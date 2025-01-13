Экс-начальника центра противопожарной службы Татарстана обвинили в присвоении 170 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФАУ ДПО «Учебный центр федеральной противопожарной службы». Он обвиняется в совершении нескольких должностных преступлений, включая присвоение, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело уже направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый организовал подготовку подложного протокола заседания комиссии по материальному стимулированию, что позволило ему незаконно получить квартальную премию.

Кроме того, он использовал слушателей учебного центра для выполнения личных поручений, включая перевозку своей сожительницы и выполнение сантехнических работ в доме сына, что также является нарушением.

Следственные действия выявили, что злоумышленник присвоил более 170 тыс. рублей от коммерческой организации за аренду нежилого помещения центра. Доказательства его противоправной деятельности были собраны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственным управлением СК России по Татарстану.

Анастасия Фартыгина