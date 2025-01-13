В Татарстане продолжается рост числа ДТП с участием пешеходов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану полковник Рустем Гарипов.

11 января на 776-м км автодороги М-7 «Волга» водитель грузового автомобиля Scania сбил 24-летнюю женщину и 5-летнюю девочку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась в скорой помощи, а ребенок получил травмы.

На следующий день в Казани на улице Серова водитель грузового автомобиля Sitrak на разрешающем сигнале светофора насмерть сбил 74-летнюю женщину.

На заседании, посвященном детскому травматизму на дорогах, главный автоинспектор Татарстана сообщил, что с 1 по 12 января было зафиксировано 9 ДТП с участием 10 детей.

Также власти подчеркнули рост случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения: в праздничные дни было пресечено более 380 таких случаев, а всего с начала года — почти 500. При повторном задержании в состоянии опьянения предусмотрено возбуждение уголовного дела и возможная конфискация автомобиля, используемого при совершении правонарушения.



Анастасия Фартыгина