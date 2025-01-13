Снова признался в убийстве: в Казани арестовали Ринтика, уже осужденного к пожизненному сроку

Фото: Ирина Плотникова

С подачи СК Советский райсуд Казани продлил казанскую «командировку» сидельца колонии «Черный дельфин» Рината Фархутдинова, он же Ринтик. Бывшему лидеру киллеров группировки «Хади Такташ», отбывающему пожизненное, избрали арест в рамках дела о давнем убийстве, сообщает журналист «Реального времени».

Речь идет о смерти бизнесмена Олега Палутина, расстрелянного у подземных гаражей на улице Серова 28 января 1999 года. О раскрытии этого преступления Следком сообщал спустя четверть века — в ноябре 2024-го. По данным источников «Реального времени», подоплекой старого дела с силовиками поделился именно Ринтик, не теряющий надежду добиться послабления своего приговора. После его показаний дело возобновили, и сотрудники МВД и СК пришли за замом директора «Автодора» Вадимом Сошниковым и его подчиненным Рафаилем Хамдеевым. Оба оказались в СИЗО.

По версии следствия, в 1998 году Сошников и Хамдеев, не желая отдавать Палутину $8,5 тыс. за приобретенный у него автомобиль, заказали его одному из лидеров банды «Хади Такташ», который за вознаграждение в размере $3 тыс. привлек к совершению убийства двух других участников группировки — Рината Фархутдинова и ныне покойного Анатолия Новицкого.

За несколько дней до наступления 2025 года Ринтику в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ предъявили обвинение в умышленном убийстве по найму в составе организованной группы. А в минувшую пятницу, 10 января, Советский райсуд санкционировал его арест в рамках нового дела до 2 февраля.

При этом сам обвиняемый и его адвокат против «технической» меры пресечения не возражали — она дает основание участвовать в следственных действиях, находясь в СИЗО Казани, и не возвращаться в соль-илецкий «Черный дельфин».

Ранее по показаниям Фархутдинова в Казани раскрыли покушение на гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова. При этом в Вахитовском суде Ринтик отказался от своих слов, заявив об оговоре, однако позднее вернулся к прежним показаниям. Сейчас за это преступление вменяют группировке «Тукаевские» и Геннадию Кирилову.