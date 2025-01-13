В Чечне 180 семей получат по 500 тыс. рублей за имена детей в честь национальных героев

Фото: Мария Зверева

В Чеченской Республике 180 семей, чьи новорожденные мальчики названы в честь чеченских национальных героев, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По информации Кадырова, 31 декабря на территории Чечни родилось 222 ребенка, из которых 180 — мальчики, все они названы в честь героев. В ближайшее время родители смогут получить денежные выплаты, которые будут осуществлены за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадыров выразил благодарность родителям, выбравшим имена в честь национальных героев, подчеркивая важность этого шага как проявления уважения к истории и наследию предков, а также как примера для будущих поколений. Наиболее популярными именами среди новорожденных стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур.

Анастасия Фартыгина