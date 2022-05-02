Наши в Германии: зомбирующее телевидение, украинские банды и экономия на всем

В немецких СМИ рисуют образ России, как главного врага, а в эфире государственных телеканалов открыто угрожают ее лидеру

В мире спецоперация на Украине вызывает разные реакции, и в ряде стран участились случаи дискриминации выходцев из России. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние 2 месяца. О настроениях и ситуации в

Германии нашему изданию рассказал известный правозащитник и германист Гарри Мурей.

«Немцы смотрят «правильный интернет»

Правозащитник Гарри Мурей много лет работает в Германии. По его словам, местное население не получает достаточный объем информации о событиях на Украине. Цензура и пропаганда в медиа здесь определяют позицию большинства немцев и присутствуют не только на государственных каналах, но и в интернете.

— В России, в отличие от Германии, есть альтернативная точка зрения. Да, позиция государства в информационном поле России главенствует, но в немецком медиапространстве никакой альтернативы нет вообще. В Германии даже в интернете найти российскую позицию по ситуации на Украине сложно. Здесь существует официальная цензура, из 100 видео на Youtube 61 — блокируется. Про готовку — смотри, про секс — вопросов нет, про «диктатора Путина» — не проблема, а вот про нацистское прошлое Шольца, про коррупцию в немецком парламенте, про бездомных — эти материалы если не удаляются, то алгоритмы настроены так, что они не выдаются на главной странице. Немцы смотрят «правильный интернет». В результате многие не поддерживают переход на расчет за газ в рубли, как этого требует Россия. Якобы такая форма оплаты сыграет на руку Путину, и если мы будем брать рубли, это поможет экономике России и признает его действия. Так здесь думают 70—80% населения, — говорит Мурей.

Воздействие медиа на население настолько велико, что большинство жителей Германии не пытаются отыскать альтернативную государственной точку зрения. На одном из немецких федеральных каналов Гарри даже наткнулся на программу, где всерьез обсуждали самые радикальные способы противостоять России:

— Везде стоят копилки с деньгами на помощь Украине, им объяснили, что украинцы воюют за свободу Германии. Народу здесь представили все так, что Россия просто так напала на Украину. Кто-то помнит про Донбасс? Нет, конечно, немцы не знают про события на Донбассе, про 12 тысяч убитых. В эфире федерального немецкого телеканала ZDF ведущая Кристина фон Унгерн-Штернберг обсуждает с бывшим генералом НАТО Раммсом способы убийства Владимира Путина. В прямом эфире государственных каналов обсуждается убийство главы другого государства!

Жители Германии, по его словам, привыкли полностью верить тому, что говорят по телевизору и пишут в газетах: «В отличие от России, сомневаться тут просто нельзя. Люди не понимают того, что произошло. Немцы воспринимают это как то, что Россия хочет уничтожить Европу и для этого она начала войну с Украиной».

«Русских увольняют с работы, прекращают договоры на съем жилья»



Созданный в СМИ образ враждебной России, по словам Гарри, переносится на обычных русскоговорящих. Владельцы российских паспортов нередко сталкивались с заморозкой счетов в немецких банках, некоторых россиян выселяют из арендованного жилья или увольняют с работы, рассказал правозащитник.

— В Германии нарушаются права русских, устраиваются погромы, выбрасывают русские продукты из магазинов, русских увольняют с работы, прекращают договоры на съем жилья. Начался 1933 год, то же самое было тогда с евреями. Власти это приветствуют, каждый день идут передачи, что Россия — враг, что Россию надо уничтожить. Когда это идет по телевизору 24 часа, немцы и начинают считать всех русских убийцами. Германия замораживает деньги обычных россиян. 95 миллионов евро на счетах граждан с российским паспортом были заморожены. Просто без решения суда людям заморозили счета из-за наличия паспорта России, — рассказал Гарри Мурей.

Владельцы российских паспортов сталкивались с заморозкой счетов в немецких банках, некоторых россиян выселяют из арендованного жилья. Фото: pixabay.com

Между тем власти Германии официально неоднократно заявляли, что не допустят случаев дискриминации и проявления агрессии к выходцам из России. На днях председатель немецкой Ассоциации антифашистов Корнелия Керт осудила осквернение советских памятников и «расцвет русофобии» в стране: «Дискриминация и стигматизация людей из-за их происхождения или языка неприемлемы ни в какой форме и должны быть прекращены».

Мурей отмечает, что в немецком обществе есть и сомневающиеся, однако в основном это выходцы из стран СНГ, которые привыкли мыслить критически и не верить всему, что говорят в СМИ. Из-за притеснений настроения в этой среде за последний месяц изменились с нейтральных на пророссийские.

— Были митинги в поддержку России около Берлина, во Франкфурте, в Мюнхене. Всех, кто выходил на них окрестили работниками российских спецслужб. В Германии 4—4,5 миллиона русскоязычных, это все те, кто приехали из СНГ, для кого русский язык является родным, именно россиян в Германии 700—750 тысяч. В этой массе людей есть много недовольных происходящим в Германии. У них есть другой взгляд на украинский вопрос, они хотят в этом разобраться, в отличие от большинства немцев. Хотя, когда спецоперация только началась, многие русскоязычные делали вид, что их это не касается. Русские в Германии пытались не обсуждать новости, но когда людям начали тыкать, что они убийцы, все изменилось. Кто-то живет здесь 20 лет, кто-то 30, они не понимают, почему они должны страдать из-за того, что они русские.

Были митинги в поддержку России около Берлина, во Франкфурте, в Мюнхене. Фото: youtube.com

«Молодые приезжие украинцы собирают банды и начинают искать адреса русских»

Некоторые украинские беженцы, по мнению Гарри Мурея, нередко подливают масла в огонь. От европейцев они требуют лучших условий, а русских, проживающих в Германии, могут даже преследовать.

— Поведение украинских беженцев весьма требовательное, местами агрессивное. Часто происходят конфликты. Не хочу сказать, что все украинские беженцы такие, ни в коем случае. Процент людей, которым объяснили, что Европа им должна — очень высокий. Что-то, конечно, можно списать на послевоенный шок, это можно понять. Но когда молодые приезжие украинцы собирают банды и начинают искать адреса русских, провоцировать их, устраивать драки и так далее — это за гранью понимания. Они думают, что если будут бить витрины и разрисовывать памятники, от этого Украина победит.

Одним из вкладов в борьбу с Россией немецкие власти считают экономию во всех проявлениях. По словам Муррея, экономия в Германии стала уже нормой, особенно остро вопрос стоит с расходами на электроэнергию.

— В Германии призывают экономить. Здесь цена на электричество доходит до 40—45 евроцентов за киловатт/час. Вечером на улицах, как в лесу — непроглядная темень. Представить себе иллюминацию, как в Москве, в Германии невозможно. В этой экономии обвиняют Россию, хотя беда в другом, что в свое время немцы отказались от строительства АЭС. Раньше дорогое подсолнечное масло стоило 2-3 евро за бутылку. Сегодня в продаже только рапсовое масло в огромных бутылях. 10 литров — 45 евро, — рассказал собеседник издания.