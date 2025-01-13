Заболеваемость коклюшем в Татарстане снизилась на 30% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксировали снижение заболеваемости коклюшем: за 2024 год зарегистрировали 1,2 тыс. случаев, что на 30,5% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В прошлом 2023 году в регионе было зафиксировано 1,7 тыс. случая заболевания коклюшем.

Снижение числа заболевших стало возможным благодаря вакцинации детей в возрасте 6-7 лет, у которых был зафиксирован низкий уровень иммунитета к этой инфекции.

Напомним, что в Татарстане по итогам 2024 года зафиксировали 226 случаев метапневмовируса.

Анастасия Фартыгина