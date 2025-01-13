В Казани прошел конкурс чтецов Корана среди детей

Фото: Динар Фатыхов

В мечети «Рауза» Казани состоялся конкурс чтецов Корана, в котором приняли участие 42 мальчика, изучающих священную книгу. Самому младшему участнику шесть лет, а старшему, Хакиму Шангарееву, 15. Он является самым взрослым участником и готовился к конкурсу всего неделю, усердно занимаясь с отцом. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Десятилетний Мустафа Ахмадулин, знакомый с основами ислама с раннего детства, уже освоил 10 сур Корана и активно участвует в мероприятиях мечети. Он уточнил, что поддержка окружающих и постоянные занятия помогают ему улучшать свои навыки.

Конкурс собрал участников из 14 мечетей Советского района, и жюри оценивало их по критериям грамотного и выразительного произношения. Второе место занял Абдульгазы Низамов. Преподаватели подчеркивают, что оценивать выступления детей бывает непросто, так как они стараются изо всех сил.



Анастасия Фартыгина