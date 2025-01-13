Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Казани достигли 132 тыс. рублей

Фото: Олег Тихонов

В прошлом году в Казани было зафиксировано 74 случая неправомерной парковки автомобилей возле контейнерных площадок, что привело к общему объему штрафов в размере 132 тыс. рублей. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Эти нарушения затрудняют вывоз мусора и срывают график работы коммунальных служб.

По данным, предоставленным местными властями, за указанные нарушения были вынесены административные постановления. Согласно статье 3.6 Кодекса об административных правонарушениях Татарстана, штрафы для граждан варьируются от 2 до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс., а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Важно отметить, что с осени 2024 года контроль за парковкой возле контейнерных площадок будет осуществляться с помощью технологий искусственного интеллекта, что должно повысить эффективность выявления нарушений.

Напомним, что власти Казани определили дни, когда в 2025 году муниципальные парковки будут работать бесплатно.



Анастасия Фартыгина