Минниханов принял участие в торжествах по случаю 303-летия прокуратуры

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 303-летию со дня образования прокуратуры России. Торжество прошло в конференц-зале прокуратуры в Казани, пишет пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что регион занимает лидирующие позиции в России благодаря совместным усилиям и плодотворной работе правоохранительных органов, в том числе прокуратуры. Он подчеркнул, что сотрудники обеспечивают верховенство закона и справедливости, и в прошедшем году в тесном взаимодействии решались сложные проблемы.

Раис Татарстана особо отметил работу прокуроров по защите социально уязвимых категорий граждан, подчеркнув, что были устранены тысячи нарушений закона и оказано координирующее воздействие на борьбу с преступлениями и правонарушениями.

— Важнейшим вопросом остается соблюдение прав наших героев — участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, прокуратурой обеспечено непрерывное надзорное сопровождение исполнения государственного оборонного заказа, ведется активная работа по разрешению возникших проблем с поставщиками, — сказал далее Минниханов.



В завершении своего выступления он выразил признательность всем сотрудникам прокуратуры за их труд, поблагодарил ветеранов и пожелал всем работникам сил и крепкого здоровья.

В ходе мероприятия раис и прокурор Татарстана вручили отличившимся сотрудникам ведомства госнаграды, благодарности и награды Генпрокуратуры России.

Рената Валеева