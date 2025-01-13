Чеховский рынок в Казани получил зеленый свет на реконструкцию здания

Фото: Максим Платонов

Реконструкция Чеховского рынка получила зеленый свет от археологов, которые подтвердили отсутствие объектов культурного наследия на территории, предназначенной для строительных работ. Соответствующую информацию опубликовали на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Работы будут проводиться на площади более 9 тыс. кв. м, и в результате реконструкции общая площадь рынка увеличится до 10 тыс. кв. м. Заказчиком экспертизы выступает ООО «Прикладная археология».

Строительные работы на Чеховском рынке стартовали в середине декабря. После завершения реконструкции рынок будет функционировать в формате, аналогичном Даниловскому рынку в Москве, предлагая посетителям фуд-корт с лекторием и разнообразные торговые ряды.

Напомним, что новым собственником Чеховского рынка в Казани, готовым вложиться в его масштабную реконструкцию, стала группа компаний «Тектум», на счету которой ряд крупных казанских ЖК и других сооружений. Застройщик подтвердил намерение возродить одно из старейших и излюбленных горожанами мест торговли. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина