини Антона Павловича после событий известной пьесы. Главную роль бывшей гувернантки, которая умеет показывать фокусы и говорить по-немецки, исполнит заслуженная артистка РТ Елена Калаганова.

Фото: vk.com/kazantuz

Ждем прилета кометы

8 мая в Татарском ТЮЗе имени Габдуллы Кариева состоится предпраздничный концерт «Река памяти». Это весенний подарок артистов театра своим зрителям, возможность услышать старые любимые песни, предаться теплой ностальгии и услышать биение сердца.

Не обойдется в Кариевском ТЮЗе и без премьеры. 26 и 27 мая, на исходе театрального сезона, кариевцы представят спектакль «Тимур и комета» («Тимур һәм комета») в постановке Тимура Шарафутдинова. Эта лирическая история расскажет о мальчике, который хотел петь свою музыку и построил для этого целый город, девочке, которая не хотела быть одна, их друзьях Коте и Синице. Можно ли, потеряв свой дом и маму, вернуть все обратно, если внимательно прислушаться к своему сердцу? Зритель найдет все ответы, только когда прилетит таинственная комета.

Когда зацветет «Белая сирень»

Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством маэстро Александра Сладковского в мае проведет в БКЗ XI Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Он откроется 18 мая исполнением Концерта №3 для фортепиано с оркестром и Симфонии №2 великого композитора. Солистка — Екатерина Мечетина, дирижер Арсентий Ткаченко. Далее концерты назначены на 21, 25 и 28 мая, причем каждый раз солистами будут выступать разные российские звезды, а за дирижерский пульт встанут самые именитые дирижеры страны. Фестиваль завершится 1 июня Концертом №1 Сергея Прокофьева, «Симфоническими танцами» и фантазией «Утес» Сергея Рахманинова.

Фото: : vk.com/tatarstan_symphony

Музыкальные вечера филармонии

Грандиозную программу в завершении сезона подготовила Татарская филармония имени Габдуллы Тукая. 4 мая выдающийся российский пианист Алексей Мельников завершит своим концертом цикл «Музыка эпох. Романтизм». В программе — произведения Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова. 17 мая на сцену вместе с филармоническим джаз-оркестром Татарстана выйдет пианист Даниил Крамер и певица Анастасия Лютова. Вниманию казанцев — программа «Рояль, вокал и джаз».

Популярную русскую и зарубежную классику, музыку из оперетт, романсы, шедевры советской и зарубежной эстрады представят 19 мая в программе «Все начинается с любви» солисты Мариинского театра Даниил Штода и Елена Цветкова. С ними выступят Максим Катырев и Юлия Гончарова из «Московской оперетты». Весь вечер на сцене — Госоркестр народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова.

Свое искусство также представят ансамбль песни и танца «Моя Бурятия» 23 мая, а также танцевальный коллектив «Вайнах» — 26 мая.

Новая жизнь столетней святыни

Уникальный проект разворачивается прямо сейчас в еще не действующем, но уже возрождаемом храме положения Ризы Господней села Тихий Плес (Верхнеуслонский район). Величественные, монументальные стены церкви спустя практически 100 лет услышат и отразят духовную и классическую музыку. Рахманинов и Чайковский, псалмы и песнопения Византии, духовные стихи, хранимые поколениями. 7 мая здесь пройдет концерт камерного оркестра «Ренессанс». Девушки исполнят лучшие произведения с фестиваля духовной музыки «Надежда», который они ежегодно проводят в Санкт-Петербурге. Перед концертом краеведы проведут экскурсию по Тихому Плесу. Вход на мероприятия — бесплатный.

Сюрпризы в «Желтой кофте»

Клуб «Маяковский. Желтая кофта» также побалует казанцев интересным мероприятием. 20 мая здесь пройдет концерт Екатерины Болдыревой и ее группы «Ул. Лукоморье». Этим концертом музыканты отметят 10-летие своего коллектива. Артисты рассказали, что 20 апреля 2012-го они собрались на первую репетицию, а уже через пять дней сыграли первый сольный концерт. «Состав группы претерпевал изменения, и все наши музыканты были прекрасны, но кого-то судьба уводила прочь. В итоге свое 10-летие празднуем вчетвером, тем составом, которым существуем последние шесть лет — не просто коллеги, а друзья и единомышленники. Сыграем старое, а также дремучее стародавнее — и такое сверхновое, чего никто еще не слышал», — поделилась Екатерина Болдырева. Музыканты также обещали интересных гостей и сюрпризы.

Тематические мероприятия ко Дню Победы проведет Национальный музей Татарстана.

К празднику Победы

Тематические мероприятия ко Дню Победы проведет Национальный музей Татарстана. 1 мая в Музее Янки Купалы в селе Печищи откроется выставка «Клiчу Вас на Пабеду!» («Зову вас на победу!»). Уникальные фото, рукописи, документы расскажут о жизни белорусского поэта в Татарстане в Великую Отечественную войну во время эвакуации. Передвижная стендовая выставка была подарена Государственным литературным музеем Янки Купалы в Минске. На фоторепродукциях — уникальные кадры 1941—1942 годов, а также можно увидеть автографы стихов, созданных поэтом в Печищах, рукопись стихотворения «Белорусским партизанам», которые поэт написал осенью 1941 года по дороге в Татарстан. Выставка будет работать по 10 мая.



6 мая из фондов музея впервые вынесут точную копию Знамени Победы. Она была изготовлена в Москве по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу специально для передачи Татарстану. Копия создана реставратором Центрального музея Вооруженных сил Дарьей Родионовой, а передана Национальному музею РТ в октябре 2018 года. Также будут вынесены боевые знамена двух воинских частей Великой Отечественной войны, сформированных в республике.

Гойя ХХ века

5 мая в Национальной галерее «Хазинэ» откроется выставка Меера Аксельрода «Немецкая оккупация». На ней будут представлены несколько десятков живописных и графических произведений художника. Большая часть этих произведений создана в 1942—1943 годах в Алма-Ате, где он работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Ужасы войны и холокоста, беседы с беженцами из Польши и Белоруссии потрясли его. Одну за другой он создает десятки картин, рисунков, набросков с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». Эта серия, за которую Аксельрода назвали «Гойей XX века».

24 мая здесь состоится открытие биеннале современного искусства «Слово. Исходный код». Мероприятие посвящено теме современной художественной интерпретации каллиграфической традиции христианства и ислама, а также 1100-летию принятия ислама.

5 мая в Национальной галерее «Хазинэ» откроется выставка Меера Аксельрода «Немецкая оккупация».

Деревенский пейзажист

19 мая в галерее Амира Мазитова откроется персональная выставка Ирины Рыбаковой. Художница представит свои живописные и графические работы. Художница из Тверской области — широко известный мастер пейзажа и жанровой живописи. Наиболее близок ей мир русской деревни, образ простого сельского труженика. Живописные работы пронизаны любовью к русской природе, к «малой Родине», к истокам русского характера и культуры. Работы Ирины Рыбаковой хранятся во многих российских собраниях и частных коллекциях России, ее картины экспонировались в картинных галереях США, Канады, Франции, Великобритании, Германии и даже Кувейта. 27 мая галерея проведет онлайн-экскурсию по выставке.

Кино художника и картины военных лет

5 мая в галерее «Дом-Арт» откроется персональная выставка Ильдара Сафина «Мой кинематограф». Экспозиция представляет собой цикл работ о «своем кино», в котором автор выбирает близкое себе восприятие как зрителя, и оно соприкасается с его миром художника. Эти аспекты, как движения души, могут совпадать буквально, как совпадают персонажи фильма, а могут быть противоположными и восприниматься совершенно по-разному. У каждого должна быть возможность оценивать увиденное по-своему. Цикл картин создан как кадры фильма, наполненные своим ритмом, авторским замыслом и написан в любимой технике художника — акварели, изысканно непредсказуемой.

5 мая в галерее «Дом-Арт» откроется персональная выставка Ильдара Сафина «Мой кинематограф». Фото: vk.com/domartgallery

С 7 мая в галерее будет экспонироваться выставка «Дорогами памяти», посвященная творчеству народного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств ТАССР Лотфуллы Фаттахова. Художник, именем которого в Казани названа улица, был участником Великой Отечественной войны, Французского Сопротивления, человеком легендарной судьбы, прошедшим через ужасы фашистских концлагерей. Даже во время войны он продолжал рисовать. Экспозиция включает его картины, написанные в военное время, и картины мирного времени, портреты, иллюстрации к сказкам и рассказам.

Куда же без модных показов?

Накануне лета в Казани состоится и большое событие в мире моды. 28 и 29 мая в выставочном комплексе Ak bars Retro cars пройдет обновленная Volga Fashion Week. В этот раз она посвящена новой концепции развития российской моды. Мероприятие пройдет с презентациями коллекций известных и молодых российских дизайнеров. Накануне масштабных модных показов 21—22 мая состоится деловая часть проекта — Volga Fashion Market. Теоретиков моды, дизайнеров, блогеров, журналистов будут ждать на круглые столы, лекции, семинары, мастер-классы и дискуссии о современной российской моде, ее тенденциях и векторах развития.

По словам генерального продюсера мероприятия Юлианы Благовской, Volga Fashion Week — российский ответ санкциям. «Неделя моды убедительно покажет, что фэшн-индустрия в России находится на должном уровне. Дизайнеры России представят свои новинки и на широкого потребителя, достойная, качественная, оригинальная и удобная, в то же время изысканная и изящная, современная мода будет представлена на Volga Fashion Week во всем своем многообразии. Что сегодня на пике? Как быть неповторимой и найти свой индивидуальный стиль? Кто с успехом заменит ушедшие бренды и украсит ваш гардероб? Все ответы — у дизайнеров-участников Volga Fashion Week, которые съедутся со всей России показать свою национальную моду в столице Татарстана», — рассказала организатор.

Волшебная сила киноискусства

Без важнейшего из искусств в мае тоже не обойдется. «Татаркино» приглашает с 10 по 15 мая в кинотеатр «Мир» на III Международный фестиваль «Дни тюркского кино». За шесть фестивальных дней зрители увидят 13 фильмов, в числе которых «Холод Каландара», «Прощай, Шмидт», «Надо мною солнце не садится», «Белая дорога Эльзы» и многие другие.

В числе ярких кинособытий можно назвать лекцию киноведа и кинокритика Адили Хайбуллиной в Казанском ТЮЗе. 7 мая здесь пройдет лекция «Кинематограф Андрея Тарковского в спектакле Антона Федрова «Иваново детство»». 12 мая в ДК Ленина состоится музыкально-кинематографический концерт «Майский вальс», а 21 мая здесь же запланирована лекция для старшеклассников «Романтика и молодость в советском кино». Вечером 25 мая стартуют летние кинопоказы на озере Кабан от дирекции «Время кино», а 28 мая фильмы из каталога кинопремии «Алтын тэлинкэ» покажут в Свияжске. Также 28 мая в галерее «Дом-Арт» Адиля Хайбуллина проведет лекцию «Заводной апельсин» Энтони Берджесса и Стэнли Кубрика».