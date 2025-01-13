Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Песчаное в ДНР

12:16, 13.01.2025
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Песчаное в ДНР
Фото: Мария Зверева

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Песчаное в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки российских войск «Центр».

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Накануне, Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Янтарное в ДНР.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также