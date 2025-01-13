В Татарстане утвердили кураторов реализации новых нацпроектов

Контроль за их реализацией возложен на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина

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В Татарстане утвердили кураторов реализации национальных проектов. Соответствующее распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Перечень включает в себя 12 нацпроектов, у каждого из которых определен свой куратор, руководитель и администратор. Контроль за их реализацией возложен на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Так, вице-премьер Лейла Фазлеева назначена куратором четырех нацпроектов. В рамках программы «Продолжительная и активная жизнь» ей предстоит контролировать ход работ, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения, совершенствование экстренной медицинской помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С. Кроме того, под кураторством Фазлеевой будут осуществлены региональные проекты «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Здоровье для каждого», «Медицинские кадры».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В рамках нацпроекта «Семья» под контролем вице-премьера Татарстана будут реализованы региональные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В программу «Кадры» войдут региональные проекты «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Последний нацпроект под кураторством Фазлеевой — это «Молодежь и дети». К нему относятся региональные проекты «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет».

Контроль за реализацией нацпроекта «Туризм и гостеприимство» возложен на министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова. В рамках этой программы будет осуществлен региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Шагиахметов стал и куратором нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», в который войдут региональные проекты «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда».

Куратором нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. В его ведении такие региональные проекты, как:

«Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

«Жилье»;

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

«Формирование комфортной городской среды»;

«Безопасность дорожного движения»;

«Региональная и местная дорожная сеть»;

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Под контролем Нигматуллина также будет реализован нацпроект «Экологическое благополучие», в который войдут региональные проекты «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Курировать нацпроект «Беспилотные авиационные системы» будет министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. В рамках программы будут реализованы региональные проекты «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». Коробченко же будет контролировать нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

За реализацией нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в который войдут региональные проекты «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», будет следить министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» станет руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров. В рамках него осуществят три региональных проекта: «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Цифровое государственное управление» и «Отечественные решения».

Напомним, в Татарстане на реализацию новых национальных проектов в 2025—2027 годах направят более 145,5 млрд рублей. По словам замминистра финансов республики Гелы Герасимовой, больше всего средств выделят на проект «Семья» — 15,6 млрд рублей. На втором месте по затратности «Инфраструктура для жизни» — 13,9 млрд рублей, на третьем — «Молодежь и дети» — 5,3 млрд рублей. В 2025 году на реализацию программ направят 44,2 млрд рублей.

За 2024 год в Татарстане было реализовано 14 нацпроектов, на которые выделили 35,2 млрд рублей. Из них 19,7 млрд — из федерального бюджета. За 10 месяцев освоено 26,1 млрд рублей из направленных 30,1 млрд рублей. Наибольший объем финансирования в прошлом году направили на проект «Безопасные дороги» — 8,3 млрд рублей, или 24% от общего объема. Следующим по значимости является «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 7,5 млрд рублей, или 21% от общего финансирования.

Галия Гарифуллина