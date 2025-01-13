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Татарстан вошел в топ-5 городов по числу желающих стать экспертами грантовых конкурсов

19:12, 13.01.2025
Татарстан вошел в топ-5 городов по числу желающих стать экспертами грантовых конкурсов
Фото: Максим Платонов

Татарстан занял пятое место среди российских регионов по количеству заявок на участие в конкурсе формирования экспертного совета Росмолодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.

  • В Татарстане было подано 45 заявок.

На первом месте по количеству заявок находится Москва с 139 обращениями. Санкт-Петербург и Нижегородская область следуют за столицей с 56 и 55 заявками соответственно. Иркутская область замыкает четверку лидеров с 46 заявками.

  • Всего на конкурс поступило 1,3 тыс. заявок.
Анастасия Фартыгина

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