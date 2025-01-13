В Казани уменьшилось количество жалоб на уборку снега

Фото: Михаил Захаров

В этом году в Казани зафиксировалось меньше жалоб на уборку снега, чем в прошлом году. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил мэр города Ильсур Метшин, однако они все же были. Цифр спикер не озвучил.

— Обращений по поводу уборки снега в этом году поступало меньше, но жалобы все-таки имелись. Мы внимательно за этим следим. Если по дорогам ситуация более-менее нормальная, то по тротуарам оценка неудовлетворительная. Финансовые трудности позади — с января мы увеличили финансирование на содержание дорог, управление кадровой политики вместе с предприятиями благоустройства позанимались кадрами. Давайте сделаем так, чтобы количество привело к качеству — ждем качественной работы, несмотря на погодные условия! Мы закупили реагенты и песко-соляную смесь, не жалейте их для тротуаров, — призвал он.

Мэр обратил внимание на то, что часть собственников в Казани не очищает тротуары:

— Мораторием нас ограничили в наложении штрафов — их можно назначать только в тех случаях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Но лед, где люди рискуют сломать ногу или руку, тоже относится к этой категории. Прошу проконсультироваться на эту тему с прокуратурой города.

Как доложил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, с 1 января в Казани выпало 32 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы. В связи с мокрым снегом и дождями на дорогах образовалась гололедица.

Елизавета Пуншева