Минобрнауки разрабатывает единый тест по русскому языку для иностранных абитуриентов

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки ведет работу по созданию единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, единый тест будет разработан в том числе на базе существующей системы тестирования — теста по русскому языку как иностранному (ТРКИ). Эта система, разработанная ведущими российскими университетами, позволяет оценить уровень владения русским языком по шкале от элементарного (А1) до продвинутого (С2).

Данные меры предпринимаются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о введении единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных граждан, поступающих на программы высшего образования в российские вузы и научные организации.

В Минобрнауки напомнили, что в настоящее время иностранцы, не владеющие русским языком, перед началом обучения по основной образовательной программе в обязательном порядке проходят годовое обучение на подготовительном факультете.

Напомним, с 1 сентября 2026 года российские университеты начнут переход на новую систему высшего образования и отменят понятие «бакалавр». Минобрнауки уже работает над разработкой необходимых нормативно-правовых актов и документации.



Рената Валеева