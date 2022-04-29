Посланники ЦУР «Татнефти»: как сделать мир лучше

Волонтеры корпоративной программы возобновили очные встречи со школьниками

Сколько литров воды уходит ежедневно на стирку, помывку в душе, чистку зубов? Сколько лет разлагаются пластиковый мусор и стеклянная тара? Ответы на эти и многие другие вопросы школьники узнали на «Самых главных уроках в мире». «Посланники ЦУР «Татнефти» после онлайн-встреч с подростками вновь вышли в очный режим знакомства с Целями устойчивого развития.

Домашнее задание на годы и формирование правильных целей

По словам волонтера корпоративной программы, работника ЦОБ «Татнефти» Игоря Смирнова, на очных встречах получается эффективнее организовать и заинтересовать ребят.

— Заметен интерес детей, у них буквально горят глаза, тем более у них есть замечательное домашнее задание, — поделился Игорь после очередного урока в альметьевской школе №15.

Речь идет о посадке саженцев триплоидной осины, выращенных при поддержке «Татнефти» в школьных биолабораториях путем микроклонирования. После уроков педагогам школ, где побывали волонтеры на прошлой неделе, вручали эти саженцы, чтобы посадить их вместе с учениками 5—6-х классов.

«Даже когда мы окончим школу, деревья будут расти для других и радовать их своей красотой»,— уверен ученик 6 класса школы №15 Ратмир Архипов. Познавательная лекция заставила мальчика задуматься о том, чтобы больше времени уделять природе, думать о чистоте воздуха и сажать много деревьев.

В День Земли — 22 апреля — побывали волонтеры и в лениногорской школе №2.

— Мы рассказываем детям о целях устойчивого развития: о здоровье, о нашей планете, об отношении к другим людям, — говорит волонтер программы из ТатНИПИнефть Юлия Даньшина. — То, о чем мы не задумываемся ежедневно. Но об этом нужно говорить, тем более растущему поколению, чье отношение к миру еще только формируется.

Шестиклассника Тимура Мухаметова теперь тоже волнуют вопросы экологии, ведь он с удивлением узнал, что многим людям на планете не хватает воды. Он уверен, что очень важна переработка отходов. В их семье собирают раздельно макулатуру и использованные батарейки.

#ДетиЦУР_Татнефть

Всего за прошлую неделю очных уроков «Посланники ЦУР «Татнефти» побывали в девяти школах Альметьевска, Лениногорска, Казани и Спасского района. Посетили и Альметьевский детский дом. Как рассказывает издание «Нефтяные вести», в работу включились около 1000 ребят. А всего с начала работы проекта с целями устойчивого развития ООН познакомились 52 тысячи школьников республики — в онлайн-формате и очно.

В детском доме саженцы сирени, выращенные в гимназии №1 им. Ризы Фахретдина, воспитанники учреждения высадили сразу же после урока вместе с волонтерами.

Еще ребята узнали, что каждый из них может поучаствовать в конкурсе, который проводит «Татнефть». Ребенку достаточно снять минутный видеоролик, рассказать о том, как он реализовывает одну из ЦУР, выложить ролик в «ВКонтакте» с хештегами #ДетиЦУР_Татнефть, #ЯестьЦУР_Татнефть2022 и отправить организаторам проекта.

— Мы получили уже около 80 видеороликов,— рассказывает руководитель проекта, специалист отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики Наталья Шмидт. — В июне мы подведем итоги и наградим лучших авторов.

