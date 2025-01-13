Росавиация продлила запрет на ночные полеты российских авиакомпаний в Израиль

Фото: Максим Платонов

Росавиация продлила для российских авиакомпаний запрет на выполнение полетов в Израиль в ночное время. Запрет будет действовать с 01.00 до 07.00 мск до 11 февраля 2025 года, сообщило агентство.

Согласно сообщению Росавиации, решение о продлении ограничений было принято после анализа ситуации на Ближнем Востоке, отмечает ТАСС.

— После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 февраля 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01.00 до 07.00 мск, — говорится в сообщении.



Росавиация уточнила, что решение о выполнении рейсов в Израиль в дневное и вечернее время российским компаниям необходимо принимать с учетом рекомендаций ICAO по оценке рисков полетов в зонах конфликтов.

Напомним, что соответствующие рекомендации были введены 11 ноября и с тех пор уже дважды продлевались.

Рената Валеева