В Казани на Оренбургском тракте произошло ДТП: один человек погиб

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На Оренбургском тракте в Казани произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Водитель Hyundai, не учтя погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущих машин, столкнулся с попутно движущимся Volkswagen. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Kia и Nissan.

По предварительным данным, пассажирка Volkswagen 1966 года рождения скончалась на месте происшествия. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

В результате ДТП на Оренбургском тракте образовалась пробка — уровень заторов достиг восьми баллов. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда места аварии.

Анастасия Фартыгина