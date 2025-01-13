Из Казани запланировали рейсы на курортный китайский остров Хайнань

Фото: Динар Фатыхов

Аэропорт Казани анонсировал открытие сезонных авиарейсов в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань. Информация появилась в расписании аэропорта.

Полеты начнутся с 18 февраля и продлятся до 28 марта, выполняясь по вторникам и пятницам. Вылет из Саньи запланирован на 8.50.

Перевозчиком рейсов выступит китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines, базирующаяся в аэропорту Пекина. Санья славится своими курортами и привлекает туристов со всего мира, что делает новые рейсы особенно актуальными для путешественников из Татарстана.

Напомним, что в 2025 году жители и гости Нальчика смогут воспользоваться новыми авиарейсами в Казань.



Анастасия Фартыгина