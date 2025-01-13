Продажи iPhone упали на 5% в последнем квартале 2024 года

Фото: Мария Зверева

Мировые продажи iPhone снизились на 5% в последнем квартале 2024 года, согласно отчету Bloomberg. Это падение связано с недоступностью новых функций Apple Intelligence на ключевом для компании китайском рынке.

По итогам 2024 года доля iPhone на глобальном рынке смартфонов сократилась на 1%, составив 18%. В то же время рынок смартфонов в целом показал рост на 4%, а самыми быстрорастущими брендами стали Motorola, Huawei и Honor.

Функция Apple Intelligence, анонсированная летом 2024 года для операционных систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, начала внедряться в сентябре. Однако ее возможности до сих пор недоступны в Китае, так как Apple продолжает искать местных партнеров для разработки ИИ и генерации изображений.

Напомним, что в России стоимость базового iPhone 16 резко снизилась, достигнув рекордного падения на 45% под конец 2024 года.



Анастасия Фартыгина