В Иннополисе открылся колледж по подготовке IT-специалистов и робототехников

В Иннополисе состоялось открытие колледжа при Университете Иннополис, который будет специализироваться на подготовке специалистов в области информационных технологий и робототехники. В первый учебный год, 2025–2026, колледж примет 75 студентов.



— Россия сталкивается с вызовами глобальной конкуренции, требующими быстрого развития собственного технологического потенциала. Подготовка кадров в области ИТ и робототехники является одним из ключевых элементов этого процесса, — заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, подчеркнув, что выбор Иннополиса в качестве площадки для колледжа обусловлен статусом Университета Иннополис как ведущего центра компетенций в этих областях.

Колледж Иннополис предлагает обучение по двум очным образовательным программам:

информационные системы и программирование: выпускники смогут работать программистами, разработчиками веб— и мультимедийных приложений, графическими дизайнерами, администраторами баз данных, аналитиками и тестировщиками;

мехатроника и робототехника: студенты научатся разрабатывать программное обеспечение для управления роботами, проектировать и внедрять робототехнические комплексы в производственный процесс. Выпускники станут программистами промышленных роботов, специалистами по мехатронике и робототехнике.

Обучение на русском языке продлится 3 года и 10 месяцев. Набор выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений открыт до 20 августа.

Рената Валеева