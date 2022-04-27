Парадоксы дела на 2,9 миллиарда: подписка для обвиняемых, оправданные депутаты, исчезновение вещдоков

7 тысяч потерпевших спустя 8 лет дождались отправки в суд дела пирамиды «РуссИнвестГрупп»

По делу о пирамиде «РуссИнвестГрупп» самый большой размер ущерба зафиксирован в Москве, но по числу потерпевших в лидерах — Татарстан и Удмуртия. При этом первый обвиняемый в афере был арестован в Саратове и уже в СИЗО сменил веру и паспортные данные — коммерческий директор ООО «РуссИнвестГрупп» Артем Крайнов стал Исламом Рахимовым. За 8 лет следствия статус потерпевших получили 7 260 вкладчиков из 20 регионов страны, потери которых оценили в 2,89 млрд рублей. Сегодня материалы по этому делу планируют доставить в Набережночелнинский суд. Вот только, как выяснило «Реальное время», часть клиентов до процесса не дожили, обвиняемые успели выйти на волю и теперь настаивают на невиновности.

Больше всего потерпевших в Челнах, меньше всего — в Саранске



На скамью подсудимых отправятся бывший гендиректора «РуссИнвеста» и компаний-предшественников Анвар Валиуллин и Денис Власов, а также бывший коммерческий директор Ислам Рахимов (ранее — Артем Крайнов). Обвинение в хищении средств вкладчиков из Центральной России, Сибири и с Урала ни один не признает, отрицают они и легализацию части средств, заработанных, по версии следствия, преступным путем. Все трое являются татарстанцами, двое проживают в Казани, один — в пригороде, в Лаишевском районе.

Как выяснило «Реальное время», дело решили отправить в Набережночелнинский горсуд, поскольку именно в автограде — больше всего потерпевших, их 800 человек. В целом по Татарстану деньги потерял 1 261 частный «инвестор». Чуть меньше потерпевших в Удмуртии — 1 022, Кировской области — 913, Москве — 847 человек. К слову, всех столичных вкладчиков обслуживал один офис, однако ущерб москвичей самый большой в деле — свыше 590 млн рублей. Для сравнения: потери татарстанцев следствие оценило в 425 млн рублей.

Меньше всего обманутых по делу насчитали в столице Мордовии Саранске — 23 человека. Всего же статус потерпевших получили 7 260 вкладчиков. Офисы компании работали в 33 городах, включая Пензу, Ижевск, Ульяновск, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Уфу, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Красноярск.

Дело решили отправить в Набережночелнинский горсуд, поскольку именно в автограде — больше всего потерпевших, их 800 человек. Фото: Сергей Афанасьев

Отбивали клиентов у КПК «Рост»

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и их коллег из других регионов, «пирамида» работала с ноября 2012 года по сентябрь 2014-го. Тройка обвиняемых и некие неустановленные лица занимались привлечением средств, обещая доход 10—18 процентов по вкладам ежемесячно — за счет предоставления другим клиентам займов под высокий процент. Именно поэтому изначально компания работала под брендом «КредиторЪ».

«На самом деле деятельность по предоставлению займов фактически не велась. Даже сами работники не могли получить кредит в этой организации», — ссылается на показания свидетелей один из источников «Реального времени». Впрочем, он же отмечает: до поры проценты вкладчикам исправно выплачивали — за счет новых клиентов, всего за указанный период в качестве процентов было выплачено порядка 600 млн рублей. А еще были объективные расходы — на аренду и ремонт офисов, зарплату, налоги, транспорт и прочее.

По данным прокуратуры РТ, обвиняемые использовали реквизиты шести подконтрольных фирм, в том числе ООО «РуссИнвестГрупп», «Каронд-Инвест», «Креатив-Инвест».

Еще вкладывались и в рекламу в бесплатных для читателя газетах. Постоянно работали над расширением клиентской базы: проводили акции для целевой аудитории — пенсионеров. Говорят, использовали схожие рекламные ходы с основным конкурентом в данной сфере, к примеру, переманишь чужого клиента — получишь дополнительно 1%.

А конкурировал «РуссИнвест» с печально известным КПК «Рост», руководителей которого задержали в 2015-м и осудили в 2020-м. Однако приговор по делу «Роста» вступил в силу лишь в 2022-м. При этом по возбужденным в других регионах делам еще предстоят разбирательства.



В ноябре 2014-го был арестован и водворен в СИЗО Саратова первый фигурант дела — коммерческий директор компании Артем Крайнов. Фото: vk.com

Питер остался за бортом общего дела

Расследование по делу «РуссИнвеста» началось в 2014-м, и до приговора может пройти еще не один год. В истории с этой «пирамидой» руководство МВД страны пошло по пути соединения всех возбужденных в регионах дел на базе дела ГСУ МВД Татарстана. Особняком расследуется лишь дело, возбужденное в Санкт-Петербурге. Для сравнения — к татарстанскому делу КПК «Рост» успели присоединить лишь потерпевших вкладчиков из Миасса, Челябинская область и Барнуала, Алайский край.

Первое дело по «РуссИнвесту» возбудили в сентябре 2014 года в Саратове — именно там, на улице Большой Казачьей располагался центральный офис «РуссИнвеста», хотя официально компания имела московскую прописку. За 2 месяца до возбуждения Центробанк исключил из реестра микрофинансовых организаций компанию «Каронд-Казань», входившую в состав «Кредитора», а следом — и структуру, работавшую под брендом «КредиторЪ». К тому моменту руководство компании успело зарегистрировать торговую марку «РуссИнвест» и попыталось выплыть за счет новых инвестиций, резко подняв ставку по вкладам со 120 до 180% в год.

Саратовские силовики сообщали вкладчикам — дело возбудили после того, как офисы «РуссИнвеста» закрылись по всей стране. Однако адвокаты обвиняемых уверяют — к их закрытию приложили руки сами сотрудники полиции.

В ноябре 2014-го был арестован и водворен в СИЗО Саратова первый фигурант дела — коммерческий директор компании Артем Крайнов. Вину не признавал с первого дня — утверждал, что был в компании всего лишь наемным работником. Рассказывал — когда прекратились выплаты, он находился за границей. Вернулся, чтобы разобраться — задержали. Если бы не вмешивались — потерпевших бы не было.

По версии следствия, роль Крайнова (ныне Рахимова) была одной из центровых — ряд свидетелей рассказывали, что он давал указания офисам в регионах, а порой и Валиуллину.



Как обвиняемые в афере на 2,9 млрд оказались на воле

Гендиректора «Каронд-Финанс» и «Каронд-Инвест» Дениса Власова (на фото) задержали в декабре 2015-го и по решению суда поместили под домашний арест. Анвар Валиуллин, руководитель и учредитель ООО «РуссИнвестГрупп» и «РуссИнвестКапитал» был задержан последним — в феврале 2016-го, и также оказался дома, под замком. При этом, по данным защиты, Валиуллин от следствия не бегал и явился добровольно. В МВД — другого мнения. По данным ведомства Валиуллин и Власов находились в федеральном розыске.

Поскольку соединение большого числа дел в одном производстве заняло много времени у Крайнова-Рахимова истек предельный срок содержания под стражей. В августе 2016-го его отпустили под подписку о невыезде. В 2017-м подписку взяли и с Власова с Валиуллиным. Последние, кстати, первоначально придерживались позиции, что вообще не имеют никакого отношения к «РуссИнвесту», хотя юридически выступали руководителями в ряде компаний.

Как уверяют источники «Реального времени», до «Русс-инвеста» будущий гендиректор Валиуллин работал автомойщиком, а у Власова имелось свое ИП.

В настоящее время публичных должностей все трое обвиняемых не занимают. По данным силовиков, за последние 5 лет попыток нарушения меры пресечения в виде подписки о невыезде, «строители пирамиды» не предпринимали.

Вину в мошенничестве не признают все трое, настаивают на гражданско-правовом характере отношений. Не согласны бывшие соратники и с обвинением в легализации преступных доходов на сумму 10 млн рублей. По версии следствия, эти деньги были «отмыты» путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами под видом закупки стройматериалов и иных товаров.

В финале расследования защитники заявляли ходатайство о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Однако их доводы не убедили силовиков.

Анвар Валиуллин, руководитель и учредитель ООО «РуссИнвестГрупп» и «РуссИнвестКапитал» был задержан последним — в феврале 2016-го. Фото: vk.com

Защита обвиняет полицию Москвы в пропаже 30 миллионов

Общий ущерб 7 260 потерпевших сотрудниками следствия оценен в 2 млрд 289 млн 868 тысяч рублей. Объем арестованного у обвиняемых имущества несопоставим — по данным на 2018-й год он оценивался в 33 млн рублей. Эту цифру указывали в прокуратуре Татарстана в ответе на претензии вкладчиков. Сообщали об арестованных деньгах, автомобилях и недвижимости.

К сегодняшнему дню, по данным источников «Реального времени», объем арестованного имущества сократился на треть. Возможно, это произошло и в силу объективных причин — за прошедшие годы шесть изъятых по делу авто — обесценились. К слову, по данным источников «Реального времени», пять машин в свое время приобретались и использовались Крайновым-Рахимовым.

Впрочем, в свое время защитники фигурантов неоднократно заявляли о пропаже иных вещдоков. Писали, что в деле имеются документы об изъятии в 2015 году в московском офисе компании 30 млн рублей наличными. Но к моменту передачи материалов столичными полицейскими в Казань эти вещдоки куда-то испарились. «Процессуальная оценка этой истории не дана. Ответов на письма адвокаты и обвиняемые не получили. А ведь это деньги вкладчиков!», — подчеркивают представители обвиняемых в разговоре с «Реальным временем».

В СКР после изучения обстоятельств прекратили уголовное преследование обеих избранниц народа, посчитав, что те были всего лишь наемными работницами. Фото: Максим Платонов

Не причастные к афере зеленодольские депутаты

Шесть лет назад в Сети появилась петиция в адрес президента РФ, главы Верховного суда страны и председателя СКР. 262 подписанта требовали привлечь к уголовной ответственности за «РуссИнвест» всех, «кто принимал участие в схемах по отъему денег у граждан РФ». В число таковых авторы петиций включили ряд зеленодольских депутатов.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в свое время под подозрение в причастности к афере, действительно, попали две дамы — Камалова и Зиятдинова, которые в сентябре 2015-го были избраны депутатами Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района РТ. Дела против депутатов любого уровня относятся к подследственности СКР. Поэтому сотрудники МВД Татарстана передали собранные по делу материалы коллегам.

А в СКР, после изучения обстоятельств, прекратили уголовное преследование обеих избранниц народа, посчитав, что те были всего лишь наемными работницами. Попытка потерпевших обжаловать это решение успеха не имела. Материалы вернулись в МВД для продолжения расследования.

На скамью подсудимых отправлены трое руководителей. Материалы в отношении их неустановленных подельников выделены в отдельное производство.