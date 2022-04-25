Впервые за 17 лет «Мин татарча сөйләшәм» уходит с улицы Баумана

Организаторы переживают, что на новом месте восприятие будет совсем другим

Фото: Ежегодно акция «Мин татарча сөйләшәм» собирала тысячи слушателей. Фото: Юлия Калинина

Казанцы и гости столицы Татарстана уже привыкли к тому, что ежегодно 26 апреля акция «Мин татарча сөйләшәм» проходит на улице Баумана у часов. Однако в этом году мероприятие перенесут на площадь перед театром Камала. Организаторы опасаются, что перенос может не только повлиять на посещаемость, но и противоречить духу акции. Что сподвигло смене традиций — в материале «Реального времени».

«Получается, надо либо метро перекрывать, либо улицы»

Под часами на Баумана 26 апреля каждый год собирались любители современной татарской музыки. С 2006 года акция «Мин татарча сөйләшәм» меняла локацию лишь незначительно, оставаясь на самой популярной туристической пешеходной улице Казани. Однако в этом году традиция нарушена. По словам Ленарии Муслюмовой, председателя Всемирного форума татарской молодежи, который выступает в качестве организатора, причина переезда акции — безопасность.

— Сейчас соблюдаются повышенные меры безопасности во время проведения массовых мероприятий. Точка, на которой все эти годы располагалась сцена, у часов на Баумана, она выходит к метро, а метро всегда считается местом повышенной опасности, — говорит Муслюмова. — Получается, надо либо метро перекрывать, либо улицы. Нам город так объяснил. В этом году, даже в качестве эксперимента, нам как организаторам самим стало интересно, попробуем аудиторию привести к площади театра Камала. Тем более вдоль озера Кабан у нас уже который год проводится фестиваль «Печән базары». Мы очень надеемся, что у новой площадки есть потенциал.

Об уходе с традиционной площадки организаторы жалеют. Ленария Муслюмова подчеркивает, что в проведении акции на многолюдной туристической улице и был один из главных ее смыслов — привлечь внимание к татарской культуре у прохожих разных национальностей.

— У нас мероприятие открытое, свободное, у него есть своя целевая аудитория. В чем заключалась концепция проведения на Баумана — эта улица такая интернациональная, и проведение там гала-концерта показывало, что татарский язык — для всех, — объясняет Муслюмова. — И по нашей задумке у часов было идеальное место, точка пересечения всех — студентов, пешеходов, гостей республики. Этот год воспринимаем, как экспериментальный. С традиционным местом, конечно, жалко расставаться. Мы подходили к этой точке с концепцией того, что там очень много национальностей, туристов и хотелось провести концерт для всей городской аудитории. Потому что есть небольшие стереотипы, что если мероприятие татарское, то должно проходить где-то возле театра Камала.

Как говорит глава форума, концепция акции в этом году — это поэзия b отсылка к 1980-м годам. Гардероб подбирается под ту эпоху, а помимо конкурса молодых альтернативных исполнителей объявлено состязание среди молодых поэтов.



Тем не менее Ленария Муслюмова отмечает, что перенос фестиваля на новую точку не скажется на его содержании. Сохранятся как традиционные его составляющие, так и добавятся новшества.

— В этом году музыкальный конкурс проводится народным голосованием в социальной сети «ВКонтакте», — поясняет она. — То есть не наша команда выбирает, люди сами голосуют за понравившихся исполнителей, собственно тех, кто выиграл в этом году (три человека), они и выйдут в этом году на сцену. У них еще есть кураторы — это рок-группа Gauga, синтипоп-трио «Оммаж» и чувашская джазовая команда Shanu. Традиционно будет антипремия «Тяжело с татарским», это все будем озвучивать на сцене во время гала-концерта. Ежегодно мы проверяем организации, органы власти, кто использует наравне два государственных языка, кто не использует. Одним из примеров можно привести «Казань Экспо», которым вручалась антипремия «Тяжело с татарским», и на следующий год они исправились, и мы уже вручили им благодарственное письмо. То есть они все надписи перевели на оба языка».

«Основной целью для нас было убрать стереотипы, что татарский — это какой-то деревенский, колхозный язык»

Исламовед Ильшат Саетов был одним из тех, кто участвовал в организации самых первых акций «Мин татарча сөйләшәм». Новости о переносе мероприятия на площадь перед театром Камала он воспринял с непониманием, ведь изначально уличное действо среди прохожих должно было сильно отличаться по форме от традиционных эстрадных концертов на татарском языке в залах и на площадях:

— Я не знаю, какой сейчас смысл вкладывают в акцию, когда мы это все придумывали, основной целью для нас было как бы переломить отношение к языку, убрать стереотипы, что татарский — это какой-то деревенский, колхозный язык, соответственно и к татарам тоже, которые на этом языке разговаривают, — говорит Саетов. — Поэтому для нас принципиально было, что это проходит на Баумана. Было важно, что проходящие мимо люди видят какое-то действо на татарском языке, которое не ограничивается и даже может сильно отличаться от общепринятых увеселительных мероприятий на татарском языке — с эстрадной музыкой, с какими-то долгими скучными речами и так далее. Мы не ставили задачу, чтобы такой стиль ушел совсем, просто хотели показать другой формат — молодежный, более соответствующий времени. И мы собирали туда артистов, стили которых были не фольклорные, так скажем, не с советской эстрады, а рэп, рок, какой-нибудь фьюжн и что-то подобное.

Формат, по мнению Ильшата Саетова, был одной из главных изюминок акции. Именно она привлекала к ней случайных прохожих и повлияла на общественную жизнь Казани.

— Конечно, часть людей изначально приходили нацелившись на концерт, но в любом случае людей было очень много. Я лично был этому свидетель, потому что в первые годы был одним из организаторов, — отмечает бывший организатор. — Потом уже это делали другие ребята, но я все равно приходил посмотреть, даже когда из Казани уехал, то приезжал. Люди просто проходили мимо, кто-то 5 минут постоит, послушает, кто-то полчаса, а кто-то и до конца оставался. Потому что нет подобных форматов, которые люди могут просто на улице увидеть. Мы хотели сделать некий разрыв в общественной жизни Казани, и мне кажется, у нас получилось. Может быть сейчас цели переосмыслили и смотрят на это уже по-другому, я не знаю каким образом это сейчас организуется и что в это вкладывается.



В прошлые годы вопрос безопасности, по воспоминаниям Ильшата Саетова, перед организаторами остро не стоял. Несмотря на массовость никаких происшествий не случалось, однако влияние в 2022 году могли оказать и геополитические события.



— Мне кажется, безопасность — это самая частая формальная причина из-за которой что-то переносится, — говорит Саетов. — Столько лет проводили, и все было нормально. Но учитывая контекст того, что происходит с конца февраля, возможно у них и есть какие-то опасения.

Фото: Юлия Калинина

«Новое дыхание вряд ли получится»

Как отмечает Ильшат Саетов, новое место может повлиять как на наполнение акции новшествами, так и на восприятие ее аудиторией. Однако количество людей, которые случайно увидят фестиваль в этом году, может серьезно сократиться.

Другая важная для Казани традиция: 26 апреля в день рождения Тукая — вручение Государственной премии Республики Татарстан имени великого поэта и возложение цветов к его памятнику у Татарского академического театра оперы и балета. За несколько дней до события ходили слухи о том, что и здесь место проведения мероприятия будет перенесено. Однако в итоге традицию удалось отстоять. Любопытно, что ведущие татарские писатели, к которым мы обратились по этому поводу за комментариями, получив сообщения в мессенджерах, позже перестали брать трубки. Глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла сообщил, что находится в дороге и комментарий может дать только на следующей неделе.