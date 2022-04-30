Опрос руководителей: как в текущих условиях изменится ESG-повестка вашего бизнеса?
В условиях экономических санкций и ухода западных инвесторов порядка половины российских компаний намерены оптимизировать затраты на проекты в сфере ESG (устойчивое развитие с заботой об экологии, сохранением социальной защищенности и стандартов корпоративного управления).
По результатам опроса, проведенного Лигой зеленых брендов совместно с «Делойт» и АНО «Российская система качества» (Роскачество), 39% респондентов полагают, что ESG-повестка будет отброшена на несколько лет назад. При этом более половины опрошенных считают, что в России могут появиться собственные стандарты и рейтинги устойчивого развития.
Мы решили выяснить, останется ли ESG-повестка актуальной для татарстанского бизнеса, и попросили спикеров ответить на следующие вопросы:
- Участвовала ли ваша компания ранее в ESG-рейтингах и/или составляла ESG-отчеты? Если да, то помогало ли это в привлечении инвестиций?
- Скорректировали ли вы подход к ESG-проектам на фоне санкций?
-
-
Руслан Серазетдинов директор КБ «Хорошая история»
-
Повестка ESG в России проследует на три буквы — и, к сожалению, не те, что в аббревиатуре. Перед началом военной операции мы вели переговоры с двумя компаниями на PR-сопровождение по этой тематике. Одна — международная — по понятным причинам отменила разработку всех проектов. Еще одна, российская, махнула рукой — не до того, другие приоритеты. А с учетом того, что правительство рассматривает вопрос по корректировке экологических стандартов автомобилей, бизнес делает вывод — не стоит об этом и думать. Выживание приоритетно, потом можно будет поговорить и о развитии.
Однако сниженные экологические нормы рано или поздно приведут к возмущению населения. И вот с этим компаниям, в основном крупным производственным, придется работать, хотя бы на уровне PR.
-
-
-
Юлия Строганова директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка
-
Нашему банку присвоены следующие ESG-рейтинги:
— рейтинг на уровне ESG-III (стабильный) рейтингового агентства «Эксперт РА» (присвоен 8 ноября 2021 года);
— рейтинг ESG-III рейтингового агентства НКР (присвоен 19 апреля 2022 года).
В августе 2021 года банк опубликовал свой первый отчет в области устойчивого развития за 2020 год, подготовленный в соответствии с международными стандартами GRI (Global Reporting Initiative).
В настоящее время также ведется подготовка отчета об устойчивом развитии за 2021 год. Ведение проектной ESG-деятельности в банке продолжается, в том числе формирование нефинансовой отчетности.
Отследить корреляцию между публикацией нефинансовой отчетности банка и уровнем привлечения инвестиций достаточно сложно. К тому же важно понимать, что ключевые стейкхолдеры — это не только бизнес в широком смысле, но и наши поставщики, партнеры, регулятор, которым посредством публикации нефинансовой отчетности мы на практике можем показать курс, которому мы следуем.
С учетом переориентации экспорта России на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющие не менее строгие и очевидные тенденции в области ESG и УР, чем европейские страны, некоторая коррекция в контексте ESG-стратегии и дорожной карте банка возможна. В целом же в настоящий момент работа банка в этом направлении продолжается — держим ESG-курс на трансформацию бизнеса.
Для банка традиционно очень важна поддержка социальной сферы. Наш банк намерен усилиться в этом направлении. Корпоративное управление также одна из сильных сторон банка, что неоднократно подчеркивалось при присвоении банку ESG-рейтингов.
-
-
-
Олег Поляк управляющий — индивидуальный предприниматель ООО «Преттль-НК»
-
За время существования нашей компании мы ни разу не принимали участия в ESG-рейтингах, как и не составляли отчетность в такой форме. Несмотря на это, наша компания, безусловно, придерживается принципов ESG по параметрам и экологии, и социальных критериев.
Что касается санкций, которые страны Запада, США и другие государства вводят против России, то наши подходы и поведение компании в рамках соблюдения экологических, социальных и управленческих критериев никак не корректируются, и мы не планируем менять наши подходы в работе по этим трем направлениям.
Если говорить по каждому из параметров, в нашей компании активно соблюдаются все экологические требования. Тем более их соблюдение диктуют требования некоторых глобальных игроков — таких потребителей нашей продукции, как международные компании Bosh, Volkswagen, Renault-Nissan, Beko, Indesit. Отмечу, что наша компания сертифицирована по международным стандартам ISO:14000.
Теперь о социальном критерии, а именно отношении к нашему персоналу (сегодня численность компании около 450 человек), клиентам, нашим деловым партнерам, к качеству и безопасности нашей продукции — мы стремимся постоянно улучшать. Без их соблюдения, я считаю, сегодня бизнес просто не сможет существовать, это гаранты устойчивого развития любого предприятия. И это никак не связано со стремлением попасть в какие-то рейтинги.
Свои требования в этом вопросе диктует и конкуренция на рынке труда — мы вынуждены бороться за наших работников. Поэтому для них создаются специальные условия труда, чтобы привлекать квалифицированных специалистов. Кроме того, мы постоянно совершенствуем нашу управленческую систему, систему корпоративного управления. В принципе я считаю, что участие в каких-то рейтингах, стремление попасть в них никоим образом не помогает в получении каких-то льгот, получении кредитных ресурсов. Так что никакого профита от них мы не видим. Мы просто работаем, постоянно совершенствуемся, чтобы росло и качество продукции, и профессионализм сотрудников, и не горим желанием попасть на первые строчки каких бы то ни было рейтингов — это не самоцель.
-
-
-
Маргатира Савунина директор ООО ПМК «Пальмира»
-
Наша компания на данный момент не привлекала инвестиции и в рейтинге ESG не участвовала. Однако принципы ESG нам не чужды. В рамках производства алюминиевых витражей мы внимательно и бережно относимся к окружающей среде, утилизируем и сортируем отходы.
За три года существования компании сложилась отличная команда сотрудников, в которой каждый человек вносит свой вклад в будущее компании. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с поставщиками и заказчиками, поэтому придерживаемся максимальной прозрачности во взаимоотношениях.
-
-
-
Виталий Егоров коммерческий директор ООО «Изолюкс-Волга»
-
Мы реализуем продукцию разных производителей и видим, что их отношение к экологической повестке не изменилось, у крупных заводов забота о природе остается в приоритете. Например, некоторые заводы заменяют полиэтиленовую упаковку бумажной, которая быстро разлагается. Само производство, как правило, тоже экологично. Например, основа базальтового утеплителя — это камень, который перетапливается в специальной доменной печи и затем формируется в тонкие волокна, которые соединяются без вредных химических добавок.
Мы периодически бываем на заводах, видим, что товар изготавливается на современных производственных линиях, с технологиями, исключающими вредные выбросы.
-
-
-
Михаил Ермолаев генеральный директор АО «Гринатом»
-
Наша компания как IT-интегратор «Росатома» является прямым продолжателем инициатив госкорпорации. Напомню, что «Росатом» в 2020 году присоединился к Глобальному договору ООН по устойчивому развитию, и ESG-повестка является важной частью жизни компании. В конце 2021 года по заказу госкорпорации мы взяли на поддержку федеральную систему учета и контроля опасных отходов. В этом году планируется, что число пользователей системы превысит 85 000. Решения «Гринатома» в области HR-tech и роботизации бизнес-процессов с каждым годом приближают госкорпорацию к полностью безбумажному документообороту. Более того, одни из важнейших принципов нашей компании — полная социальная поддержка и постоянное развитие наших сотрудников. В свете последних событий мы все больше понимаем ценность этих убеждений и продолжаем двигаться в ESG-повестке.
-
-
-
Александр Сорокин первый заместитель генерального директора ООО «Ай-Пласт»
-
- В этом году в рамках стандартов ESG наша компания внедряет систему экологического менеджмента ИСО 14091:2015. В первую очередь он связан с бережным отношением к ресурсам, которые мы потребляем, а также с управлением отходами. С точки зрения категорий S — социальные факторы и G — корпоративное управление, у нас это все уже несколько лет работало, и эти критерии продолжают свое действие и сегодня, несмотря на то, что появился этот модный рейтинг ESG.
То есть уже в течение двух лет в «Целях» нашей компании прописано, что наши работники — это наш капитал, поэтому каждый год внедряется ряд мероприятий, связанных с вложением в человеческий капитал. С точки зрений корпоративного управления, то по оценке деятельности руководства на основе ключевых показателей у нас эта система работает уже минимум 5 лет. У нас есть система процессов, у них есть ключевые показатели, часть из которых переходит в систему мотиваций определенного управляющего персонала. То есть все это делается без упования на все эти модные тренды — просто потому, что это нужно для нашей эффективной работы.
- Наша компания никогда ранее не участвовала в рейтингах и отчетах по системе ESG, и нам они, наверное, пока не нужны. Если говорить о том, какую роль следование принципам ESG играет в привлечении инвестиций, то пока мы это на себе никоим образом не ощутили, и каких-то привлекательных предложений на эту тему мы также не получали.
- Хочу отметить, что у нашей компании есть свой путь, связанный с ответственным отношением к нашей планете, ее ресурсам, и мы им идем. Мы не планировали крупных капиталовложений, поэтому, по большому счету, что-то особо резать из глобальных затрат в связи с санкциями нам не приходится. Мы очень аккуратны в расходовании денежных средств. Поэтому то, что мы запланировали к внедрению в рамках этих принципов, мы на 90% планируем все выполнить.
- В этом году в рамках стандартов ESG наша компания внедряет систему экологического менеджмента ИСО 14091:2015. В первую очередь он связан с бережным отношением к ресурсам, которые мы потребляем, а также с управлением отходами. С точки зрения категорий S — социальные факторы и G — корпоративное управление, у нас это все уже несколько лет работало, и эти критерии продолжают свое действие и сегодня, несмотря на то, что появился этот модный рейтинг ESG.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым