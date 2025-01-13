Глава Союза журналистов Татарстана поздравил коллег с Днем российской печати

В своем обращении он отметил важность профессии в современном мире

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати. В своем обращении он отметил важность профессии журналиста в современном мире, где информационный поток становится все более насыщенным.

— Сегодня праздник всех, кто не жалеет душу и талант для того, чтобы в любое время читатели, зрители, слушатели получили самые свежие новости, нашли в бесконечном информационном потоке ответы на все свои вопросы, — заявил Ильшат Аминов.

Он подчеркнул, что несмотря на развитие технологий, позволяющих каждому публиковать информацию, именно профессионалы знают цену каждого слова и то, какими усилиями достигаются качественные материалы.

— Но только профессионалы знают, какую силу имеет каждое написанное или произнесенное слово, сколько труда нужно для того, чтобы снять уникальный сюжет, как сложно проследить причинно-следственные связи и дать анализ событиям и фактам, — отметил глава Союза журналистов РТ.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес корреспондентов, телеоператоров и обозревателей, работающих в зоне СВО.

— Особо сегодня хочу поздравить корреспондентов, телеоператоров, обозревателей различных СМИ России и Татарстана в том числе, которые, рискуя жизнью, работают в зоне СВО. Они доносят до нас факты о ситуации в зоне боевого соприкосновения, рассказывают о подвиге российских военных, — сказал Аминов.

В завершении своего поздравления Ильшат Аминов пожелал всем представителям отрасли неисчерпаемой энергии, творческого развития, интересных встреч и признательной аудитории.