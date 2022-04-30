Опрос руководителей: как в текущих условиях изменится ESG-повестка вашего бизнеса?

За время существования нашей компании мы ни разу не принимали участия в ESG-рейтингах, как и не составляли отчетность в такой форме. Несмотря на это, наша компания, безусловно, придерживается принципов ESG по параметрам и экологии, и социальных критериев.

Что касается санкций, которые страны Запада, США и другие государства вводят против России, то наши подходы и поведение компании в рамках соблюдения экологических, социальных и управленческих критериев никак не корректируются, и мы не планируем менять наши подходы в работе по этим трем направлениям.

Если говорить по каждому из параметров, в нашей компании активно соблюдаются все экологические требования. Тем более их соблюдение диктуют требования некоторых глобальных игроков — таких потребителей нашей продукции, как международные компании Bosh, Volkswagen, Renault-Nissan, Beko, Indesit. Отмечу, что наша компания сертифицирована по международным стандартам ISO:14000.

Теперь о социальном критерии, а именно отношении к нашему персоналу (сегодня численность компании около 450 человек), клиентам, нашим деловым партнерам, к качеству и безопасности нашей продукции — мы стремимся постоянно улучшать. Без их соблюдения, я считаю, сегодня бизнес просто не сможет существовать, это гаранты устойчивого развития любого предприятия. И это никак не связано со стремлением попасть в какие-то рейтинги.

Свои требования в этом вопросе диктует и конкуренция на рынке труда — мы вынуждены бороться за наших работников. Поэтому для них создаются специальные условия труда, чтобы привлекать квалифицированных специалистов. Кроме того, мы постоянно совершенствуем нашу управленческую систему, систему корпоративного управления. В принципе я считаю, что участие в каких-то рейтингах, стремление попасть в них никоим образом не помогает в получении каких-то льгот, получении кредитных ресурсов. Так что никакого профита от них мы не видим. Мы просто работаем, постоянно совершенствуемся, чтобы росло и качество продукции, и профессионализм сотрудников, и не горим желанием попасть на первые строчки каких бы то ни было рейтингов — это не самоцель.