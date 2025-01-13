Рейс из Нью-Йорка в Ташкент экстренно приземлился в Казани из-за буйного пассажира

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани незапланированно приземлился самолет, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Ташкент. Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что инцидент произошел в 06.03 по местному времени. Причины внезапной посадки изначально не были известны.

Согласно информации пресс-службы аэропорта, борт продолжил свой путь в 08.40. Однако позже стало известно, что причиной экстренной посадки стал буйный пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 26-летний Сухроб У. был связан и после приземления доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол.

Самолет успешно приземлился в Ташкенте спустя несколько часов после инцидента. По данным табло узбекистанского аэропорта, рейс должен был прибыть в столицу Узбекистана в 10.00 (08.00 мск). Стоит уточнить, что это не первый случай с данным рейсом: в декабре 2023 года схожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда тоже буйный пассажир был снят с борта полицейскими.

Накануне пассажиры рейса Казань — Санкт-Петербург столкнулись с серьезными задержками, проведя около суток в ожидании вылета. Проблемы были вызваны неоднократным закрытием аэропорта Пулково из-за неблагоприятных погодных условий.



Анастасия Фартыгина