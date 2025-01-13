В Татарстане ожидаются снегопады и понижение температуры

Фото: Михаил Захаров

В республике продолжается влияние атлантических циклонов, которые формируют погодные условия на европейской территории России. В результате юго-западные воздушные потоки приносят в регион влажный и аномально теплый воздух, с температурами на 8—10 градусов выше многолетних значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.

Сегодня Татарстан находится в зоне влияния волнового атмосферного фронта, что приводит к снегопадам различной интенсивности. В полдень температура воздуха колебалась от -2 до -7 градусов.

В ночь на 14 января влияние атмосферного фронта сохранится, ожидается небольшой и местами умеренный снег, а температура воздуха понизится до -3... -8 градусов. Днем, с отходом фронта, снег будет наблюдаться лишь местами, возможна слабая метель. Температура воздуха составит -1... -6 градусов, на дорогах будет скользко.

Ночью 15 января республика окажется под влиянием слабовыраженного тылового гребня, где также прогнозируется небольшой снег с температурами от -4... -9 градусов. Днем новый активный атмосферный фронт принесет в республику снег и местами метель, температура воздуха составит от -1 до -6 градусов.

В четверг, 16 января, ночью продолжатся снегопады и местами слабая метель. Днем, с отходом фронтальной зоны на восток, влияние гребня повышенного давления приведет к прекращению осадков в большинстве районов, небольшой снег ожидается только на востоке республики. Температура воздуха ночью опустится до -5... -10 градусов, а днем не превысит -3... -8.

По предварительному прогнозу на пятницу, 17 января, и субботу, 18 января, ожидаются небольшие снегопады. Ночные температуры могут понизиться до -9... -14, а местами до -18, в то время как днем температура будет колебаться от -3 до -8.



Анастасия Фартыгина