Татарстан вошел в топ-5 городов по числу желающих стать экспертами грантовых конкурсов
Татарстан занял пятое место среди российских регионов по количеству заявок на участие в конкурсе формирования экспертного совета Росмолодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.
- В Татарстане было подано 45 заявок.
На первом месте по количеству заявок находится Москва с 139 обращениями. Санкт-Петербург и Нижегородская область следуют за столицей с 56 и 55 заявками соответственно. Иркутская область замыкает четверку лидеров с 46 заявками.
- Всего на конкурс поступило 1,3 тыс. заявок.
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