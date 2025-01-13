В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керчи

Фото: Валерий Скурыдин

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев, пишет РИА «Новости».

Об этом стало известно на совещании с вице-премьерами, где Мишустин подчеркнул, что решение о создании комиссии было принято по поручению главы государства. Оперативным управлением всеми службами на месте чрезвычайной ситуации займется глава МЧС Александр Куренков, назначенный первым заместителем председателя комиссии.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шторма столкнулись два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате крушения в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Экипажи танкеров были эвакуированы, однако один из матросов «Волгонефти-212» погиб.



Ранее «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.

Рената Валеева