Призеры Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

Участники летних Олимпийских игр в Париже вернули свыше ста медалей, которые начали портиться. Об этом сообщили в издании Lettre. Спортсмены выразили недовольство качеством наград, особенно бронзовых, что стало причиной массового возврата.

Французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон, завоевавшие бронзу, первыми заявили о проблемах с медалями. Хьюстон уточнил, что его медаль «как будто прошла войну», добавив, что после кратковременного ношения на ней появились сколы и ржавчина. Он подчеркнул необходимость улучшения качества олимпийских медалей. Позже к критике присоединились и другие спортсмены, включая французских пловцов Клемана Секки и Йоанна Ндой-Бруара.

Возврат медалей вызвал беспокойство на Парижском монетном дворе, который занимался их производством. В ответ на критику учреждение уволило трех директоров по производству и качеству. По предварительным данным, проблемы с медалями могут быть связаны с дефектным лаком и нарушением производственных стандартов.

Анастасия Фартыгина