Из Казани запланировали рейсы на курортный китайский остров Хайнань
Аэропорт Казани анонсировал открытие сезонных авиарейсов в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань. Информация появилась в расписании аэропорта.
Полеты начнутся с 18 февраля и продлятся до 28 марта, выполняясь по вторникам и пятницам. Вылет из Саньи запланирован на 8.50.
Перевозчиком рейсов выступит китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines, базирующаяся в аэропорту Пекина. Санья славится своими курортами и привлекает туристов со всего мира, что делает новые рейсы особенно актуальными для путешественников из Татарстана.
Напомним, что в 2025 году жители и гости Нальчика смогут воспользоваться новыми авиарейсами в Казань.
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