Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -6 градусов
В отдельных районах возможна слабая метель
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем местами возможен небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани прогнозируется -2..-4 градуса. Возможен небольшой снег, в отдельных районах слабая метель.
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