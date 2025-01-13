Призеры Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей
Участники летних Олимпийских игр в Париже вернули свыше ста медалей, которые начали портиться. Об этом сообщили в издании Lettre. Спортсмены выразили недовольство качеством наград, особенно бронзовых, что стало причиной массового возврата.
Французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон, завоевавшие бронзу, первыми заявили о проблемах с медалями. Хьюстон уточнил, что его медаль «как будто прошла войну», добавив, что после кратковременного ношения на ней появились сколы и ржавчина. Он подчеркнул необходимость улучшения качества олимпийских медалей. Позже к критике присоединились и другие спортсмены, включая французских пловцов Клемана Секки и Йоанна Ндой-Бруара.
Возврат медалей вызвал беспокойство на Парижском монетном дворе, который занимался их производством. В ответ на критику учреждение уволило трех директоров по производству и качеству. По предварительным данным, проблемы с медалями могут быть связаны с дефектным лаком и нарушением производственных стандартов.
Справка
Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа, при этом Международный олимпийский комитет допустил к участию 15 россиян, отказав многим чемпионам и призерам, прошедшим квалификацию. Атлеты выступали в нейтральном статусе без флага и гимна России, а их награды не отображались в медальной таблице.
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