Путин подпишет договор о стратегическом партнерстве с Ираном 17 января
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января проведут переговоры, по итогам которых будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
— По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ, — уточнили в сообщении.
Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа также ведет подготовку к возможной встрече политика с российским лидером Владимиром Путиным.
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