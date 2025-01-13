Путин подпишет договор о стратегическом партнерстве с Ираном 17 января

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января проведут переговоры, по итогам которых будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ, — уточнили в сообщении.

Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа также ведет подготовку к возможной встрече политика с российским лидером Владимиром Путиным.



Анастасия Фартыгина