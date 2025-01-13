Министр экономики Армении: страна не планирует выходить из ЕАЭС, но стремится к независимости

Фото: Татьяна Демина

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что страна не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет ТАСС.

— Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас, — заявил Папоян. Он добавил, что Армения стремится стать страной, чья экономическая стабильность будет связана с экономиками других стран, что станет гарантией ее собственной безопасности.

По словам министра экономики, Армения намерена поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, одновременно наращивая связи с другими структурами.

Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, который теперь будет обсуждаться в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что это решение «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», так как окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на референдуме.

Вице-премьер России Алексей Оверчук в свою очередь заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Армении из ЕАЭС. По его словам, членство в ЕС несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе.

Рената Валеева