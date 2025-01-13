Жительница Чебоксар перевела деньги аферисту, выдававшему себя за корейского актера

Фото: Динар Фатыхов

Жительница Чебоксар стала жертвой мошеннической схемы, поверив в легенду афериста, который на протяжении трех месяцев переписывался с ней, выдавая себя за актера из Южной Кореи. Об этом пишет РИА «Новости».

Как выяснилось, мошенник рассказывал женщине о своих финансовых проблемах, якобы вынудивших его продать дом в США и отправить вещи в Россию. При этом он сообщил, что на границе возникли трудности, требующие оплаты штрафа и пошлины.

Поддавшись обману, женщина взяла кредит, потратила свои сбережения и отправила мошеннику 280 тысяч рублей. Вскоре она получила письмо, сообщающее об аресте посылки и необходимости дополнительной оплаты в размере 365 тысяч рублей. Именно тогда жертва поняла, что стала объектом мошенничества.

Напомним, к наиболее популярным мошенническим схемам 2024 года отнеслись видеозвонки с мессенджера Viber, звонки от имени «сотрудников ФСБ» и другие. Также в этот список попали звонки от имени Социального фонда с информацией о пересмотре пенсионного статуса потенциальной жертвы, звонки от имени медорганизаций с предложением пройти флюорографию, диспансеризацию, сдать анализы, получить уникальное лечение и звонки от имени фонда обязательного медицинского страхования.

Рената Валеева