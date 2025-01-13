Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Песчаное в ДНР
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Песчаное в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки российских войск «Центр».
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Накануне, Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Янтарное в ДНР.
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